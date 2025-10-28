Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am heutigen Dienstag, den 28. Oktober, mit acht Spielen eröffnet. In einem der Spiele kriegt es der Bundesligist FC Augsburg mit dem Zweitligisten VfL Bochum zu tun. Der Anpfiff zum Spiel in der WWK-Arena in Augsburg ertönt um 20.45 Uhr.

Das DFB-Pokalduell zwischen Augsburg und Bochum ist ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt wie gewohnt alle Pokalspiele live. Die Vorberichterstattung zum Einzelspiel beginnt um 20.35 Uhr auf Sky Sport 5 HD, bevor Markus Gaupp die Begegnung kommentiert.

Wer lieber die Konferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, schaltet auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz stehen außerdem im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo oder WOW zur Verfügung.

Der FCA unter Trainer Sandro Wagner musste am vergangenen Spieltag in der Bundesliga eine deutliche 0:6-Heimniederlage gegen RB Leipzig hinnehmen - die höchste Heimpleite in der Bundesliga-Geschichte des Vereins.

Als Bundesliga-Absteiger zählt der VfL Bochum normalerweise zu den Anwärtern auf den Wiederaufstieg. Stattdessen steckt die Mannschaft derzeit im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und belegt aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Mit Neu-Trainer Uwe Rösler soll nun die Wende eingeleitet werden. Unter seiner Leitung feierte der VfL den ersten Saisonsieg (3:2 gegen Hertha BSC) und holte ein 1:1-Unentschieden gegen Holstein Kiel.

