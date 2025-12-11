Im Brann Stadion in Bergen empfängt heute, am 11. Dezember, Brann Bergen aus Norwegen Fenerbahce Istanbul aus der Türkei. Anstoß ist um 21 Uhr. Als Schiedsrichter wird Willy Dalajod aus Frankreich die Partie leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Fenerbahce bei Brann Bergen heute im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit Brann gegen Fenerbahce

Europa League - Europa League Brann Stadion

Brann vs Fenerbahce: Aufstellungen

Brann vs Fenerbahce Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer F. Alexandersson Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Tedesco

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Brann

Wie die meisten Europa-League-Partien wird auch das Duell zwischenundübergestreamt. Der Anbieter überträgt die Begegnung sowohl alsals auch in der. Für den Zugriff auf den Livestream ist allerdings einerforderlich.

Am vergangenen Wochenende feierte Brann Bergen in der heimischen Eliteserie einen 3:1-Heimsieg gegen Hamarkameratene. Die Tore für die Norweger erzielten Sörensen, de Roeve und Kornvig.

In der Europa League setzte es zuletzt jedoch eine deutliche 4:0-Niederlage bei Molde. Nach fünf Spielen stehen die Norweger mit acht Punkten auf dem 19. Platz.

News über Fenerbahce

Fenerbahce Istanbul blieb in den letzten drei Pflichtspielen jeweils unentschieden. Sowohl in der letzten Europa-League-Partie gegen Ferencvaros Budapest als auch in den Ligaspielen gegen Galatasaray und am vergangenen Wochenende gegen Istanbul Basaksehir endeten die Begegnungen mit 1:1.

In der Europa-League-Tabelle liegt das Team von Trainer Domenico Tedesco nach fünf Spielen mit acht Punkten auf dem 20. Rang.

Form

Bilanz direkte Duelle

Brann vs Fenerbahce: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.