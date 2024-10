Island trifft am Montag in der Nations League auf die Türkei. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen stehen die Begegnungen des vierten Spieltags in der Nations League B 2024/25 auf dem Programm. Dabei bekommt es Island am Montag (14. Oktober) mit der Türkei zu tun. Das Aufeinandertreffen beginnt um 20.45 Uhr.

Außerdem fungiert das Laugardalsvöllur in Reykjavik als Schauplatz des Spiels zwischen den Strakarnir okkar und den Mondsternen. Island und die Türkei belegen im FIFA-Ranking vom 19. September den 71. und den 26. Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Island vs. Türkei im Live Stream und TV anschauen könnt.

Island vs. Türkei, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Türkei – Island Wettbewerb Nations League B, 4. Spieltag, Gruppe 4 Datum Montag, 14. Oktober 2024 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Laugardalsvöllur (Reykjavik)

Wer zeigt / überträgt Island vs. Türkei heute im LIVE STREAM und live im TV?

Island vs. Türkei im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

Island-News

Für Island kommt das Heimspiel gegen die Türkei drei Tage nach einem 2:2 gegen Wales. Hierbei netzten Logi Tomasson (69.) und Danny Ward mit einem Eigentor (72.) für die Hausherren ein.

In den ersten beiden Nations-League-Partien hatte die Elf von Age Hareide drei Punkte geholt.

Denn: Die Strakarnir okkar hatte ein 2:0 gegen Montenegro und ein 1:3 in der Türkei verzeichnet.

Die Aufstellung von Island:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Türkei-News

Die Türkei feierte am Freitag ein 1:0 gegen Montenegro. Irfan Can Kahveci steuerte in der 69. Minute den Treffer bei.

Zuvor hatte die Mannschaft von Vincenzo Montella im September vier Zähler geholt.

Vor dem 3:1 gegen Island hatten die Mondsterne in Wales eine Nullnummer erreicht.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Island gegen Türkei live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 14 Siege Island 8 Siege Türkei 3 Unentschieden 3 Letztes Duell Türkei vs. Island 3:1 (Nations League, 9. September 2024)

Island vs. Türkei live anschauen: Nützliche Links