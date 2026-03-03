In der spanischen Copa del Rey geht es am heutigen Dienstag (3. März) wieder richtig zur Sache, wenn der FC Barcelona und Atletico Madrid ihr Halbfinal-Rückspiel bestreiten. Das Duell im Camp Nou in Barcelona beginnt um 21 Uhr. Das Hinspiel hatte Atletico mit 4:0 für sich entschieden.

GOAL verrät Euch, wer in Sachen Übertragung im TV und Live Stream der richtige Ansprechpartner ist.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barca) vs. Atletico Madrid heute im Live Stream und live im TV?

Wie schon beim Hinspiel ist auch heute DAZN die Anlaufstelle für die Übertragung von Barcelona gegen Atletico Madrid. Der Streamingdienst beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff mit den Vorberichten.

Für den Zugriff auf den Stream wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt – konkret DAZN Super Sports. Die Preise liegen bei 19,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 24,99 Euro im flexiblen Monatsabo.

Anstoßzeit Barcelona gegen Atletico Madrid

Spanien Copa del Rey - Copa del Rey Spotify Camp Nou

Barcelona vs. Atletico Madrid: Aufstellungen

News über Barcelona

Das Team von Trainer Hansi Flick erlitt im Hinspiel eine deutliche Niederlage und hat kaum noch Chancen, heute ins Finale einzuziehen. Ein Erfolgserlebnis konnte man zuletzt jedoch feiern: Am Wochenende setzten sich die Katalanen mit 4:1 gegen den FC Villarreal durch.

News über Atletico Madrid

Atletico Madrid geht als klarer Favorit ins Rennen um den Einzug ins Finale. Der heutige Gewinner trifft im Endspiel auf den Sieger des Halbfinalduells zwischen Real Sociedad und Athletic Bilbao, bei dem Sociedad nach dem Hinspiel mit 1:0 in Führung liegt.

Form

Bilanz direkte Duelle

Barcelona vs. Atletico Madrid: Die Tabellen

