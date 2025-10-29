Am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, bekommt es der SC Freiburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Das Duell findet in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt, Schiedsrichter Felix Zwayer wird die Partie um 20.4 Uhr anpfeifen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg heute im Live Stream und TV?

Alle Spiele des DFB-Pokals seht Ihr live nur bei Sky. Das Duell zwischen Düsseldorf und Freiburg wird ab 20.35 Uhr als Einzelspiel auf Sky Sport 5 und Sky Sport 9 ausgestrahlt, Sven Schröter ist als Kommentator im Einsatz. Die Konferenz mit allen Partien läuft durchgehend ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1.

Auf WOW und in der SkyGo-App gibt es für Euch auch die jeweiligen Sendungen als Livestream, aber auch hier müsst Ihr ein Abo abschließen.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg: Aufstellungen

News über Fortuna Düsseldorf

Unter dem neuen Trainer Markus Anfang läuft es noch nicht nach Plan für die Fortuna. Beide Spiele unter der Leitung des Ex-Dynamo-Coaches wurden verloren.

Auch das letzte Spiel zuvor endete in einer Niederlage und so stehen die Düsseldorfer mit zehn Punkten nach ebenso vielen Spieltagen auf Platz 13.

In der ersten Pokalrunde gewann man gegen Schweinfurt mit 4:2. Die Tore der Fortuna erzielten Shinta Appelkamp (2x), Cedric Itten und Florent Muslija.

News über SC Freiburg

Der Sportclub hat nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen können (2:0 gegen Utrecht in der Europa League) und ist dadurch in der Bundesliga auf den elften Rang abgerutscht.

Immerhin gab es zuletzt einen kleinen Erfolg für Freiburg, wenn auch keinen sportlichen. SC-Rekordschütze und Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen bekam von der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur den Preis für den besten Fußballspruch des Jahres überreicht. Dieser lautet: „Früher hab‘ ich 80 Minuten zugeguckt, heute 90.“

Die Sportfreunde Lotte waren der Gegner des Teams von Julian Schuster in der ersten Pokalrunde. Beim 2:0-Erfolg sorgten Eren Dinkci und Lucas Höler für die Tore.

Form

Bilanz direkte Duelle

Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg: Die Tabellen

