Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM?

Aufsteiger Greuther Fürth empfängt am Freitag den Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Als wäre der Saisonstart nicht schon schlimm genug gelaufen für die Fürther, muss das Team von Trainer Stefan Leitl jetzt auch noch gegen die Ballermänner aus München antreten. Nur einen Punkt aus den bisherigen fünf Spielen holte der Aufsteiger, dass ausgerechnet gegen die Bayern weitere dazukommen, erscheint fraglich.

Denn der Meister präsentierte sich zuletzt in Überform. Klare Siege gegen Leipzig, Barcelona und vor allem das 7:0 gegen den VfL Bochum glichen einer Machtdemonstration. Ein Aufsteiger wurde also bereits abgefertigt, droht Fürth das gleiche Schicksal?

Greuther Fürth empfängt den FC Bayern München. Goal verrät, wer das Spiel zeigt.

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs FC Bayern München live? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG SpVgg Greuther Fürth vs. FC Bayern München WETTBEWERB Bundesliga | 6. Spieltag ORT Sportpark Ronhof | Fürth ANSTOSS 24. September 2021 | 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. FC Bayern München live? So wird die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM übertragen

Wer Fußballfan ist, steht bei der Übertragung der Spiele manchmal vor einem Rätsel. Wer zeigt welches Spiel? Welcher Sender überträgt welchen Wettbewerb? In der Bundesliga ist die Situation seit dieser Saison insofern etwas einfacher, da jeder Tag bei einem bestimmten Anbieter zu sehen ist.

So werden alle Partien am Freitag sowie alle Spiele am Sonntag seit Saisonbeginn im TV und LIVE-STREAM von DAZN gezeigt. Das bedeutet: Auch die Partie zwischen Greuther Fürth und dem FC Bayern München am Freitag ist exklusiv beim Streamingdienst zu sehen. Schon in den vergangenen Jahren gehörten DAZN die Spiele am Freitag, nun kamen auch die Begegnungen am Sonntag hinzu.

Der Pay-TV-Sender Sky hingegen verlor diese Partien und zeigt in den kommenden Jahren ausschließlich die Samstagsspiele der Bundesliga sowie die Spiele in den englischen Wochen.

Die Übertragung der Bundesliga bis einschließlich der Saison 2024/25

Anbieter Anstoßzeiten Sky alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr (einzeln und in der Konferenz) das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr alle Spiele am Dienstag und Mittwoch (in englischen Wochen) DAZN das Spiel am Freitag um 20.30 Uhr das Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr das Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr das Spiel am Sonntag um 19.30 Uhr (zehnmal pro Saison)

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. FC Bayern München? So überträgt DAZN das Spiel

Bayern-Fans werden in den kommenden Wochen um ein Abo bei DAZN nicht herumkommen, wollen sie die Spiele ihres Lieblingsvereins sehen. Gleich fünf Partien des Rekordmeisters zeigt DAZN in den kommenden Wochen, darunter auch die kommenden Aufgaben in der Champions League.

Doch zurück zur Bundesliga. DAZN beginnt am Freitagabend bereits eine Stunde vor Anpfiff um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Moderatorin ist Laura Wontorra, as Experte ist Ralph Gunesch im Einsatz. Kommentator der Begegnung ist Jan Platte. DAZN schickt also mit die prominenteste Besetzung zum Spiel nach Fürth.

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. FC Bayern München? Das kostet DAZN

Gute Nachricht für alle Bayern-Fans, die noch keine DAZN-Kunden sind. Mit dem Gratismonat könnt Ihr die kommenden Partien des FC Bayern völlig kostenlos sehen. Noch bis Ende September kann der Probemonat abgeschlossen werden, dies gilt aber nur für Neuanmeldungen.

Wer bereits bei DAZN registriert ist, der kann unter seinen bestehenden Zugangdaten keinen neuen Probemonat abschließen. Für diejenigen und für alle, deren Gratismonat ausläuft, gibt es zwei Möglichkeiten für ein DAZN-Abo. Wer die Flexibilität der monatlichen Kündbarkeit schätzt, der muss im Monat 14,99 Euro bezahlen. Wer sich gleich ein Jahr bindet, der zahlt 149,99 Euro und bekommt damit effektiv zwei Monate geschenkt.

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. FC Bayern München? Das bietet DAZN

DAZN bietet neben der Bundesliga auch fast alle Spiele der Champions League, außerdem hat der Anbieter die spanische, italienische und französische Liga im Angebot. Aus England gibt es zudem die Pokalwettbewerbe live auf DAZN zu sehen.

Doch nicht nur für Freunde des runden Leders lohnt sich ein Abo, sondern auch für andere Sportfreaks. Die neue Saison der NFL ist gestartet und wird umfangreich von DAZN gezeigt, bald folgen auch wieder die NBA und die NHL. Auch die wichtigsten Dartsturniere gibt es bei DAZN, ebenso die Handball-Champions-League.

Empfangen werden kann DAZN auf verschiedenen Wegen. Ob als App für Smart-TV, TV-Stick oder Konsole oder über Euren Vodafone- oder Sky-Q-Receiver: Es gibt zahlreiche verschiedene Möglichkeiten, DAZN zu nutzen. Auch für den LIVE-STREAM für unterwegs gibt es die App für Smartphone und Tablet.

Auch im linearen TV ist DAZN inzwischen vertreten. Die Sender DAZN 1 und DAZN 2 gibt es aber nur bei einem entsprechenden Vertrag mit Sky oder Vodafone.