Am Samstag steigt das Spiel Hertha BSC vs. FC Bayern. Doch wer zeigt / überträgt es? Läuft die Bundesliga am Samstag nur auf Sky?

Wir befinden uns am 13. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet am Samstag unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern statt. Der Anpfiff im Olympiastadion erfolgt um 15.30 Uhr.

Hertha BSC setzte sich im letzten Meisterschaftsheimspiel am 23. Oktober gegen Schalke 04 durch. Damit kehrte die Elf von Sandro Schwarz nach vier Unentschieden und einer Niederlage in Leipzig zunächst in die Erfolgsspur zurück. Der FC Bayern gewann einen Tag zuvor bei Hoffenheim. Für die Mannschaft von Julian Nagelsmann endete eine Negativserie mit drei sieglosen Bundesliga-Auswärtsspielen. Denn: Zwischen Punkteteilungen gegen Union Berlin und den BVB unterlag der FCB in Augsburg.

Heute um 15.30 Uhr geht in der Bundesliga die Partie Hertha BSC vs. FC Bayern über die Bühne. GOAL bietet Euch etliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern? Läuft die Bundesliga am Samstag nur auf Sky? Die Eckdaten

Spiel: Hertha BSC vs. FC Bayern (bei WOW im LIVE-STREAM schauen) Datum: Samstag, 5. November 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern? Läuft die Bundesliga am Samstag nur auf Sky? Die Übertragung im TV

Ja, Sky hält auch in der Saison 2022/23 die Exklusivrechte an allen Samstagsspielen in der Bundesliga. Hierfür verwendet der Bezahlanbieter zahlreiche Kanäle. Das Aufeinandertreffen Hertha BSC vs. FC Bayern in voller Länge läuft bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD), bei Sky Sport Top Event (HD) und bei Sky Sport Bundesliga UHD. Aber notiert Euch an dieser Stelle die Kernfakten zur TV-Übertragung aus dem Olympiastadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr



Doch wenn Ihr die Begegnung zwischen der Alten Dame und dem FCB im Fernsehen mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses bietet Sky sowohl als Einzelabo für 27 Euro als auch in einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro an. Der Pay-TV-Sender versorgt Euch auf seiner Homepage mit etlichen Infos.

Hertha BSC – FC Bayern heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Am Samstag finden insgesamt sechs Partien des 13. Spieltags in der Bundesliga statt. Davon steigen fünf um 15.30 Uhr. Denn: Es gehen zusätzlich zu Hertha vs. Bayern noch vier weitere Spiele über die Bühne. Deshalb steht zudem die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zur Auswahl. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten auf:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Gezeigte Spiele: Borussia Dortmund vs. Bochum, Hertha BSC vs. FC Bayern, Mainz 05 vs. Wolfsburg, Hoffenheim vs. RB Leipzig und Augsburg vs. Eintracht Frankfurt.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern? Läuft die Bundesliga am Samstag nur auf Sky? Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, helfen Euch die LIVE-STREAMS weiter. Denn: Sky strahlt sein vollzähliges Programm zusätzlich im Internet aus. Deshalb könnt Ihr das Spiel Hertha BSC vs. FC Bayern grundsätzlich von jedem beliebigen Ort aus mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr es mit zwei Alternativen angehen.

Hertha BSC – FC Bayern im LIVE-STREAM über Sky Go

Sofern die hierfür notwendige Aktivierung bereits erfolgte, geht Ihr es am besten mit Sky Go an. Denn: Mit dem hauseigenen Streaming-Portal müsst Ihr Euch nur einloggen. Jedoch müsst Ihr es nach einem heutigen Abschluss vermutlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hertha BSC gegen FC Bayern

Mit WOW, das früher Sky Ticket hieß, findet die Freischaltung sofort statt. Obendrein benötigt Ihr keine langfristige Bindung. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten das gesamte Sportangebot ansehen. Damit meinen wir zusätzlich die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die NHL, die Formel 1, die ATP World Tour und die PGA Tour.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern? Der LIVE-TICKER zum Spiel

Zudem hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter. Damit informieren wir Euch zu allen relevanten Geschehnissen in der Partie Hertha BSC vs. FC Bayern. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr Hertha BSC vs. FC Bayern

Die Abonnenten von DAZN können sich ab 17.30 Uhr die Höhepunkte des Spiels Hertha BSC vs. FC Bayern in der Highlight Show ansehen. Alternativ könnt Ihr ab 18.30 Uhr in der ARD die Sportschau und ab 23.00 Uhr im ZDF das aktuelle Sportstudio mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr auch auf die Live-Streams auf den jeweiligen Webseiten zurückgreifen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. FC Bayern? Die Bundesliga bei Sky im TV und LIVE-STREAM

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

Hertha BSC vs. FC Bayern live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.