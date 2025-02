Für Lionel Messi und Co. startet die neue Saison in der MLS. Kann man das Spiel von Inter Miami in Deutschland live verfolgen?

Die MLS-Saison 2025 startet! Superstar Lionel Messi ist mit Inter Miami zum Auftakt zuhause gegen New York City FC gefordert. Die Partie geht zu deutscher Zeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag über die Bühne.

Wer die MLS in Deutschland live verfolgen will, kann das bei Apple TV tun. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele aus der nordamerikanischen Profiliga live im Stream und TV und hat damit natürlich auch das Duell zwischen Miami und New York City FC im Programm. Um Messi bei Apple TV live in Aktion sehen zu können, müsst Ihr zunächst jedoch ein Abo abschließen, die Übertragung ist also nicht kostenlos.

Wann beginnt Inter Miami vs. New York City FC? Die Daten zum Spiel in der Übersicht

Spiel Inter Miami vs. New York City FC Wettbewerb MLS, 1. Spieltag Datum (deutsche Zeit) Sonntag, 23. Februar 2025 Uhrzeit (deutsche Zeit) 1.30 Uhr Spielort Chase Stadium (Miami, USA)

Wer zeigt / überträgt Inter Miami mit Lionel Messi vs. New York City FC im LIVE STREAM und live im TV?

Wer zeigt / überträgt Inter Miami vs. New York im LIVE STREAM und live im TV? Vor dem Spiel

Inter Miami aktuell

Nachdem Miami in der Vorsaison zwar die Playoffs erreichte, dann aber früh scheiterte, soll es in dieser Spielzeit höher hinaus gehen. Das Erreichen der Playoffs dürfte wieder das Minimalziel von Messi und Co. sein.

Die Generalprobe vor dem MLS-Saisonstart gelang dem Klub aus Florida: Am Mittwoch gewann Miami im CONCACAF Champions Cup bei Kansas City mit 1:0, für das Tor des Abends war Messi höchstpersönlich verantwortlich.

New York City FC aktuell

Da New York City FC nicht am CONCACAF Champions Cup teilnimmt, ist das Duell mit Messi und Co. das erste Pflichtspiel der neuen Saison für die Mannschaft von Trainer Pascal Jansen.

Vergangenes Jahr hatte es New York City FC ins Viertelfinale der Playoffs geschafft, scheiterte dort mit 0:2 an Stadtrivale New York Red Bulls.

Inter Miami und Lionel Messi vs. New York City FC im LIVE STREAM und live im TV: Die Bilanz

Die Bilanz der zwölf bisherigen Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften spricht eindeutig für New York. Miami konnte lediglich eines der bisher ausgetragenen Spiele gewinnen, acht Partien gingen an New York.

Miamis einziger Sieg über New York City FC war dem Klub von England-Legende David Beckham im August 2022 gelungen. Damals siegte Inter, seinerzeit noch ohne Messi, mit 3:2.

Duelle insgesamt 12 Siege Miami 1 Siege New York 8 Unentschieden 3 Bisher letztes Duell New York City FC vs. Inter Miami 1:1 (MLS, 21. September 2024)

