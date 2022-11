Am Dienstag findet in der Bundesliga das Spiel FC Bayern vs. Werder Bremen statt. Doch wer zeigt / überträgt die Partie live? GOAL hat alle Infos.

Wir befinden uns am 14. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht am Dienstag unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen über die Bühne. Der Anstoß in der Allianz Arena erfolgt um 20.30 Uhr.

Der FC Bayern München feierte am 29. Oktober gegen Mainz 05 den dritten Meisterschaftsheimsieg am Stück. Zudem gelang der Elf von Julian Nagelsmann der vierte Sieg binnen fünf Auftritten in der Bundesliga, wobei ein Unentschieden beim BVB die Ausnahme bildete.

Werder Bremen setzte sich hingegen am 20. August in Dortmund durch und hat bewiesen, auch die Topklubs aus der Bundesliga als Aufsteiger ärgern zu können.

Heute um 20.30 Uhr steigt in der Bundesliga die Partie FC Bayern München vs. Werder Bremen. Bei GOAL erhaltet Ihr zahlreiche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Werder Bremen? Die Bundesliga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM – die Eckdaten

Spiel: FC Bayern München vs. Werder Bremen Datum: Dienstag, 8. November 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Werder Bremen? Die Bundesliga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im TV

Fast alle Begegnungen in der Bundesliga laufen bei Bezahlanbietern. Hierbei liefern Euch Sky und DAZN die Übertragungen ins Haus. Zudem darf Sat.1 einige Partien im Free-TV ausstrahlen. Doch wer zeigt / überträgt das Kräftemessen FC Bayern München vs. Werder Bremen?

So könnt Ihr FC Bayern München vs. Werder Bremen bei Sat.1 im TV sehen

Genauso wie in der Bundesliga 2021/22 überträgt Sat.1 beispielsweise drei Spiele der regulären Saison im Free-TV. Dazu zählt die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen. Obendrein könnt Ihr Euch das Spiel in der Allianz Arena in HD ansehen. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten auf:

Sender: Sat.1

Sat.1 Vorberichte ab: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

So könnt Ihr FC Bayern München vs. Werder Bremen bei Sky im TV sehen

Wie in den vergangenen Spielzeiten hält Sky in der Bundesliga 2022/23 üblicherweise die Exklusivrechte an allen Dienstagspartien. Hierbei nützt der Pay-TV-Anbieter zahlreiche Kanäle. Die Übertragung des Spiels FC Bayern München vs. Werder Bremen in voller Länge läuft bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD), bei Sky Sport Top Event (HD) und bei Sky Sport Bundesliga UHD. Aber notiert Euch nun die Kernfakten zur Übertragung aus der Allianz Arena im Bezahlfernsehen:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 20.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD – 20.25 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD)

20.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD – 20.25 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD) Spielbeginn: 20.30 Uhr

Wenn Ihr Euch das Kräftemessen zwischen dem FCB und den Hanseaten im Pay-TV ansehen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Diesbezüglich stehen das Einzelabo um 27 Euro und eine Kombination mit dem Sport-Paket um 32,50 zur Auswahl. Sky versorgt Euch auf seiner Homepage mit etlichen Details.

FC Bayern – Werder Bremen heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Das Dienstagsprogramm des 14. Bundesliga-Spieltags umfasst vier Begegnungen. Hiervon gehen drei um 20.30 Uhr über die Bühne. Zusätzlich zum Spiel in der Allianz Arena steigen die Partien VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart – Hertha BSC. Daher könnt Ihr Euch für die Konferenz entscheiden. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr bei Sky Sport Bundesliga (HD) – 21.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

20.25 Uhr bei Sky Sport Bundesliga (HD) – 21.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Anpfiff: 20.30 Uhr

Gezeigte Spiele: FC Bayern München vs. Werder Bremen, VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart vs. Hertha BSC.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Werder Bremen? Die Bundesliga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im LIVE-STREAM

Ein Abo bei Sky lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt. Denn: Der Bezahlanbieter strahlt sein gesamtes Programm ebenso im LIVE-STREAM aus. Somit könnt Ihr Euch die Partie zwischen dem FCB und den Hanseaten mit einem geeigneten Internetanschluss von überall aus mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr auf zwei Optionen zurückgreifen.

FC Bayern München – Werder Bremen im LIVE-STREAM über Sky Go

Das hauseigene Streaming-Portal Sky Go stellt die erste davon dar. Hiermit müsst Ihr Euch grundsätzlich ausschließlich einloggen. Jedoch müsst Ihr nach dem Abschluss auf die Freischaltung warten. Daher müsst Ihr es nach einem heutigen Abobezug beim Pay-TV-Anbieter vermutlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: FC Bayern München gegen Werder Bremen

WOW ist das frühere Sky Ticket. Damit findet die Aktivierung sofort statt und Ihr benötigt keine Bindung. Mit dem Paket Supersport Monat um 29,99 Euro könnt Ihr Euch das gesamte Sportprogramm mit zwei Endgeräten ansehen. Das Fußballangebot umfasst zusätzlich die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League. Außerdem könnt Ihr die NHL, die Formel 1, die ATP World Tour sowie die PGA Tour mitverfolgen.

FC Bayern München – Werder Bremen im LIVE-STREAM bei Sat.1

Zudem bietet Sat.1 auf seiner Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream an. Hiermit könnt Ihr Euch folgerichtig die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen für Euch kostenlos ansehen. Allerdings müsst Ihr Euch dafür registrieren und einloggen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Werder Bremen? Die Bundesliga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM – die Übertragung im LIVE-TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel FC Bayern München vs. Werder Bremen im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Geschehnissen in der Allianz Arena. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr FC Bayern München vs. Werder Bremen

Nach dem Schlusspfiff können sich die Abonnenten die Höhepunkte in der Highlight Show von DAZN ansehen. Zudem zeigt Euch die Sportschau in der ARD ab 22.30 Uhr die besten Szenen. Das Erste bietet Euch laufend einen Live-Stream an.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Werder Bremen? Die Bundesliga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM

Im Free-TV: Sat.1 Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW / Sat.1 Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD

FC Bayern vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen hier die Startformationen.