Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg? Den DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Dienstag steigt die Partie FC Bayern München vs. SC Freiburg. Doch wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat Infos.

In diesen Tagen steht im DFB-Pokal das Viertelfinale auf dem Programm. Hierbei findet am Dienstag etwa das Spitzenspiel FC Bayern München vs. SC Freiburg statt. Der Anpfiff in der Allianz Arena ertönt um 20.45 Uhr.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der FC Bayern München bestreitet sein zweites Pflichtspiel unter Thomas Tuchel. Mit dessen Vorgänger Julian Nagelsmann an der Seitenlinie gewann der FCB bei Viktoria Köln, Augsburg und Mainz 05.

Der SC Freiburg gewann in Kaiserslautern sowie zu Hause gegen Sankt Pauli nach Verlängerung. Danach siegte die Elf von Christian Streich Anfang Februar in Sandhausen.

Heute um 20.45 Uhr steigt im Viertelfinale des DFB-Pokals die Top-Partie FC Bayern München vs. SC Freiburg. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel in der Allianz Arena? GOAL bietet alle Infos hierzu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg? Das Spiel im DFB-Pokal auf einen Blick

Spiel: FC Bayern München vs. SC Freiburg (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Dienstag, 4. April 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. SC Freiburg live im TV

Die Senderechte am DFB-Pokal berechtigen die ARD und das ZDF dazu, Begegnungen im Free-TV zu zeigen. Außerdem könnt Ihr alle Partien bei Sky sehen, wobei der Bezahlanbieter für den Großteil davon die alleinigen Rechte hält. Doch wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg?

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Der DFB-Pokal live bei der ARD

Das Kräftemessen zwischen dem FCB und den Breisgauern zählt zu jenen, die bei der ARD laufen. Obendrein könnt Ihr die Ausstrahlung in HD genießen. Die Vorberichterstattung der Sportschau beginnt um 20.15 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Zudem zeigt Euch das Erste nach dem Schlusspfiff in der Allianz Arena eine Zusammenfassung der Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung im Free-TV auf:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderation: Alexander Bommes

Alexander Bommes Reporter: Gerd Gottlob

Gerd Gottlob Experte: Bastian Schweinsteiger

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Der DFB-Pokal live bei Sky

Außerdem könnt Ihr das Spitzenspiel FC Bayern München vs. SC Freiburg bei Sky sehen. Diesbezüglich liegt Ihr bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) und bei Sky Sport Mix HD richtig. Doch nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zur Übertragung des DFB-Pokals im Pay-TV:

Sender: Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Mix HD

Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Mix HD Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Allerdings benötigt Ihr hierfür das Sport-Paket. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 20 Euro und in einer Kombi mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro buchen. Sky bietet Euch auf seiner Homepage etliche weiterführende Informationen.

Getty Images

FC Bayern München vs. SC Freiburg live im LIVE-STREAM

Wenn Ihr ohne Fernsehen klarkommen müsst, helfen Euch die LIVE-STREAMS weiter. Damit könnt Ihr die Partie zwischen dem FCB und den Breisgauern prinzipiell von überall aus mitverfolgen. Ihr könnt es mit verschiedenen Optionen angehen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg bei Sky Go sehen

Wenn Ihr bereits dafür freigeschaltet wurdet, liegt Ihr beim hauseigenen Streamingportal Sky Go richtig. Allerdings erfolgt die Aktivierung nicht unmittelbar nach Vertragsabschluss. Daher müsst Ihr es bei einer heutigen Buchung des Sport-Pakets vermutlich mit WOW oder einer Wiederholung angehen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg bei WOW mitverfolgen

WOW ist das ehemalige Sky Ticket. Es sieht eine sofortige Freischaltung vor. Außerdem müsst Ihr keine Bindung eingehen. Zudem erhaltet Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro Zugriff auf das gesamte Sportprogramm. Damit könnt Ihr zusätzlich insbesondere die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga, die englische Premier League, die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA Tour verfolgen. Obendrein könnt Ihr mit zwei Endgeräten hiervon profitieren.

Mit OneFootball den DFB-Pokal anschauen

Überdies könnt Ihr einzelne Partien des DFB-Pokals bei OneFootball sehen. Das habt Ihr einer Kooperation der Plattform mit Sky zu verdanken. Hierbei müsst Ihr pro Begegnung 3,99 Euro bezahlen.

FC Bayern München vs. SC Freiburg im STREAM bei der ARD

Ebenso könnt Ihr den Stream, den die ARD laufend auf ihrer Webseite anbietet, nutzen. Dort könnt Ihr Euch das Pokalduell FC Bayern München vs. SC Freiburg kostenlos anschauen. Zudem müsst Ihr Euch nicht registrieren.

FC Bayern München vs. SC Freiburg live im TICKER

Ferner versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER zum Spiel zwischen dem FCB und Breisgauern. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Geschehnissen in der Allianz Arena.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg? Der DFB-Pokal im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER.

Live im Free-TV: ARD (HD) Live im Pay-TV: Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Mix HD Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen zum DFB-Pokal

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.