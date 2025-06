Der FC Bayern ist im Achtelfinale der Klub-WM gegen Flamengo gefragt. Die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Die Gruppenphase der Klub-Weltmeisterschaft hat der FC Bayern München auf Rang zwei beendet, nun geht es im Achtelfinale gegen Flamengo. Das Duell mit dem brasilianischen Topklub steigt am Sonntag (29. Juni) ab 22 Uhr im Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida).

GOAL verrät Euch, wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Flamengo im Live Stream und live im Free TV?

Für München vs. Flamengo habt Ihr verschiedene Anlaufstellen. Generell könnt Ihr alle Partien der Klub-WM vollkommen gratis bei DAZN verfolgen. Einzig einen kostenfreien Account müsst Ihr Euch anlegen.

Die Vorberichte beginnen im Livestream via App und Website um 21.15 Uhr, dieses Team ist am Start:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experten: Sami Khedira & Tobias Schweinsteiger

Sami Khedira & Tobias Schweinsteiger Reporter: Andres Veredas

Alternativ werden Spiele mit deutscher Beteiligung auch von Sat.1 bzw. im Livestream via ran.de und Joyn ausgestrahlt.

Flamengo sicherte sich in der Vorrunde in Gruppe D den ersten Rang, unter anderem schlugen die Brasilianer den FC Chelsea mit 3:1.

Der FC Bayern hingegen musste sich nach einer 0:1-Niederlage gegen Benfica Lissabon am letzten Spieltag mit dem zweiten Platz in Gruppe C begnügen.

Auch abseits der Klub-WM war der FCB in den vergangenen Tagen weiter aktiv: wie am Donnerstag vermeldet wurde, soll eine Verpflichtung von Nick Woltemade so gut wie durch sein.

