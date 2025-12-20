Ein letztes Mal vor der Winterpause müssen die Klubs der 3. Liga am heutigen Samstag, 20. Dezember, noch einmal ran. So empfängt Hansa Rostock zuhause im Ostseestadion um 14 Uhr den 1. FC Saarbrücken.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. 1. FC Saarbrücken (3. Liga) heute live im Free TV und im Livestream?

Die Partie des 19. Spieltages könnt Ihr heute im Fernsehen kostenlos bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern NDR und SR verfolgen. Außerdem könnt Ihr auf der Website auch einen kostenlosen Livestream abrufen.

Auch heute im Einsatz ist natürlich MagentaSport. Der Dienst der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live. So könnt Ihr Euch eine Konferenz mit allen Duellen am Samstagnachmittag ansehen. Aber auch eine Übertragung des Einzelspiels läuft natürlich bei MagentaSport.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Saarbrücken

Hansa Rostock vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Hansa Rostock vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Brinkmann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Jürgen Luginger

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock befindet sich in richtig guter Verfassung. Aus den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und ein Remis. Somit konnte sich die Kogge auf den fünften Platz der 3. Liga vorarbeiten und steht nut nur einen Zähler hinter dem Relegationsplatz.

Letzten Samstag gab es auswärts einen knappen 1:0-Sieg gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgarts. Ryan Naderi erzielte in der 53. Spielminute den Siegtreffer.

Getty Images

News über Saarbrücken

Bei Saarbrücken ist die Stimmung dagegen im Keller. Und nicht nur die, sondern auch die Mannschaft steht in der Tabelle sehr weit unten, genauer gesagt auf Platz 15. Zwei Punkte Vorsprung hat man auf die Abstiegsränge.

Die Saarländer warten schon seit elf Spielen auf einen Sieg. In diesem Zeitraum holte man lediglich fünf Punkte. Immerhin gab es letzte Woche zuhause gegen Hoffenheim II ein 2:2. Florian Pick erzielte beide Treffer für Saarbrücken.

Getty Images

Form

Bilanz direkte Duelle

Hansa Rostock vs. Saarbrücken: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.