Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) vs. Twente Enschede heute im LIVE STREAM und live im TV?

Der FC Schalke trifft am Mittwoch in einem Testspiel auf Twente Enschede. Wir verraten Euch, wo die Partie im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen gehen etliche Testspiele über die Bühne. Dabei bekommt es der FC Schalke am Mittwoch (24. Juli) mit Twente Enschede zu tun. Der Anstoß dieses Aufeinandertreffens erfolgt um 18.30 Uhr.

Außerdem fungiert der EVONIK Sportpark in Marl-Hüls als Kulisse der Partie zwischen S04 und den Niederländern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Schalke (S04) vs. Twente Enschede im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

FC Schalke (S04) vs. Twente Enschede heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Schalke (S04) – Twente Enschede Wettbewerb Internationales Testspiel Datum Mittwoch, 24. Juli 2024 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort EVONIK Sportpark I (Marl-Hüls)

Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) vs. Twente Enschede im LIVE STREAM und live im TV?

FC Schalke (S04) vs. Twente Enschede im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Schalke-News

Der FC Schalke bestreitet gegen den Dritten der Eredivisie 2023/24 das fünfte Testspiel in der laufenden Vorbereitung.

In der Vorwoche absolvierte S04 zwei Testspiele, wobei die Gelsenkirchener ein 1:0 in Verl und am Freitag ein 0:2 gegen den FC Utrecht einfuhren.

Zuvor hatte das Team von Karel Geraerts ein 7:0 gegen die SSVg Velbert, ein 2:4 gegen den FC Midtjylland und ein 2:2 gegen Dynamo Kiew verzeichnet.

Die Aufstellung des FC Schalke:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Twente-Enschede-News

Für Twente Enschede kommt das Aufeinandertreffen gegen den FC Schalke vier Tage nach einer Nullnummer gegen Hannover 96.

Die Mannschaft von Joseph Oosting hatte in der laufenden Vorbereitung zuerst zwei 2:2 gegen den FC Motherwell und gegen VV St. Truiden erlebt.

Anschließend hatten die Trukker am 12. Juli ein 2:1 gegen den FC Nordsjaelland gefeiert.

Die Aufstellung von Twente Enschede:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Schalke (S04) gegen Twente Enschede heute live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 8 Siege FC Schalke 1 Siege Twente Enschede 3 Unentschieden 4 Letztes Duell Twente Enschede vs. FC Schalke 3:1 (Internationales Testspiel, 22. Juli 2022)

Wer zeigt / überträgt FC Schalke vs. Twente Enschede heute im LIVE STREAM? Nützliche Links