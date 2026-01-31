Im Rahmen des 24. Premier-League-Spieltags treffen am heutigen Samstag, dem 31. Januar, der FC Liverpool und Newcastle United aufeinander. Der Anpfiff im Anfield Stadium soll um 21 Uhr erfolgen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Newcastle United heute im Live Stream und live im TV?

Die Premier League wird in Deutschland exklusiv von Sky übertragen. Kurz vor Anpfiff der Partie, also um 20.50 Uhr, könnt Ihr auf Sky Sport Premier League einschalten. Uli Hebel wird die Begegnung als Kommentator begleiten.

Online könnt Ihr den Spaß via SkyGo und WOW empfangen. Sowohl im TV als auch im Stream braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Premier League: Anstoßzeit Liverpool gegen Newcastle United

Liverpool vs. Newcastle United: Aufstellungen

Premier League: News über Liverpool

Liverpool brannte unter der Woche in der Königsklasse zum Abschluss der Ligaphase nochmal ein Feuerwerk ab: 6:0 gewannen die Reds gegen Qarabag Agdam - inklusive eines Treffers von Florian Wirtz. Als Drittplatzierter qualifizierte sich Liverpool zudem direkt für das Achtelfinale.

Insgesamt ging es für den deutschen Nationalspieler zuletzt ein wenig bergauf. Nach Startschwierigkeiten in England ohne Pflichtspieltore bis Dezember traf Wirtz im Januar schon mehrfach in Liga, Pokal und Champions League.

Premier League: News über Newcastle United

Newcastle hingegen muss in der CL den Umweg über die Playoffs gehen. Dort bekam der Klub ein vermeintlich einfaches los: Ende Februar spielt United gegen Qarabag um den Einzug in das Achtelfinale.

Bei Nick Woltemade lief die Ankunft in England fast gegenläufig zu Wirtz. Der Neuner schlug gleich zu beginn gleich mehrfach zu, ist allerdings seit Ende Dezember ohne Treffer.

Liverpool vs. Newcastle United: Die Tabellen

