UEFA bestätigt: FC Bayern München im Supercup gegen den FC Sevilla vor Zuschauern

Triple-Gewinner Bayern München könnte den möglichen Gewinn des europäischen Supercups wohl mit seinen Fans im Stadion feiern. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Dienstag ihren Plan bestätigt, wonach die Partie des deutschen Champions-League-Gewinners am 24. September in Budapest gegen den spanischen Europa-League-Titelträger als "Pilotprojekt" vor Zuschauern ausgetragen werden soll.

Der Plan des UEFA-Exekutivkomitees sieht vor, dass trotz der Corona-Pandemie bis zu 30 Prozent der Zuschauerkapazität genutzt werden soll. Demnach dürften rund 20.000 Besucher in die Arena, in der auch Begegnungen der ins kommende Jahr verschobenen EM-Endrunde stattfinden sollen.

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators - up to 30% of the capacity of the stadium.



The decision was approved by the #UEFAExCo today.



Full announcement: 👇