Der FC Bayern empfängt am Dienstag in der Champions League Celtic Glasgow. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In dieser Woche steigen in der Champions League die Rückspiele der Playoffs zur K.o.-Phase. Dabei bekommt es der FC Bayern am Dienstag (18. Februar) mit Celtic Glasgow zu tun. Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem dient die Allianz Arena als Schauplatz des Heimspiels des FCB gegen die Bhoys. Vor sechs Tagen gewann der FC Bayern das Hinspiel bei Celtic Glasgow mit 2:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern vs. Celtic Glasgow im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

FC Bayern vs. Celtic Glasgow, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern – Celtic Glasgow Wettbewerb Champions League, Playoffs zur K.o.-Phase, Rückspiele Datum Dienstag, 18. Februar 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Celtic heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

FC Bayern vs. Celtic Glasgow im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

FC Bayern News

Der FC Bayern hat vor der Heimpartie gegen Celtic Glasgow einen knappen Vorsprung zu Buche stehen.

Die Mannschaft von Vincent Kompany hatte in der Ligaphase 15 Punkte geholt und den zwölften Rang erreicht.

Ende Januar war mit einem 3:1 gegen Slovan Bratislava der vierte Dreier binnen fünf Partien in der Königsklasse gelungen.

Damit war der FCB nach einer 0:3-Auswärtsniederlage gegen Feyenoord gleich auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Die Aufstellung des FC Bayern:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Celtic Glasgow News

Celtic Glasgow hatte mit zwölf Zählern die Ligaphase auf dem 21. Rang abgeschlossen.

Die Elf von Brendan Rodgers hatte acht dieser Punkte von Anfang November bis Ende Januar geholt.

Hierbei hatten die Bhoys zuerst ein 3:1 gegen RB Leipzig und ein 1:1 gegen den FC Brügge erreicht. Es waren ein 0:0 bei Dinamo Zagreb und ein 1:0 gegen die Young Boys Bern gefolgt.

Diese Serie war vor drei Wochen mit einem 2:4 bei Aston Villa gerissen.

Die Aufstellung von Celtic Glasgow

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern gegen Celtic Glasgow live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege FC Bayern 4 Siege Celtic Glasgow 0 Unentschieden 1 Letztes Duell Celtic Glasgow vs. FC Bayern 1:2 (Champions League, 12. Februar 2025)

FC Bayern vs. Celtic Glasgow live anschauen: Nützliche Links