Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Der FC Barcelona empfängt am 5. Spieltag der Champions League den FC Bayern München. Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel in TV und LIVE-STREAM?

Es ist an der Zeit für ein Topspiel in der UEFA Champions League, der FC Bayern München gastiert im Rahmen des 5. Spieltags beim FC Barcelona. Angepfiffen wird die Partie am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 21 Uhr im Spotify Camp Nou in Barcelona. Wer das Spiel live in TV und STREAM zeigt / überträgt, wo Ihr Highlights finden könnt und welcher LIVE-TICKER Euch informiert hält, hat GOAL für Euch in Erfahrung gebracht.

Der FC Bayern München kann bereits nach vier absolvierten Gruppenspielen fest mit der Teilnahme am Champions-League-Achtelfinale planen. Mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten führt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Tabelle in Gruppe C vor Inter Mailand (sieben Punkte an). Bereits ein Unentschieden im Aufeinandertreffen mit dem FC Barcelona würde reichen, um den Gruppensieg zu manifestieren.

Auf der Gegenseite ist die Mannschaft von Trainer und Barcelona-Legende Xavi nahezu zum Siegen verdammt. Mit nur vier Punkten aus vier Partien stehen Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und seine Mannschaftskollegen bereits mit dem Rücken zur Wand und sind zudem auf Schützenhilfe angewiesen, um doch noch an Inter Mailand vorbeiziehen zu können. Der Grundstein dafür ist ein Erfolg über den FCB, letztmals gelang dies im CL-Halbfinale 2015. Seitdem setzte es fünf Pleiten, darunter das heftige 2:8 im Viertelfinale der Saison 2019/20.

Setzt sich der FC Bayern oder der FC Barcelona im Champions-League-Gruppenspiel durch? Und wer zeigt / überträgt die Partie in TV und LIVE-STREAM? GOAL informiert.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München? Die Infos zum CL-Gruppenspiel

Paarung: FC Barcelona vs. FC Bayern München Wettbewerb: Champions League, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit: 26. Oktober 2022, 21 Uhr Stadion: Spotify Camp Nou, Barcelona (Spanien)

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München? Die Champions League live im Free-TV

Was vor einem knappen Jahrzehnt noch gang und gäbe war, ist heute eine absolute Rarität: Champions-League-Fußball live im frei empfangbaren Fernsehen.

So wird auch Barça vs. Bayern nicht im Free-TV zu sehen sein. Erst das Endspiel, für den 10. Juni 2023 in Istanbul geplant, wird dort gezeigt / übertragen. Die Rechte an der Übertragung des Finals hält das ZDF.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München? Champions League im Pay-TV

Im Pay-TV wird das Spiel hingegen zu sehen sein, allerdings benötigt Ihr dafür ein Abonnement bei DAZN, dem übertragenden Anbieter.

Verfügt Ihr bereits über einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, könnt Ihr die linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 gegen einen Aufpreis hinzubuchen. Dies ist beispielsweise bei Vodafone möglich. Auf DAZN 1 seht Ihr dann ab 20.55 Uhr das Duell der beiden Topklubs.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München? Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN

Darüber hinaus könnt Ihr auch direkt beim Streamingdienst ein Abonnement abschließen. Für umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 29,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo erhaltet Ihr Zugang zu allen LIVE-STREAMS.

Neben der Champions League zeigt / überträgt DAZN auch ausgewählte Bundesliga-Partien, internationale Meisterschaften wie La Liga und die Serie A sowie US-Sport, darunter NFL und NBA. Nach Abschluss des Abos loggt Ihr Euch entweder in App oder Webbrowser ein und klickt einfach den entsprechenden LIVE-STREAM an.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München? CL auf DAZN - Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. FC Bayern München? Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Könnt Ihr die Partie nicht live verfolgen, greift einfach auf die Zusammenfassungen zurück. Diese findet Ihr ebenfalls bei DAZN, zudem auch auf der Website des ZDF-Sportstudios oder der UEFA.

Im LIVE-TICKER zu Barcelona vs. Bayern halten wir Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden, damit Ihr keine spielentscheidenden Szenen verpasst.

