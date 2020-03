Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Am 25. Spieltag empfängt der FC Bayern München den FC Augsburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV oder LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Bayerisches Duell in München! Der FC Bayern empfängt den am 25. Spieltag der . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 8. März, um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Der Rekordmeister FCB führt die Tabelle im deutschen Oberhaus mittlerweile mit drei Punkten Vorsprung vor Leipzig an. Auf Platz drei lauert der BVB mit einem Punkt weniger als RB. Seit Start der Rückrunde sind die Bayern sogar noch ungeschlagen.

Anders sieht die Welt in Augsburg aus: Seit der Winterpause holte man lediglich vier Punkte, als Folge steht man aktuell mit nur sechs Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz auf dem 13. Rang.

Ihr wollt wissen, wer Bayern München gegen Augsburg live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt? Dieser Artikel hat alle Informationen!

Wer zeigt / überträgt vs. FC Augsburg live? Die Daten zum Spiel der Bundesliga

Duell FC Bayern München - FC Augsburg Datum So., 8. März 2020 | 15.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.024 Plätze

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg live im TV?

Als Fan der Bundesliga kann man leicht den Überblick verlieren, welche Spiele wo übertragen werden, denn mit DAZN und Sky teilen sich zwei Anbieter die Rechte an der deutschen Liga untereinander auf. Wo läuft also FC Bayern München gegen FC Augsburg?

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg am Sonntag live im TV

DAZN ist nicht die Anlaufstelle für FC Bayern München gegen FC Augsburg. Die Partie am 25. Bundesliga-Spieltag läuft nämlich exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt in dieser Saison 266 von 306 Bundesligaspielen live.

Die Übertragung beginnt um 14.30 Uhr - eine Stunde vor Anpfiff - auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Ab 15.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss und berichtet von den Geschehnissen in München.

Um auf den Sender von Sky zugreifen zu können, benötigen Fans allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender aus Unterföhring. Welche Pakete dort zur Auswahl stehen, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM?

Auch im LIVE-STREAM wird die Partie zwischen dem FC Bayern und Augsburg übertragen. Hier seid Ihr erneut auf Sky angewiesen, dort gibt es aber zwei Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket.

FC Bayern gegen Augsburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Go verfolgen - so klappt's

Sky Go ist der Streamingdienst für die Kunden des Pay-TV-Senders, die ein Abo besitzen, das auch die TV-Kanäle beinhaltet. Mit Sky Go können diese nämlich auch unterwegs auf die Übertragungen zugreifen. Dafür erhält man bei Abschluss des Abonnements einen Login, mit dem sich die Streams kinderleicht abspielen lassen. Über diesen Link geht es direkt zum Portal.

FC Bayern gegen Augsburg im LIVE-STREAM mit Sky Ticket verfolgen

Ihr habt keine Lust auf ein dauerhaftes Abonnement bei Sky? Dann legen wir Euch Sky Ticket ans Herz. Mit Sky Ticket habt Ihr Zugriff auf alle LIVE-STREAMS von Sky, ohne eine langfristige Bindung eingehen zu müssen.

Bei Sky Ticket einfach das richtige Paket aussuchen und das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg anschauen. Der entscheidende Vorteil: Sky Ticket kann jederzeit wieder gekündigt werden. Alle aktuellen Abo-Konditionen könnt Ihr unter diesem Link einsehen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg? DAZN präsentiert Euch die Highlights

Wer das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg verpasst hat, kann bei DAZN schon 40 Minuten nach Abpfiff der Partie ein Highlight-Video anschauen. Somit verpasst man auch auf diesem Weg keine wichtigen Szenen.

Auch hier ist eine Mitgliedschaft erforderlich. Das Angebot von DAZN steht allen Abonnenten jederzeit auf Abruf zur Verfügung. Das Gute daran: Neukunden können DAZN einen Monat kostenlos testen. Erst anschließend wird eine Gebühr von 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr fällig. Wer das Angebot nach dem Probemonat nicht weiterführen möchte, kann auch kostenfrei und mit wenigen Klicks kündigen.

Das Angebot des Streamingdienstes ist vielfältig. Verschafft Euch HIER einen Überblick über das Programm.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung m Überblick

Bayern München vs. FC Augsburg läuft ... ... im TV ... ... auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD ... via LIVE-STREAM ... ... bei Sky Go und Sky Ticket ... in den Highlights ... ... bei DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg? Die Aufstellung

Aufstellung FC Bayern:

Aufstellung FC Augsburg:

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Augsburg? Die Opta-Fakten vor dem Bundesligaspiel

Bayern München gewann 76% (13 von 17) der Bundesliga-Duelle mit Augsburg. Unter den aktuellen BL-Teams ist die Siegquote nur gegen Wolfsburg höher (78%; mind. 5 Spiele). Der FCA hat gegen den FCB die höchste BL-Niederlagenquote.

Augsburg wartet seit 9 Bundesliga-Partien auf einen Sieg gegen den FC Bayern (2 Remis, 7 Niederlagen). Den letzten Dreier gab es im Mai 2015 (1-0 in München). Doch in 2 der jüngsten 3 Duelle gab es immerhin ein Remis (1-1 A, 2-2 H).

An den letzten 10 Spieltagen holte der FC Bayern 28 von 30 möglichen Punkten und gab nur beim 0-0 gegen am 21. Spieltag Zähler ab. Dabei hatten die Münchner ein Torverhältnis von 36-6 und behielten 5-mal eine Weiße Weste.

Als erste Mannschaft der Bundesliga-Geschichte erzielte Bayern München in 5 Auswärtsspielen in Serie mindestens 3 Tore. 71 Tore schoss der FCB nach 24 Partien – mehr gelangen nur den Münchnern selbst: 2013/14, 72 Treffer.

Seit einem 1-2 bei RB Leipzig im März 2018 blieb Bayern München in 7 Sonntagsspielen ohne Niederlage (5 Siege, 2 Remis). Das war auch die einzige Niederlage des FCB in den vergangenen 16 Sonntagspartien (12 Siege, 3 Remis).

Münchens Serge Gnabry war in 13 BL-Partien unter Hans-Dieter Flick an 14 Treffern direkt beteiligt (9 Tore, 5 Assists). Gnabry traf erstmals in 3 Ligaspielen in Serie für den FCB, 4-mal in Folge nur 2017/18 für Hoffenheim.

Bayerns Thomas Müller ist der erste Spieler seit detaillierter Datenerfassung mit 16 Vorlagen (persönlicher Saisonrekord) nach 24 BL-Partien. Den BL-Rekord für eine ganze Saison seit 2004/05 hält Kevin De Bruyne: 2014/15, 20 Vorlagen.

In seiner Bundesliga-Historie holte Augsburg in den ersten 7 Rückrundenspielen nie so wenige Punkte wie aktuell (4). In der Rückrunden-Tabelle liegt der FCA damit nur auf dem vorletzten Platz vor Bremen (3 Punkte, 1 Spiel weniger).

Der FC Augsburg verlor die letzten 4 Bundesliga-Auswärtsspiele allesamt (die letzten 3 ohne eigenes Tor). Mehr Auswärtsniederlagen gab es in der BL-Historie des FCA nur 2-mal (jeweils 5), zuletzt vor 5 Jahren (Februar bis April 2015).

Der FC Augsburg kassierte 50 Gegentore in den ersten 24 Bundesliga-Spielen dieser Saison, so viele wie nie zuvor zu diesem Saisonzeitpunkt. Kein anderes BL-Team wartet zudem aktuell so lange auf eine Weiße Weste wie der FCA (8 Spiele).

