Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoNewcastle United
Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Newcastle United heute im Live Stream und live im TV?

Florian Wirtz und der FC Liverpool bekommen es in der Premier League heute mit Nick Woltemade und Newcastle United zu tun. GOAL versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Stream.

Im Rahmen des 24. Premier-League-Spieltags treffen am heutigen Samstag, dem 31. Januar, der FC Liverpool und Newcastle United aufeinander. Der Anpfiff im Anfield Stadium soll um 21 Uhr erfolgen. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Newcastle United heute im Live Stream und live im TV?

Die Premier League wird in Deutschland exklusiv von Sky übertragen. Kurz vor Anpfiff der Partie, also um 20.50 Uhr, könnt Ihr auf Sky Sport Premier League einschalten. Uli Hebel wird die Begegnung als Kommentator begleiten. 

Online könnt Ihr den Spaß via SkyGo und WOW empfangen. Sowohl im TV als auch im Stream braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
In einigen Absätzen wird erklärt, auf welchen Fernsehkanälen und Plattformen das Spiel angesehen oder gestreamt werden kann.

Premier League: Anstoßzeit Liverpool gegen Newcastle United

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Liverpool vs. Newcastle United: Aufstellungen

Liverpool vs Newcastle United Voraussichtliche Aufstellungen

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestNEW
1
A. Becker
8
D. Szoboszlai
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
5
Ibrahima Konaté
7
F. Wirtz
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
17
C. Jones
38
R. Gravenberch
22
H. Ekitike
1
N. Pope
33
D. Burn
12
M. Thiaw
4
S. Botman
2
K. Trippier
8
S. Tonali
39
B. Guimaraes
41
J. Ramsey
11
H. Barnes
9
Y. Wissa
10
A. Gordon

4-3-3

NEWAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Howe

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Premier League: News über Liverpool

Liverpool brannte unter der Woche in der Königsklasse zum Abschluss der Ligaphase nochmal ein Feuerwerk ab: 6:0 gewannen die Reds gegen Qarabag Agdam - inklusive eines Treffers von Florian Wirtz. Als Drittplatzierter qualifizierte sich Liverpool zudem direkt für das Achtelfinale.

Insgesamt ging es für den deutschen Nationalspieler zuletzt ein wenig bergauf. Nach Startschwierigkeiten in England ohne Pflichtspieltore bis Dezember traf Wirtz im Januar schon mehrfach in Liga, Pokal und Champions League.

Premier League: News über Newcastle United

Newcastle hingegen muss in der CL den Umweg über die Playoffs gehen. Dort bekam der Klub ein vermeintlich einfaches los: Ende Februar spielt United gegen Qarabag um den Einzug in das Achtelfinale.

Bei Nick Woltemade lief die Ankunft in England fast gegenläufig zu Wirtz. Der Neuner schlug gleich zu beginn gleich mehrfach zu, ist allerdings seit Ende Dezember ohne Treffer. 

Form

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

NEW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

LIV

Letzte 5 Spiele

NEW

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

13

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Liverpool vs. Newcastle United: Die Tabellen

