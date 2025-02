Fenerbahce gastiert am Donnerstag in der Europa League bei RSC Anderlecht. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League gehen die Rückspiele der Playoffs der K.-o.-Runde über die Bühne. Dabei bekommt es RSC Anderlecht am Donnerstag (20. Februar) mit auswärts mit Fenerbahce zu tun. Der Anstoß in Belgien erfolgt um 21 Uhr.

Außerdem dient der Brüsseler Lotto Park als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen den Violett-Weißen und den Gelben Kanarienvögeln. Vor einer Woche gewann Fenerbahce das Hinspiel gegen RSC Anderlecht mit 3:0.

RSC Anderlecht vs. Fenerbahce, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel RSC Anderlecht – Fenerbahce Wettbewerb Europa League, Playoffs der K.-o.-Runde, Rückspiele Datum Donnerstag, 20. Februar 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lotto Park (Brüssel)

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce bei RSC Anderlecht heute im LIVE STREAM und live im TV?

RSC Anderlecht vs. Fenerbahce im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

RSC Anderlecht-News

RSC Anderlecht geht nach der Niederlage in Istanbul mit einem Drei-Tore-Rückstand ins Heimspiel gegen Fenerbahce.

Die Mannschaft von David Hubert hatte in der Ligaphase 14 Punkte geholt und den zehnten Platz erreicht.

Allerdings hatten die Violett-Weißen diese Zähler von Ende September bis Mitte Dezember mitgenommen.

Danach hatte RSC Anderlecht Ende Januar ein 0:2 bei Viktoria Pilsen sowie ein 3:4 gegen die TSG Hoffenheim verzeichnet.

Die Aufstellung von RSC Anderlecht:

Fenerbahce-News

Fenerbahce hatte die Ligaphase als 24. und mit zehn Zählern abgeschlossen.

Die Elf von Jose Mourinho beendete mit dem 3:0 gegen RSC Anderlecht eine Serie mit drei sieglosen Europa-League-Auftritten.

Die Gelben Kanarienvögel hatten ab Mitte Dezember ein 0:2 gegen Athletic Bilbao, eine Nullnummer gegen Olympique Lyon und ein 2:2 bei Midtjylland erlebt.

Die Aufstellung von Fenerbahce

RSC Anderlecht gegen Fenerbahce live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 7 Siege RSC Anderlecht 1 Siege Fenerbahce 4 Unentschieden 2 Letztes Duell Fenerbahce vs. RSC Anderlecht 3:0 (Europa League, 13. Februar 2025)

