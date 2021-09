Greuther Fürth vs. FC Bayern München live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München gastiert heute beim Aufsteiger Greuther Fürth. Goal begleitet die Bundesliga am Freitagabend im kostenlosen LIVE-TICKER.

6. Spieltag in der Bundesliga und Aufsteiger Greuther Fürth bittet den großen FC Bayern München zum Derby. Um 20.30 Uhr wird das Spiel am Fürther Ronhof angepfiffen - die Rollen sind klar verteilt.

Schaffen die Bayern den nächsten Kantersieg, geben sich die Fürther kämpferisch oder sorgen sie sogar für eine Überraschung? Das erfahrt Ihr heute entweder live im TV und STREAM - oder bei uns im kostenlosen LIVE-TICKER.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER | Vor Beginn

Greuther Fürth vs. FC Bayern München Anpfiff: 20.30 Uhr Tore - Aufstellung Fürth - Aufstellung Bayern - Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 6. Spieltages zwischen Greuther Fürth und dem FC Bayern München.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Mögliche Startelf Fürth: Burchert - Bauer, Viergever, Hoogma - Meyerhöfer, Willems - Seguin, Griesbeck - Dudziak - Nielsen, Hrgota. - Trainer: Leitl

Mögliche Startelf München: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. - Trainer: Nagelsmann

Hier erscheinen gegen 19.30 Uhr beide offiziellen Mannschaftsaufstellungen.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Die SpVgg Greuther Fürth und der FC Bayern München duellierten sich bisher vier Mal in Pflichtspielen, die Kleeblätter sind gegen den FCB noch sieglos (ein Remis, drei Niederlagen) und blieben in drei dieser vier Spiele ohne Torerfolg (zwei Tore insgesamt). Gegen kein anderes Team, gegen welches die Fürther im Profifußball so oft antraten, haben sie einen so geringen Torschnitt wie gegen die Bayern (0.5 Tore pro Spiel, wie gegen Heidenheim und Wolfsburg).

Der FC Bayern München verlor nur eines der vergangenen 48 Bundesligaspiele gegen Aufsteiger (44S 3U). Der FC Bayern traf in diesen Duellen immer und erzielte dabei im Schnitt 3.2 Tore pro Spiel (insgesamt 155 Tore).

Seit 19 Spielen unstoppable! Ob Lewandowski seine unglaubliche Trefferserie heute gegen Fürth fortführt? 🤔 #SGFFCB pic.twitter.com/g5j8pPey2w — DAZN DE (@DAZN_DE) September 24, 2021

Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Fürth daheim noch sieglos

Die SpVgg Greuther Fürth verlor ihre letzten drei Pflichtspiele und ist seit sechs Pflichtspielen sieglos (2U 4N) – drei Pflichtspielniederlagen am Stück gab es zuletzt im September/Oktober 2019, eine längere Sieglosserie von März bis Juni 2020 (damals sechs Spiele).

Der FC Bayern steht nach fünf Saisonspielen in dieser Bundesligaspielzeit bei 13 Punkten – mit einem Sieg gegen Fürth könnte der FCB erstmals seit 2016/17 wieder mit 16 Punkten aus den ersten sechs Spielen in eine Saison starten (damals auch 16).

Zu Hause wartet die SpVgg Greuther Fürth auch nach 19 Spielen in der Bundesliga auf einen Sieg – kein Team trat im Oberhaus so oft zu Hause an und gewann nie. Das erste Heimspiel der Fürther-Sieglos-Serie war zugleich das erste Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte, welches 0-3 gegen Bayern verloren ging.

Auswärts ist der FC Bayern München seit drei Bundesligapartien ungeschlagen (1S 2U) – eine längere Serie hatte der FCB zuletzt zum Jahresende 2020, als er sechsmal in Folge in der Ferne ungeschlagen blieb (5S 1U).

Die SpVgg Greuther Fürth erzielte in dieser Saison erst drei Treffer, zwei davon per Elfmeter. Fürths Saisontore (3) unterbietet in der Bundesliga nur der FC Augsburg (2, Bielefeld auch 3), Fürths Tore aus dem laufenden Spiel (1) unterbietet kein anderer Verein (Augsburg auch 1).

Greuther Fürth vs. FC Bayern München: Fünf Fürther mit FCB-Vergangenheit

Bayerns Robert Lewandowski traf gegen Bochum im 15. Bundesligaspiel in Folge und baute damit seinen persönlichen Rekord weiter aus – mit einem Tor gegen Fürth könnte Lewandowski die BL-Rekord von Gerd Müller einstellen, der 1969/70 in 16 Einsätzen in Folge traf.

Fürths Timothy Tillman, Elias Kratzer, Julian Green, Adrian Fein und Trainer Stefan Leitl haben eine FC-Bayern-Vergangenheit. Allerdings kam nur Green in Pflichtspielen für den FC Bayern München zum Einsatz (je zwei Mal in der Champions League und dem DFB-Pokal – ein Tor gegen Augsburg in der Pokalsaison 2016/17).

Julian Nagelsmann holte 13 Punkte aus seinen ersten fünf Bundesligapartien als Bayern-Trainer und sah dabei 20 Tore seiner Mannschaft – mehr Punkte holte in diesem Jahrtausend nur Carlo Ancelotti (15) mit den Bayern und mehr Tore durfte in der BL-Geschichte kein Trainer in seinen ersten fünf Spielen bei einem Klub feiern (Lattek und Jonker mit Bayern auch je 20).

Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Greuther Fürth vs. FC Bayern München heute live ... im TV DAZN 1 im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 6. Spieltag ausgetragen, der FC Bayern München gastiert in Fürth. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr Details dazu, wo das Duell LIVE im TV und LIVE-STREAM läuft.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Bayern München will gegen Aufsteiger Greuther Fürth vorlegen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat dabei einen ganz besonderen Wunsch.

München (SID) In einem Punkt waren sich Manuel Neuer und Markus Söder überhaupt nicht einig. Ein 0:0 bei der SpVgg Greuther Fürth? "Ne, damit wäre ich nicht zufrieden, auf gar keinen Fall", sagte Bayern Münchens Kapitän bei der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens durch den Ministerpräsidenten mit Nachdruck. Der deutsche Rekordmeister, seit Sonntag erstmals in dieser Saison Tabellenführer, wird am Freitag (20.30 Uhr heute noch kostenlos auf DAZN) jedenfalls angreifen.

"Von der ersten bis zur letzten Minute", kündigte Neuer lächelnd an. Zuvor hatte Söder, als Franke bekennender Fan des 1. FC Nürnberg, Sympathien zum Nachbarn aus Fürth gezeigt. Ein torloses Unentschieden im fränkischen-bayerischen Duell, das "wäre ein ganz faires Ergebnis", sagte Söder mit einem Augenzwinkern: "Herr Neuer kassiert kein Tor, die anderen schießen auch keines." Und als Franke müsse man ja sowieso ein "Fußball-Optimist" sein, sonst sei das Leben manchmal "ein bisserl herausfordernd".

Die Fürther können davon ein Lied singen, in der Bundesliga tun sich für den Aufsteiger laufend schier unüberwindbare Herausforderungen auf. Nach fünf Spielen hat das Schlusslicht nur einen mickrigen Punkt gesammelt. Jetzt muss die schlechteste Abwehr der Liga (13 Gegentore) auch noch gegen die beste Offensive (20 Tore) bestehen. "Wir können die Leinen loslassen", sagte Trainer Stefan Leitl, der seine "komplette Jugend" bei den Bayern verbracht und dort den Sprung zum Profi geschafft hatte.

Was erschwerend hinzukommt: Der Bayern-Express ist derzeit außergewöhnlich gut in Fahrt, nach dem 7:0 gegen den VfL Bochum soll nun auch der zweite Aufsteiger souverän bezwungen werden. "Dass wir Favorit sind, ist klar", sagte Trainer Julian Nagelsmann, "dass wir gerne gewinnen und Tabellenführer bleiben wollen, ist auch klar." Schlechte Vorzeichen also für das Kleeblatt, zumal im ausverkauften Sportpark Ronhof auch zwei Welten aufeinandertreffen.

Weltfußballer Robert Lewandowski hat einen deutlich höheren Marktwert als der gesamte Kader der Fürther, außerdem setzen die Mittelfranken auf eine Erfahrung von insgesamt 485 Bundesliga-Einsätzen - die Bayern auf 3236. Nagelsmann warnte aber davor, "jemanden zu unterschätzen", das sei "sinnbefreit". Außerdem gibt es gegen jeden Gegner drei Punkte zu holen, "egal ob gegen Dortmund, Bochum oder Fürth", betonte der Coach.

Nach 31:1-Toren in den vergangenen fünf Pflichtspielen wird er in der Offensive allerdings ein wenig umstellen müssen. Bei den zuletzt angeschlagenen Nationalspielern Serge Gnabry (Rücken/Infekt) und Jamal Musiala (Knöchel) sieht es zwar wieder besser aus, doch "die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide in der Startelf stehen, ist sehr gering", sagte Nagelsmann. Lucas Hernandez hat seine leichten Knieprobleme überstanden, auch Kingsley Coman stieg nach seiner Herz-OP wieder ins Lauftraining ein.

Für das Spiel in Fürth ist der Franzose aber erwartungsgemäß "noch keine Option". Gut möglich also, dass Neuzugang Marcel Sabitzer erstmals von Beginn an eine Chance erhält.

Greuther Fürth vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Bundesliga-Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 5 20:4 16 13 2 VfL Wolfsburg 5 7:2 5 13 3 Borussia Dortmund 5 17:11 6 12 4 Bayer Leverkusen 5 15:7 8 10 5 1. FSV Mainz 05 5 6:2 4 10 6 SC Freiburg 5 6:4 2 9 7 1. FC Köln 5 9:7 2 8 8 1. FC Union Berlin 5 7:8 -1 6 9 Hertha BSC 5 7:12 -5 6 10 1899 Hoffenheim 5 8:7 1 5 11 FC Augsburg 5 2:8 -6 5 12 RB Leipzig 5 6:7 -1 4 13 Arminia Bielefeld 5 3:5 -2 4 14 VfB Stuttgart 5 9:12 -3 4 15 Eintracht Frankfurt 5 5:8 -3 4 16 Bor. Mönchengladbach 5 5:9 -4 4 17 VfL Bochum 5 4:13 -9 3 18 SpVgg Greuther Fürth 5 3:13 -10 1

