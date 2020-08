Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel heute live im TV und LIVE-STREAM?

Rückspiel im CL-Achtelfinale: Der FC Barcelona empfängt die SSC Neapel. Goal erklärt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Im Rückspiel des Achtelfinals der trifft der FC Barcelona auf die . Die Partie wird am Samsatg um 21 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

Der spanische Vizemeister empfängt den Siebten der , beide Teams haben sich einen besseren Ausgang der Ligen erhofft. Nun gibt es die große Chance in das Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Das Besondere an dieser Saison ist, dass die Königsklasse ab dem Viertelfinale als Turnierform in zu Ende gespielt wird, sprich es findet pro Runde nur noch ein K.o.-Spiel statt.

Im Hinspiel trennten sich Barca und Neapel 1:1 – Dries Mertens erzielte das Führungstor, Antoine Griezmann schoss den Ausgleich. Für Barcelona würde schon ein 0:0 zum Weiterkommen reichen. Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der Champions League übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen dem und der SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Wettbewerb : Champions League (Achtelfinal-Rückspiel)

: Champions League (Achtelfinal-Rückspiel) Datum : 8. August 2020

: 8. August 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Camp Nou

: Camp Nou Hinspiel: 1:1

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungsrechte

Die Spiele der Königsklasse möchte natürlich jeder Fußball-Fan sehen, vor allem, wenn sich zwei so starke Mannschaften nach einem knappen Hinspiel gegenüberstehen. Jetzt stellt sich die Frage, ob und wo man die CL überhaupt zu sehen bekommt. Es wird jedes Spiel der Champions League live und in voller Länge für deutsche Zuschauer übertragen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV?

Der Wettbewerb wird leider nicht mehr im Free-TV übertragen, da keiner der öffentlich-rechtlichen- oder Privatsender die Rechte erhalten hat. Es dürfen nur der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Champions League übertragen. Für die Partie zwischen Barca und Neapel hat DAZN den Zuschlag erhalten, was bedeutet, dass es das Spiel in voller Länge nicht im klassischen TV zu sehen gibt.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel heute im LIVE-STREAM?

DAZN geht ab 20.45 Uhr auf Sendung. Daniel Herzog ist der Moderator und wird Euch auf die Partie einstimmen. Kurz vor Spielbeginn übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl und begleiten Euch über die vollen 90 (oder 120) Minuten!

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streamingdienst, der Fußballspiele live im Internet überträgt. Ihr könnt das Spiel also von den verschiedensten Orten zuhause oder von unterwegs aus verfolgen. Die DAZN-App gibt es als kostenlosen Download für verschiedene Endgeräte, wie zum Beispiel den Laptop, das Smartphone, die PlayStation, die X-Box oder den Smart-TV. Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, kann dieses mit seiner Konsole oder seinem Laptop mit einem HDMI-Kabel verbinden und das Spiel über den großen Bildschirm schauen.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Was kommt alles auf DAZN?

Der Streamingdienst zeigt nicht nur die Spiele der Champions League live – sondern auch alle Spiele der . Des Weiteren wird die , Serie A, La Liga und auf DAZN übertragen. Auch der Nicht-Fußball-Fan kommt voll auf seine Kosten: DAZN zeigt Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis.

Ab der Champions-League-Saison 2021/22 überträgt DAZN auch fast alle Spiele der Champions League live und exklusiv!

Quelle: Imago Images / Guiseppe Maffia

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Was kostet DAZN?

Wenn Ihr Neukunde bei DAZN seid, wird Euch der erste Monat gratis zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass Ihr die Champions-League-Partie zwischen Barca und Neapel kostenlos sehen könnt! Nach dem Probemonat kostet das Portal monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist monatlich kündbar.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto, Rakitic, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Napoli: Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui - Ruiz, Demme, Zielinski - Callejon, Mertens, Insigne

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights

Ihr habt am Samstagabend keine Zeit? Kein Problem, DAZN lädt nur kurz nach Abpfiff die Highlights der Partie hoch. Wer möchte, der kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live reinziehen.

FC Barcelona gegen Napoli heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Opta-Fakten

Barcelona empfängt zum ersten Mal Neapel in einem Pflichtspiel zu Hause. Die letzte Mannschaft, die ihr erstes Champions-League-Auswärtsspiel im Camp Nou gewann, war im Oktober 2009 (2:1).

Neapel hat nur eines seiner letzten zehn Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen (4 Remis, 5 Niederlagen): 3:2 in Salzburg im Oktober 2019. Allerdings ist Neapel in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis).

Barcelonas Serie von 35 Champions-League-Heimspielen ohne Niederlage (31 Siege, 4 Remis) ist die zweitlängste in der Geschichte des Europapokals der Landesmeister bzw. der Champions League nach Bayern München (43 Spiele zwischen 1969 und 1991).

Neapels Dries Mertens traf in dieser Champions-League-Saison sechsmal, damit fehlt ihm nur ein Treffer zum Vereinsrekord eines Napoli-Spielers in einer Europapokal-Saison. Edinson Cavani (2012/13) und Gonzalo Higuain (2014/15, beide in der Europa League) erzielten je sieben Tore.

Für Quique Setién ist es das erste Champions-League-Heimspiel als Trainer von Barcelona. Zehn der vorherigen elf Barca-Trainer gewannen ihr Debüt im Camp Nou, nur Louis van Gaal im Oktober 1997 gegen Eindhoven nicht (2:2).

Barcelona erreichte zuletzt zwölfmal in Folge das Viertelfinale der Champions League, letztmals gelang das 2006/07 unter Frank Rijkaard nicht. Kein anderes Team schaffte es mehr als acht Spielzeiten hintereinander unter die letzten acht.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Der LIVE-TICKER von Goal

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bieten wir Euch die optimale Gelegenheit, um bei Freunden mit Statistiken zum Spielgeschehen anzugeben – schaut mal rein!

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Die Teams im Vergleich

FC Barcelona bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SSC Neapel 2 Siege 0 1 Remis 1 7 erzielte Tore 2 983 Mio. Euro Marktwert 534 Mio. Euro Lionel Messi (112 Mio. Euro) wertvollster Spieler Kalidou Koulibaly (56 Mio. Euro)

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV und LIVE-STREAM? Alle Übertragungen im Überblick