Der FC Bayern München misst sich im Viertelfinale der Klub-WM mit Paris Saint-Germain. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Bei der Klub-Weltmeisterschaft geht es am Samstag, den 5. Juli, mit dem Viertelfinalspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain weiter. Die Partie geht um 18 Uhr deutscher Zeit los. Gespielt wird in der Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) im Live Stream und live im Free TV?

Für das Spiel München gegen PSG gibt es mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen. Grundsätzlich könnt Ihr alle Begegnungen der Klub-Weltmeisterschaft kostenlos auf DAZN streamen – Ihr müsst Euch lediglich einen kostenlosen Account erstellen.

Die Vorberichterstattung startet um 17.15 Uhr im Livestream über die App und die Website. Mit dabei ist folgendes Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Tom Kirsten

Experte: Sebastian Kneißl

Reporter: Mario Rieker

Alternativ könnt Ihr Spiele mit deutscher Beteiligung auch bei Sat.1 oder im Livestream auf ran.de sowie über Joyn verfolgen.

