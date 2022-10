Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? So läuft die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Am 3. Spieltag der Champions League trifft der FC Bayern München auf Viktoria Pilsen. Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Im Rahmen des 3. Spieltags der UEFA Champions League bekommt es der FC Bayern München mit Viktoria Pilsen zu tun. Anpfiff der Begegnung ist am Dienstag, 4. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Aber wer zeigt / überträgt das CL-Gruppenspiel live im TV und STREAM? GOAL hat Euch nachfolgend alle wichtigen Infos zusammengefasst

Während es für den FC Bayern München in der Bundesliga noch nicht komplett rund läuft, war die bisherige Champions-League-Saison ein voller Erfolg. Nach Siegen über Inter Mailand und den FC Barcelona (jeweils 2:0) thront der deutsche Rekordmeister an der Spitze der Gruppe C und hat beste Chancen auf den Achtelfinaleinzug. Bereits nach den anstehenden zwei Partien gegen den tschechischen Vertreter Viktoria Pilsen könnte das Ticket für die K.o.-Phase gelöst sein.

Für den derzeitigen Tabellenführer der tschechischen Liga ist die Runde der letzten 16 hingegen kaum noch zu erreichen. Sowohl gegen Barcelona (1:5) als auch gegen Inter Mailand (0:2) setzte es Niederlagen, gegen den FCB ist die Mannschaft von Trainer Michal Bílek bereits zum Siegen verdammt - wahrlich keine leichte Aufgabe für die Tschechen.

Der FC Bayern München empfängt Viktoria Pilsen am 3. Spieltag der Champions League. Wer zeigt / überträgt die Partie in TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? Die Champions-League-Partie in der Übersicht

Begegnung: FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen

FC Bayern München gegen Viktoria Pilsen Wettbewerb : Gruppenphase der Champions League, 3. Spieltag

: Gruppenphase der Champions League, 3. Spieltag Anpfiff : 4. Oktober 2022, 18.45 Uhr

: 4. Oktober 2022, 18.45 Uhr Austragungsort: Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? Die Champions League live im Free-TV

Im frei empfangbaren Fernsehen werdet Ihr das Duell der Münchner mit Viktoria Pilsen nicht sehen können.

Lediglich das Finale wird - unabhängig von der Beteiligung eines deutschen Teams - im ZDF ausgestrahlt. Die restlichen Partien sind nur mit einem Abonnement zu sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? Champions League bei Sky, DAZN oder Amazon Prime?

Sky ist nicht in die Übertragung der Champions League eingebunden, lediglich Amazon Prime und DAZN zeigen die Königsklasse live.

Pro Spieltag sucht sich Amazon Prime ein Spiel aus, das exklusiv beim Streamingdienst des Versandriesen gezeigt wird. DAZN ist für die Übertragung der restlichen Partien verantwortlich.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? DAZN überträgt live im Pay-TV

Da sich Amazon für das Duell von Eintracht Frankfurt mit Tottenham Hotspur entschieden hat, seht Ihr Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. bei DAZN. Wollt Ihr via Pay-TV dabei sein und habt bereits einen bestehenden Vertrag, beispielsweise bei Vodafone, könnt Ihr DAZN zu einem Aufpreis bequem hinzubuchen.

Im Anschluss empfangt Ihr die linearen Kanäle DAZN 1 sowie DAZN 2, auf Ersterem läuft am Dienstag ab 18 Uhr die Vorberichterstattung. Um 18.45 Uhr rollt dann der Ball in München.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? Die Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN

Neben der Champions League hat DAZN noch viele weitere Top-Wettbewerbe im Programm, darunter ausgewählte Bundesliga-Spiele, internationale Ligen wie die italienische Serie A und die spanische LaLiga sowie US-Sport mit NFL und NBA. Auch Kampfsport- und Darts-Fans kommen auf Ihre Kosten - und die LIVE-STREAMS sind nur wenige Klicks entfernt.

Nach der Registrierung wählt Ihr das für Euch passende Angebot aus. Zur Wahl steht das Jahresabo für umgerechnet 24,99 Euro monatlich sowie das flexibel kündbare Monatsabo für 29,99 Euro. Im Anschluss loggt Ihr Euch bequem im Webbrowser oder in der App ein und wählt den entsprechenden LIVE-STREAM aus.

Mit einem Abo seht Ihr daher natürlich auch Bayern gegen Pilsen im LIVE-STREAM bei DAZN. Die Übertragung startet am Dienstag um 18 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? DAZN zeigt Champions League live - Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Viktoria Pilsen? Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Ihr könnt das Spiel nicht live verfolgen? Kein Problem, GOAL informiert Euch wie gewohnt im LIVE-TICKER zu Bayern gegen Pilsen über das Geschehen auf dem Platz.

Wollt Ihr noch einen Blick in die Highlights werfen, könnt Ihr das ebenfalls bei DAZN tun. Auch auf dem YouTube-Kanal des Streamingdienstes werdet Ihr fündig.

