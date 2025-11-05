Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoClub Brügge
Jan Breydel Stadion
team-logoBarcelona
Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barca) bei Club Brügge heute im Live Stream und TV?

Der FC Barcelona muss heute in der Champions League ran, Gegner ist Club Brügge. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Der FC Barcelona muss heute, Mittwoch (5. November), am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase auswärts bei Club Brügge antreten. Der Anstoß im Jan-Breydel-Stadion in der belgischen Stadt Brügge erfolgt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Alle heutigen Partien in der Champions League - inklusive Brügge gegen Barca - seht Ihr live nur bei DAZN. Ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten die Begegnung zu verfolgen: Entweder seht Ihr Euch auf DAZN 2 oder per Livestream die Konferenz an mit allen Spielen des Abends, dort ist Mario Rieker für den Kommentar bei Brügge vs. Barca zuständig. Oder Ihr verfolgt das Einzelspiel im Stream in der App oder auf der Website, hier kommentiert David Ploch die vollen 90 Minuten. 

Um die Champions League auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Paket DAZN Unlimited. Dort ist auch die Bundesliga und alle anderen Sportarten inkludiert.

Anstoßzeit Club Brügge gegen Barcelona

Club Brügge vs. Barcelona: Aufstellungen

29
N. Jackers
44
B. Mechele
4
J. Ordonez
64
K. Sabbe
65
J. Seys
9
C. Forbs
25
A. Stankovic
20
C
H. Vanaken
15
R. Onyedika
8
C. Tzolis
7
N. Tresoldi
25
W. Szczesny
3
A. Balde
24
E. Garcia
4
C
R. Araujo
23
Jules Koundé
16
F. Lopez
10
L. Yamal
14
M. Rashford
17
M. Casado
21
F. de Jong
7
F. Torres

News über Club Brügge

Die Belgier belegen derzeit mit drei Punkten aus drei Spielen zurzeit den 20. Platz in der Champions-League-Tabelle.

Nach dem fulminanten 4:1-Auftaktsieg gegen die AS Monaco gab es zwei Niederlagen. Erst erwies sich Atalanta Bergamo zu stark (1:2), dann wurde man ein weiteres Opfer der Rekord-Bayern (0:4).

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-BRUGGEGetty Images

News über Barcelona

Der FC Barcelona liegt zurzeit mit sechs Punkten auf dem neunten Platz der Ligaphase. Gegen die Belgier sollen heute also drei Punkte her, damit man wieder in die direkten Achtelfinalplätze kommt.

Zum Auftakt in die Champions-League-Saison bezwangen die Katalanen Newcastle United mit 2:1, es folgte eine knappe 1:2-Niederlage im Topspiel gegen PSG. Vor zwei Wochen fegte das Team von Hansi Flick zuhause mit 6:1 Olympiakos Piräus weg, Fermin Lopez gelang dabei sogar ein Hattrick.

Der 22-jährige Spanier befindet sich nach seiner Verletzung in grandioser Form. In den letzten drei Spielen gelangen ihm wettbewerbsübergreifend vier Tore und zwei Vorlagen. 

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images

Form

CLB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BAR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bilanz direkte Duelle

CLB

Letzte 4 Spiele

BAR

0

Siege

1

Unentschieden

3

Siege

3

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
1/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Club Brügge vs. Barcelona: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

