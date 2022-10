Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. Mainz 05? Die Bundesliga bei Sky im TV und LIVE-STREAM

Am Samstag steigt die Begegnung FC Bayern vs. Mainz 05. Doch wer zeigt / überträgt das Kräftemessen? GOAL hat alle Infos zur Ausstrahlung bei Sky.

Wir erleben den 12. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei geht am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem das Kräftemessen zwischen dem FC Bayern und Mainz 05 über die Bühne. Der FCB und die Nullfünfer nahmen 18 und 22 Punkte mit.

Der FC Bayern feierte am Samstag bei Hoffenheim seinen dritten Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen. Hierbei ließ die Elf von Julian Nagelsmann ausschließlich mit einem Unentschieden bei Borussia Dortmund Punkte liegen. Mainz 05 erlebte zwischen Mitte September und Mitte Oktober zwei Auswärtsniederlagen sowie ebenso viele Heimremis. Doch zuletzt fädelte die Mannschaft von Bo Svensson Dreier bei Werder Bremen und am 21. Oktober zu Hause gegen den 1. FC Köln ein.

Heute um 15.30 Uhr steigt in der Bundesliga die Begegnung FC Bayern vs. Mainz 05. GOAL versorgt Euch mit zahlreichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Spiel: FC Bayern vs. Mainz 05 (bei WOW im LIVE-STREAM sehen!) Datum: Samstag, 29. Oktober 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

Sky besitzt auch in der Spielzeit 2022/23 die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagspartien in der Bundesliga. Hierbei greift der Bezahlanbieter auf etliche Kanäle zurück. Wenn Ihr Euch das Spiel FC Bayern vs. Mainz 05 in voller Länge ansehen möchtet, liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD), bei Sky Sport Top Event (HD) und bei Sky Sport Bundesliga UHD richtig. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung aus der Allianz Arena im TV auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Wenn Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen dem FCB und den Nullfünfern im TV anschauen möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Auf der Webseite von Sky könnt Ihr zahlreiche Infos finden.

FC Bayern – Mainz 05 heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Das Samstagsprogramm am 12. Bundesliga-Spieltag erstreckt sich auf fünf Begegnungen. Hiervon finden vier um 15.30 Uhr statt. Zusätzlich zur Partie FC Bayern – Mainz 05 kommt es zu den Spielen RB Leipzig – Bayer Leverkusen, Wolfsburg – Bochum sowie Stuttgart – Augsburg. Deswegen liefert Euch Sky Sport Bundesliga (HD) eine Konferenz ins Haus. Notiert Euch nun die dazugehörigen Kernfakten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD) Gezeigte Spiele: FC Bayern vs. Mainz 05, RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen, Wolfsburg vs. Bochum sowie Stuttgart vs. Augsburg.

Alternativ könnt Ihr es mit den LIVE-STREAMS angehen. Denn: Sky sendet sein gesamtes Programm ebenso online. Somit könnt Ihr Euch das Kräftemessen FC Bayern vs. Mainz 05 bei einer geeigneten Verbindung von überall aus anschauen. Hierfür stehen zwei Optionen zur Verfügung.

FC Bayern – Mainz 05 im LIVE-STREAM über Sky Go

Mit dem hauseigenen Streaming-Portal, Sky Go, müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Jedoch findet die Aktivierung nicht sofort nach dem Abo-Bezug statt. Infolgedessen müsst Ihr nach einem heutigen Kauf wahrscheinlich auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: FC Bayern gegen Mainz 05

Bei WOW handelt es sich um das frühere Sky Ticket. Hiermit erfolgt die Freischaltung unverzüglich und Ihr müsst Euch nicht langfristig binden. Wir empfehlen Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro, wobei Ihr mit zwei Endgeräten darauf zugreifen könnt. Als Fußballliebhaber könnt Ihr zudem die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League mitverfolgen. Dazu kommen die NHL, die Formel 1, die ATP World und die PGA Tour.

Außerdem hält Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER auf dem Laufenden. Somit bleibt Ihr zu allen nennenswerten Ereignissen im Spiel FC Bayern vs. Mainz 05 im Bilde. Hierfür schicken wir Euch Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr FC Bayern vs. Mainz 05

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch als Abonnenten ab 17.30 Uhr die Höhepunkte in der Highlight Show von DAZN anschauen. Zudem werdet Ihr ab 18.30 Uhr in der ARD bei der Sportschau und ab 23.00 Uhr im ZDF im aktuellen Sportstudio fündig. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten Euch ebenfalls rund um die Uhr Live-Streams an.

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

FC Bayern vs. Mainz 05 live: Die Aufstellung

