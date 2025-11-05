Der FC Barcelona muss heute, Mittwoch (5. November), am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase auswärts bei Club Brügge antreten. Der Anstoß im Jan-Breydel-Stadion in der belgischen Stadt Brügge erfolgt um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona (Barca) bei Club Brügge heute im Live Stream und TV?

Alle heutigen Partien in der Champions League - inklusive Brügge gegen Barca - seht Ihr live nur bei DAZN. Ihr habt zwei verschiedene Möglichkeiten die Begegnung zu verfolgen: Entweder seht Ihr Euch auf DAZN 2 oder per Livestream die Konferenz an mit allen Spielen des Abends, dort ist Mario Rieker für den Kommentar bei Brügge vs. Barca zuständig. Oder Ihr verfolgt das Einzelspiel im Stream in der App oder auf der Website, hier kommentiert David Ploch die vollen 90 Minuten.

Um die Champions League auf DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Paket DAZN Unlimited. Dort ist auch die Bundesliga und alle anderen Sportarten inkludiert.

Anstoßzeit Club Brügge gegen Barcelona

Champions League - Champions League Jan Breydel Stadion

Club Brügge vs. Barcelona: Aufstellungen

Die Belgier belegen derzeit mit drei Punkten aus drei Spielen zurzeit den 20. Platz in der Champions-League-Tabelle.

Nach dem fulminanten 4:1-Auftaktsieg gegen die AS Monaco gab es zwei Niederlagen. Erst erwies sich Atalanta Bergamo zu stark (1:2), dann wurde man ein weiteres Opfer der Rekord-Bayern (0:4).

News über Barcelona

Der FC Barcelona liegt zurzeit mit sechs Punkten auf dem neunten Platz der Ligaphase. Gegen die Belgier sollen heute also drei Punkte her, damit man wieder in die direkten Achtelfinalplätze kommt.

Zum Auftakt in die Champions-League-Saison bezwangen die Katalanen Newcastle United mit 2:1, es folgte eine knappe 1:2-Niederlage im Topspiel gegen PSG. Vor zwei Wochen fegte das Team von Hansi Flick zuhause mit 6:1 Olympiakos Piräus weg, Fermin Lopez gelang dabei sogar ein Hattrick.

Der 22-jährige Spanier befindet sich nach seiner Verletzung in grandioser Form. In den letzten drei Spielen gelangen ihm wettbewerbsübergreifend vier Tore und zwei Vorlagen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Club Brügge vs. Barcelona: Die Tabellen

