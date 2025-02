Fenerbahce Istanbul empfängt RSC Anderlecht in der Europa League. Wo das Duell live im TV und Livestream übertragen wird, zeigt Euch GOAL.

Fenerbahce trifft in der Europa League auf RSC Anderlecht. Am heutigen Donnerstag, dem 13. Februar, steigt die Playoff-Begegnung ab 18.45 Uhr im Ulker Fenerbahce Sükrü Saracoglu Stadium in Istanbul.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Fenerbahce vs. Anderlecht heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. RSC Anderlecht heute im LIVE STREAM und live im TV?

Im Europa-League-Playoff-Hinspiel kommt es zum Showdown zwischen Fenerbahce Istanbul und RSC Anderlecht, aber wer überträgt das Duell?

Wie die meisten Europa-League-Begegnungen wird auch diese von RTL+ im Livestream gezeigt.

Spiel Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht Sender RTL+

Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht: Wann ist der Anstoß?

Getty Images Sport

Begegnung: Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht Spieltag: Playoffs, Hinspiel Wettbewerb: Europa League Datum: 13. Februar 2025 Uhrzeit: 18.45 Uhr Ort: Ulker Fenerbahce Sükrü Saracoglu Stadium (Istanbul)

Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht: News, Form und Aufstellungen

Fenerbahce-News

In der Süper Lig bleibt Fenerbahce im Titelkampf weiterhin Galatasarays Verfolger Nummer eins. Auf Platz 24 landete man dagegen in der Europa League und musste bis zum Schluss um eine Playoff-Platzierung bangen. In den Playoffs muss das Team auf eine ganze Menge Akteure verzichten: Oosterwolde, Becao, Carlos, Müldür, Djiku, Livakovic, Akcicek, Yüksek und Soyüncü fehlen dem Team aktuell.

Die Aufstellung von Fenerbahce Istanbul

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Anderlecht-News

Die belgische Liga hat eine Spitzengruppe und RSC Anderlecht gehört mit Rang vier definitiv dazu. Das Team scheiterte mit Platz 10 knapp daran, die Zwischenrunde der Europa League zu umgehen und direkt in die Achtelfinals einzuziehen. Die Ausfallliste ist mit Ashimeru, Vertonghen und Edozie auch bedeutend übersichtlicher.

Die Aufstellung von RSC Anderlecht

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht: Der direkte Vergleich

AFP

Sechsmal gab es diese Paarung schon und nur ein einziges Mal konnte RSC Anderlecht gewinnen. Auch das letzte Duell in der Saison 2018/19 ging an Fenerbahce Istanbul.

Die Türken gewannen damals durch Tore von Michael Frey und Mathieu Valbuena mit 2:0.

Duelle insgesamt 6 Siege Fenerbahce 3 Siege Anderlecht 1 Unentschieden 2 Bisher letztes Duell Fenerbahce Istanbul vs. RSC Anderlecht 2:0 (Europa League, 8. November 2018)

