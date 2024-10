Fenerbahce empfängt am Donnerstag in der Europa League Manchester United. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League gehen die Partien des dritten Spieltags in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Fenerbahce am Donnerstag (24. Oktober) mit Manchester United zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert das Sükrü Saracoglu Stadi als Schauplatz des Duells zwischen den Gelben Kanarienvögeln und den Red Devils. Fenerbahce und Manchester United halten bei vier und zwei Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Fenerbahce vs. Manchester United im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Fenerbahce vs. Manchester United heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Fenerbahce – Manchester United Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 3. Spieltag Datum Donnerstag, 24. Oktober 2024 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Sükrü Saracoglu Stadi (Istanbul)

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. Manchester United heute im LIVE STREAM und live im TV?

Fenerbahce vs. Manchester United im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Fenerbahce-News

Fenerbahce nahm an den ersten beiden Spieltagen vier Punkte mit.

Die Mannschaft von José Mourinho hatte Ende September einen 2:1-Heimerfolg gegen Union Saint-Gilloise gefeiert.

Am 3. Oktober erreichten die Gelben Kanarienvögel ein 1:1 bei Twente Enschede. Hierbei glich Dusan Tadic in der 71. Minute aus.

Die Aufstellung von Fenerbahce:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Manchester-United-News

Manchester United hat in der Ligaphase zwei Unentschieden zu Buche stehen.

Die Elf von Erik ten Hag hatte zunächst ein 1:1 gegen Twente Enschede erlebt.

Am 3. Oktober verzeichneten die Red Devils beim FC Porto ein 3:3.

Marcus Rashford (7.), Rasmus Höjlund (20.) und Harry Maguire (91.) zeichneten sich für die Tore verantwortlich.

Die Aufstellung von Manchester United

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Fenerbahce gegen Manchester United live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 6 Siege Fenerbahce 3 Siege Manchester United 3 Unentschieden 0 Letztes Duell Fenerbahce vs. Manchester United 2:1 (Europa League, 3. November 2016)

