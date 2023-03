Am Mittwoch steigt die Partie FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain). Doch wer zeigt / überträgt die Champions League im TV und LIVE STREAM?

In diesen Tagen gehen die ersten Rückspiele im Achtelfinale der Champions League über die Bühne. Hierbei findet am Mittwoch die Toppartie FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain statt. Der Anstoß in der Allianz Arena erfolgt um 21.00 Uhr.

Der FC Bayern München setzte sich Mitte Februar auswärts mit 1:0 durch. Damit gelang der Elf von Julian Nagelsmann der fünfte Sieg binnen sechs Partien gegen PSG.

Außerdem fädelte sie den siebten vollen Erfolg in der Champions League ein. Die Mannschaft von Christophe Galtier hatte hingegen in der Gruppenphase vier Dreier und zwei Punktteilungen zu Buche stehen.

Am Mittwoch finden in der Champions League zwei Rückspiele des Achtelfinales statt. Doch wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) im TV und LIVE STREAM? GOAL hat alle Infos hierzu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) im TV und LIVE STREAM? Die Eckdaten

Spiel: FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) Datum: Mittwoch, 8. März 2023 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV

Seit der Champions League 2021/22 gelten neue Ausstrahlungsrechte. Diese berechtigen DAZN dazu, den Großteil der Partien exklusiv ins Haus zu liefern. Überdies halt Amazon Prime die alleinigen Rechte am Löwenanteil der verbleibenden Spielen. Zudem könnt Ihr nur das Free-TV zusätzlich im Free-TV sehen. Aber wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) im TV und LIVE STREAM?

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das Kräftemessen FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain reiht sich unter den Spielen, die bei DAZN laufen. Doch wenn Ihr die Begegnung in der Allianz Arena schauen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Hierbei stehen beispielsweise Unlimited Monats- und Jahresverträge zur Auswahl. Dafür müsst Ihr monatlich 39,99 Euro und 29,99 Euro bezahlen. Überdies könnt Ihr Euch auf der Webseite einen Überblick zu den weiteren Paketen verschaffen. Ferner bietet Euch der Streaming-Anbieter hier etliche Einzelheiten:

Der Abschluss gelingt im Handumdrehen. Wenn Ihr Besitzer von Smart-TVs seid, müsst Ihr anschließend die kostenlose App installieren. Andernfalls könnt Ihr Euer Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook vernetzen. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung aus der Allianz Arena auf:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter: Daniel Herzog

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im STREAM

DAZN strahlt sein Programm via STREAM aus. Daher könnt Ihr mit einem geeigneten Internetzugang die Partie FC Bayern München vs. PSG von überall aus schauen. Zudem könnt Ihr von einer Kooperation mit der Plattform OneFootball Gebrauch machen. Damit müsst Ihr 3,49 Euro pro Begegnung bezahlen und die Gratis-App herunterladen.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TICKER

Zudem könnt Ihr auf den TICKER von GOAL zum Spitzenspiel FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain zurückgreifen. Wir informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Geschehnissen in der Allianz Arena. Obendrein bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): TV, LIVE STREAM, TICKER, Aufstellung – die CL heute live

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Bayern München vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.