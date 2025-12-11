Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoBrann
Brann Stadion
team-logoFenerbahce
Hier ansehen
Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce bei Brann Bergen heute im Live Stream und live im TV?

In Europa League ist Fenerbahce Istanbul in Norwegen bei Brann Bergen zu Gast. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Brann Stadion in Bergen empfängt heute, am 11. Dezember, Brann Bergen aus Norwegen Fenerbahce Istanbul aus der Türkei. Anstoß ist um 21 Uhr. Als Schiedsrichter wird Willy Dalajod aus Frankreich die Partie leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce bei Brann Bergen heute im Live Stream und live im TV?

RTL+Hier ansehen
Wie die meisten Europa-League-Partien wird auch das Duell zwischen Brann Bergen und Fenerbahce Istanbul über RTL+ gestreamt. Der Anbieter überträgt die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz. Für den Zugriff auf den Livestream ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Anstoßzeit Brann gegen Fenerbahce

crest
Europa League - Europa League
Brann Stadion

Brann vs Fenerbahce: Aufstellungen

Brann vs Fenerbahce Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Alexandersson

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Tedesco

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Brann

Am vergangenen Wochenende feierte Brann Bergen in der heimischen Eliteserie einen 3:1-Heimsieg gegen Hamarkameratene. Die Tore für die Norweger erzielten Sörensen, de Roeve und Kornvig.

In der Europa League setzte es zuletzt jedoch eine deutliche 4:0-Niederlage bei Molde. Nach fünf Spielen stehen die Norweger mit acht Punkten auf dem 19. Platz.

Europa League
Brann crest
Brann
BRA
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB

News über Fenerbahce

Fenerbahce Istanbul blieb in den letzten drei Pflichtspielen jeweils unentschieden. Sowohl in der letzten Europa-League-Partie gegen Ferencvaros Budapest als auch in den Ligaspielen gegen Galatasaray und am vergangenen Wochenende gegen Istanbul Basaksehir endeten die Begegnungen mit 1:1.

In der Europa-League-Tabelle liegt das Team von Trainer Domenico Tedesco nach fünf Spielen mit acht Punkten auf dem 20. Rang.

Form

BRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bilanz direkte Duelle

Brann vs Fenerbahce: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0