Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Der DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM

Am Mittwoch steigt im DFB-Pokal die Partie Hannover 96 – BVB (Borussia Dortmund). GOAL hat Infos zur Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen im DFB-Pokal die Partien der 2. Runde über die Bühne. Hierbei kommt es am Mittwoch um 18 Uhr zum Traditionsduell zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund. Somit empfängt der Siebte in der 2. Bundesliga den Siebten in der Bundesliga.

Hannover 96 unterlag im DFB-Pokal 2021/22 im Viertelfinale RB Leipzig. In der laufenden Spielzeit setzte sich die mittlerweile von Stefan Leitl trainierte Elf in der 1. Runde bei Schott Mainz durch. Borussia Dortmund schied in der Vorsaison im Achtelfinale beim FC St. Pauli aus. Hingegen gelang beim Pflichtspiel-Comeback von Edin Terzic in der 1. Runde dieser Saison ein Auswärtssieg gegen 1860 München.

Am Mittwoch um 18 Uhr steigt in der 2. Runde des DFB-Pokals das Traditionsduell Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund). Doch wer zeigt / überträgt das Spiel in der Heinz von Heiden-Arena? GOAL hat alle Infos zum DFB-Pokal im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 18 Uhr Stadion: Heinz von Heiden Arena (Hannover)

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des DFB-Pokals

Die ARD und das ZDF dürfen Begegnungen des DFB-Pokals im Free-TV zeigen. Zudem liefert Euch Sky alle Partien ins Haus, wobei der Pay-TV-Anbieter für die meisten davon die Exklusivrechte hält. Doch wer zeichnet sich für die Übertragung des Traditionsduells Hannover 96 vs. Borussia Dortmund verantwortlich?

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des DFB-Pokals im TV

Das Traditionsduell zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund läuft ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter greift auf zahlreiche Kanäle zurück, wobei Ihr für die Übertragung in voller Länge bei Sky Sport 3 (HD) richtig liegt. Zudem könnt Ihr Euch für die Konferenz auf Sky Sport Top Event (HD) und auf Sky Sport Mix HD entscheiden.

Nachfolgend findet Ihr die Kernfakten zur Übertragung des Pokalduells Hannover 96 vs. Borussia Dortmund:

Sender der Übertragung in voller Länge: Sky Sport 3 (HD)

Sky Sport 3 (HD) Sender der Übertragung in der Konferenz: Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Mix HD

Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Mix HD Spielbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Kommentator der Übertragung in voller Länge: Thomas Wagner

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen zwischen den Rothemden und dem BVB im Fernsehen mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Sport-Paket von Sky herum. Hierbei stehen ein Einzelabo für 20 Euro und eine Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro zur Auswahl. Sky versorgt Euch auf seiner Webseite mit etlichen weiterführenden Informationen.

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des DFB-Pokals im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr es mit dem LIVE-STREAM angehen. Damit könnt Ihr Euch die Partie zwischen Hannover 96 und Borussia Dortmund grundsätzlich von überall aus ansehen. Hierfür gibt es verschiedene Optionen.

Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Euer Zugang bereits aktiviert wurde, könnt Ihr das hauseigene Streamingportal Sky Go nutzen. Hiermit müsst Ihr Euch ausschließlich rechtzeitig zur Übertragung der Partie Hannover 96 vs. Borussia Dortmund einloggen. Jedoch erfolgt die Freischaltung nicht unmittelbar nach dem Abschluss.

Mit WOW den DFB-Pokal im LIVE-STREAM schauen: Hannover 96 – BVB (Borussia Dortmund)

Alternativ ist Euch mit WOW, dem ehemaligen Sky Ticket, geholfen. Hiermit findet die Aktivierung sofort statt und obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten das gesamte Angebot anschauen.

Hiermit meint GOAL unter anderem die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die englische Premier League, die Formel 1, die ATP World Tour, die PGA Tour und die NHL.

Mit OneFootball den DFB-Pokal im LIVE-STREAM mitverfolgen: Hannover 96 – BVB (Borussia Dortmund)

Wenn es Euch um einzelne Spiele des DFB-Pokals geht, liegt Ihr bei OneFootball richtig. Denn: Die Plattform kooperiert mit Sky. Hierbei müsst Ihr pro Begegnung 3,99 Euro ausgeben.

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Höhepunkte des DFB-Pokals im TV und LIVE-STREAM

Unmittelbar nach den Spielen mit Anpfiff um 20.45 Uhr könnt Ihr Euch bei Sky Sport Top Event (HD), bei Sky Sport Mix HD sowie im ZDF (HD) Höhepunkte der heutigen Pokalspiele anschauen. Das ist ebenfalls sowohl mittels TV als auch mittels Live-Stream möglich. Denn: Das ZDF strahlt sein Programm rund um die Uhr zusätzlich online aus.

Zu Hannover 96 – BVB (Borussia Dortmund) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Hiermit informieren wir Euch zu sämtlichen nennenswerten Ereignissen im Traditionsduell Hannover 96 vs. Borussia Dortmund. Das erfolgt etwa mithilfe von Push-Benachrichtigungen.

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Der DFB-Pokal im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER

Live im Pay-TV in voller Länge: Sky Sport 3 (HD) Live im Pay-TV in der Konferenz: Sky Sport Top Event (HD) / Sky Sport Mix HD Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go / OneFootball HIGHLIGHTS: ZDF / Sky Sport Top Event (HD) / Sky Sport Mix HD Im LIVE-TICKER: GOAL

Hannover 96 – BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.