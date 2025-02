Hansa will sich an die Aufstiegsplätze heran robben, Dresden seine Position weiter festigen: Läuft der Ost-Klassiker live im Free TV?

Der 25. Spieltag der 3. Liga wartet am Samstag mit einem echten Leckerbissen auf: Hansa Rostock und Dynamo Dresden treffen im Duell zweier Traditionsvereine des Ostens aufeinander.

Und alle Fans und Liebhaber der 3. Liga können sich freuen: Das Spiel wird nicht nur im Pay-TV bei MagentaSport, sondern auch live und kostenlos im Free-TV übertragen.

Mit dem NDR und dem MDR senden zwei der dritten Programme am Samstagnachmittag live aus dem Rostocker Ostseestadion. Die Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen beginnen jeweils um kurz vor 14 Uhr und damit pünktlich zum Anpfiff.

Bei MagentaSport startet die Vorberichterstattung sogar schon etwas früher um 13.45 Uhr. Der Bezahlsender bietet zudem wie immer eine Konferenz mit den vier weiteren 14-Uhr-Spielen der 3. Liga an. Hier wird bereits ab 13.30 Uhr gesendet.

Um Rostock gegen Dresden bei MagentaSport sehen zu können, müsst Ihr allerdings zuvor ein Abo abschließen.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live im Free TV und im Live Stream: Die Daten zum Spiel

Spiel Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden Wettbewerb 3. Liga, 25. Spieltag Datum Samstag, 22. Februar 2025 Uhrzeit 14 Uhr Spielort Ostseestadion (Rostock)

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden? 3. Liga heute im Live Stream und live im Free TV

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live im Free TV und im LIVE STREAM? Die aktuelle Lage

Hansa Rostock News

Für Rostock lief es zuletzt nicht mehr so gut wie noch in der Zeit zwischen Ende November und Mitte Januar. Von den vergangenen vier Partien gewann Hansa nur eine, holte lediglich vier Punkte und büßte wichtige Substanz für ein Eingreifen in den Aufstiegskampf ein. Vergangene Woche kassierten die Rostocker ein bitteres 0:5 bei Waldhof Mannheim, bei einem Rückstand von nur sechs Zählern auf Rang drei ist nach oben aber weiterhin alles möglich.

Die Aufstellung von Hansa Rostock:

Wie Hansa heute startet, erfahrt Ihr rund eine Stunde vor dem Anpfiff hier.

Dynamo Dresden News

Auch Dresden tat sich im Jahr 2025 noch hier und da schwer, verlor zwei der bisher fünf Spiele seit dem Jahreswechsel. Am vergangenen Wochenende gelang Dynamo aber ein überzeugender 5:2-Sieg gegen 1860 München, womit man Platz zwei festigen konnte.

Die Aufstellung von Dynamo Dresden:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wie hier Dresdens Aufstellung nach.

Nur MagentaSport oder live im Free TV: Wo läuft Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute? Der direkte Vergleich

66-mal sind Rostock und Dresden bisher aufeinandergetroffen, die Bilanz spricht mit 27 Siegen für Dynamo. Hansa behielt lediglich 16-mal die Oberhand, 23 Partien endeten unentschieden.

Ein solches Remis gab es auch beim jüngsten Aufeinandertreffen im Hinspiel im September, als man sich in Dresden mit 1:1 voneinander trennte. Die beiden bisher einzigen Bundesliga-Duelle der beiden Ost-Traditionsklubs gab es übrigens kurz nach dem Mauerfall in der Saison 1991/92. Damals gewann Rostock zuhause mit 3:0, während Dresden sein Heimspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Duelle insgesamt 66 Siege Rostock 16 Siege Dresden 27 Unentschieden 23 Bisher letztes Duell Dresden vs. Rostock 1:1 (3. Liga, 21. September 2024)

Wer zeigt / überträgt 3. Liga heute live im Free TV und im Livestream? Nützliche Links zu Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden