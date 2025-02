Galatasaray empfängt am Donnerstag in der Europa League AZ Alkmaar. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League finden die Rückspiele der Playoffs der K.-o.-Runde statt. Dabei bekommt es Galatasaray am Donnerstag (20. Februar) mit AZ Alkmaar zu tun. Der Anpfiff ertönt um 18.45 Uhr.

Zudem fungiert der Istanbuler Rams Park als Schauplatz des Duells zwischen Gala und AZ. Vor einer Woche verlor Galatasaray das Hinspiel bei AZ Alkmaar mit 1:4.

Artikel wird unten fortgesetzt

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. AZ Alkmaar im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Galatasaray vs. AZ Alkmaar, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Galatasaray – AZ Alkmaar Wettbewerb Europa League, Playoffs der K.-o.-Runde, Rückspiele Datum Donnerstag, 20. Februar 2025 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. AZ Alkmaar im LIVE STREAM und live im TV?

Galatasaray vs. AZ Alkmaar im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Galatasaray-News

Galatasaray geht nach dem 1:4 vor einer Woche mit einem Drei-Tore-Rückstand ins Rückspiel gegen AZ Alkmaar.

Die Elf von Okan Buruk hatte die Ligaphase mit 13 Punkten auf dem achten Rang abgeschlossen.

Am 30. Januar waren die Löwen mit einem 1:2 bei Ajax Amsterdam zum vierten Mal am Stück in der Europa League sieglos geblieben.

Zuvor hatte Galatasaray ein 1:1 bei AZ Alkmaar, ein 2:2 in Malmö sowie ein 3:3 gegen Dynamo Kiew verzeichnet.

Die Aufstellung von Galatasaray:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

AZ Alkmaar-News

AZ Alkmaar hatte in der Ligaphase elf Zähler mitgenommen und den 19. Platz belegt.

Das Team von Maarten Martens hatte sich am 30. Januar in Budapest bei Ferencvaros mit 3:4 geschlagen geben müssen.

Eine Woche zuvor hatten die Kaaskoppen mit einem 1:0 gegen den AS Rom nach einem 3:1 gegen Fenerbahce den zweiten Dreier binnen vier Europa-League-Auftritten gefeiert.

Dazwischen hatten sie das 1:1 gegen Galatasaray und ein 2:2 bei Ludogorets Razgrad erlebt.

Die Aufstellung von AZ Alkmaar

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Galatasaray gegen AZ Alkmaar live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege Galatasaray 0 Siege AZ Alkmaar 1 Unentschieden 1 Letztes Duell AZ Alkmaar vs. Galatasaray 4:1 (Europa League, 13. Februar 2025)

Galatasaray vs. AZ Alkmaar live anschauen: Nützliche Links