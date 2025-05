In der 3. Liga treffen heute Hansa Rostock und Energie Cottbus im Derby aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Derbytime in der 3. Liga! Am heutigen Samstag, den 10. Mai, kommt es in der 3. Liga zum Ostduell zwischen Hansa Rostock und Energie Cottbus. Los geht es um 14 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Energie Cottbus (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

Als Rechteinhaber aller Drittligaspiele ist MagentaSport für die Übertragung von Rostock gegen Cottbus verantwortlich. Die Vorberichte gehen um 13.45 Uhr los, Stefanie Blochwitz übernimmt dabei die Rolle der Moderatorin. Andreas Mann kümmert sich um den Kommentar. Zugang zur Übertragung bekommt man nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Artikel wird unten fortgesetzt

Für die Übertragungen im Norddeutschen Rundfunk und im Rundfunk Berlin-Brandenburg werden hingegen keine Abos benötigt. Das Ostderby läuft nämlich auch dort im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu bieten die Sender auch kostenlose Livestreams an.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Energie Cottbus

Ort und Zeit des Spiels.

Hansa Rostock vs Energie Cottbus: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hansa Rostock

Rostock verlor das Duell in der Hinrunde gegen Cottbus mit 1:3, braucht heute also eine Steigerung, um sich die wichtigen drei Punkte im Kampf um den Aufstieg zu sichern.

News über Energie Cottbus

Cottbus kassierte am vergangenen Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim eine bittere 2:4-Pleite, weswegen Platz zwei nicht mehr erreichbar ist. Möglich ist jedoch noch, dass man sich auf den Relegationsplatz hochkämpft. Dafür braucht es heute jedoch erst einmal einen Sieg.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hansa Rostock vs Energie Cottbus: Die Tabellen

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Energie Cottbus (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV? Nützliche Links