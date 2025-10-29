Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoFortuna Duesseldorf
Merkur Spiel-Arena
team-logoSC Freiburg
Hier ansehen!

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg heute im Live Stream und TV?

Der SC Freiburg trifft heute in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. GOAL verrät Euch, wo die Partie im TV und Livestream übertragen wird.

Am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, bekommt es der SC Freiburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Das Duell findet in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt, Schiedsrichter Felix Zwayer wird die Partie um 20.4 Uhr anpfeifen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg heute im Live Stream und TV?

Sky DeutschlandHier ansehen

Alle Spiele des DFB-Pokals seht Ihr live nur bei Sky. Das Duell zwischen Düsseldorf und Freiburg wird ab 20.35 Uhr als Einzelspiel auf Sky Sport 5 und Sky Sport 9 ausgestrahlt, Sven Schröter ist als Kommentator im Einsatz. Die Konferenz mit allen Partien läuft durchgehend ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1.

Auf WOW und in der SkyGo-App gibt es für Euch auch die jeweiligen Sendungen als Livestream, aber auch hier müsst Ihr ein Abo abschließen.

Europa League
Viktoria Plzen crest
Viktoria Plzen
VPL
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Deutschland 2 Bundesliga
Dynamo Dresden crest
Dynamo Dresden
DOD
Fortuna Duesseldorf crest
Fortuna Duesseldorf
F95

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen SC Freiburg

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
Merkur Spiel-Arena

Ort und Zeit des Spiels.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Fortuna Duesseldorf vs SC Freiburg Aufstellungen

Fortuna DuesseldorfHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSCF
33
F. Kastenmeier
25
M. Zimmermann
4
K. Schmidt
2
J. Daland
15
T. Oberdorf
10
C. Rasmussen
23
S. Appelkamp
6
T. Breithaupt
24
F. Muslija
8
A. El Azzouzi
13
C. Itten
21
Florian Müller
28
M. Ginter
3
P. Lienhart
17
Lukas Kübler
30
Christian Günter
32
V. Grifo
19
J. Beste
14
Y. Suzuki
44
J. Manzambi
8
M. Eggestein
31
I. Matanovic

4-2-3-1

SCFAway team crest

F95
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Anfang

SCF
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Fortuna Düsseldorf

Unter dem neuen Trainer Markus Anfang läuft es noch nicht nach Plan für die Fortuna. Beide Spiele unter der Leitung des Ex-Dynamo-Coaches wurden verloren.

Auch das letzte Spiel zuvor endete in einer Niederlage und so stehen die Düsseldorfer mit zehn Punkten nach ebenso vielen Spieltagen auf Platz 13.

In der ersten Pokalrunde gewann man gegen Schweinfurt mit 4:2. Die Tore der Fortuna erzielten Shinta Appelkamp (2x), Cedric Itten und Florent Muslija.

News über SC Freiburg

Der Sportclub hat nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen können (2:0 gegen Utrecht in der Europa League) und ist dadurch in der Bundesliga auf den elften Rang abgerutscht.

Immerhin gab es zuletzt einen kleinen Erfolg für Freiburg, wenn auch keinen sportlichen. SC-Rekordschütze und Bundesliga-Rekordjoker Nils Petersen bekam von der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur den Preis für den besten Fußballspruch des Jahres überreicht. Dieser lautet: „Früher hab‘ ich 80 Minuten zugeguckt, heute 90.“

Die Sportfreunde Lotte waren der Gegner des Teams von Julian Schuster in der ersten Pokalrunde. Beim 2:0-Erfolg sorgten Eren Dinkci und Lucas Höler für die Tore.

Form

F95
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

F95

Letzte 5 Spiele

SCF

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg: Die Tabellen

