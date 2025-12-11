Im Brann Stadion in Bergen empfängt heute, am 11. Dezember, Brann Bergen aus Norwegen Fenerbahce Istanbul aus der Türkei. Anstoß ist um 21 Uhr. Als Schiedsrichter wird Willy Dalajod aus Frankreich die Partie leiten.
Wer zeigt / überträgt Fenerbahce bei Brann Bergen heute im Live Stream und live im TV?
Am vergangenen Wochenende feierte Brann Bergen in der heimischen Eliteserie einen 3:1-Heimsieg gegen Hamarkameratene. Die Tore für die Norweger erzielten Sörensen, de Roeve und Kornvig.
In der Europa League setzte es zuletzt jedoch eine deutliche 4:0-Niederlage bei Molde. Nach fünf Spielen stehen die Norweger mit acht Punkten auf dem 19. Platz.
Fenerbahce Istanbul blieb in den letzten drei Pflichtspielen jeweils unentschieden. Sowohl in der letzten Europa-League-Partie gegen Ferencvaros Budapest als auch in den Ligaspielen gegen Galatasaray und am vergangenen Wochenende gegen Istanbul Basaksehir endeten die Begegnungen mit 1:1.
In der Europa-League-Tabelle liegt das Team von Trainer Domenico Tedesco nach fünf Spielen mit acht Punkten auf dem 20. Rang.