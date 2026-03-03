Goal.com
Spanien Copa del Rey
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoAtletico Madrid
Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barca) vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Der FC Barcelona empfängt Atletico Madrid zum Rückspiel im Pokal. GOAL zeigt Euch, wer die Partie live überträgt.

In der spanischen Copa del Rey geht es am heutigen Dienstag (3. März) wieder richtig zur Sache, wenn der FC Barcelona und Atletico Madrid ihr Halbfinal-Rückspiel bestreiten. Das Duell im Camp Nou in Barcelona beginnt um 21 Uhr. Das Hinspiel hatte Atletico mit 4:0 für sich entschieden.

GOAL verrät Euch, wer in Sachen Übertragung im TV und Live Stream der richtige Ansprechpartner ist.

Wie schon beim Hinspiel ist auch heute DAZN die Anlaufstelle für die Übertragung von Barcelona gegen Atletico Madrid. Der Streamingdienst beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff mit den Vorberichten.

Für den Zugriff auf den Stream wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt – konkret DAZN Super Sports. Die Preise liegen bei 19,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 24,99 Euro im flexiblen Monatsabo.

Anstoßzeit Barcelona gegen Atletico Madrid

crest
Spanien Copa del Rey - Copa del Rey
Spotify Camp Nou

Barcelona vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

Barcelona vs Atletico Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

BarcelonaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestATM
13
J. Garcia
23
Jules Koundé
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
11
Raphinha
16
F. Lopez
8
Pedri
10
L. Yamal
20
D. Olmo
7
F. Torres
1
J. Musso
16
N. Molina
17
D. Hancko
3
M. Ruggeri
18
M. Pubill
22
A. Lookman
14
M. Llorente
6
Koke
20
G. Simeone
19
Julián Álvarez
9
Alexander Sörloth

4-4-2

ATMAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Flick

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Simeone

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Barcelona

Das Team von Trainer Hansi Flick erlitt im Hinspiel eine deutliche Niederlage und hat kaum noch Chancen, heute ins Finale einzuziehen. Ein Erfolgserlebnis konnte man zuletzt jedoch feiern: Am Wochenende setzten sich die Katalanen mit 4:1 gegen den FC Villarreal durch.

Spanien Copa del Rey
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

News über Atletico Madrid

Atletico Madrid geht als klarer Favorit ins Rennen um den Einzug ins Finale. Der heutige Gewinner trifft im Endspiel auf den Sieger des Halbfinalduells zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao, bei dem Sociedad nach dem Hinspiel mit 1:0 in Führung liegt.

Form

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ATM
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BAR

Letzte 5 Spiele

ATM

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

12

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Barcelona vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

0