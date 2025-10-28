Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. VfL Bochum (DFB Pokal) heute im Live Stream und live im Free TV?

Im DFB-Pokal kommt es zum Duell zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Bochum. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Die zweite Runde des DFB-Pokals wird am heutigen Dienstag, den 28. Oktober, mit acht Spielen eröffnet. In einem der Spiele kriegt es der Bundesligist FC Augsburg mit dem Zweitligisten VfL Bochum zu tun. Der Anpfiff zum Spiel in der WWK-Arena in Augsburg ertönt um 20.45 Uhr.  

Bei GOAL erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Augsburg vs. VfL Bochum (DFB Pokal) heute im Live Stream und live im Free TV?

SkyHier live sehen!

Das DFB-Pokalduell zwischen Augsburg und Bochum ist ausschließlich bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt wie gewohnt alle Pokalspiele live. Die Vorberichterstattung zum Einzelspiel beginnt um 20.35 Uhr auf Sky Sport 5 HD, bevor Markus Gaupp die Begegnung kommentiert.

Wer lieber die Konferenz mit allen Parallelspielen verfolgen möchte, schaltet auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event oder Sky Sport 1 HD.

Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz stehen außerdem im kostenpflichtigen Livestream über SkyGo oder WOW zur Verfügung.

Augsburg vs. VfL Bochum: Aufstellungen

Augsburg vs VfL Bochum Aufstellungen

AugsburgHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-1-4-1

Home team crestBOC
22
N. Labrovic
17
K. Jakic
5
C. Matsima
16
C. Zesiger
11
Ismaël Gharbi
19
R. Fellhauer
27
M. Wolf
32
F. Rieder
8
E. Rexhbecaj
30
A. Kade
21
P. Tietz
1
T. Horn
3
P. Strompf
39
L. Morgalla
20
N. Loosli
32
M. Wittek
17
G. Holtmann
24
M. Pannewig
8
Kjell Wätjen
34
C. Lenz
29
F. Alfa-Ruprecht
21
F. Onyeka

4-1-4-1

BOCAway team crest

FCA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Wagner

BOC
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Uwe Rösler

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Der FCA unter Trainer Sandro Wagner musste am vergangenen Spieltag in der Bundesliga eine deutliche 0:6-Heimniederlage gegen RB Leipzig hinnehmen - die höchste Heimpleite in der Bundesliga-Geschichte des Vereins.

Als Bundesliga-Absteiger zählt der VfL Bochum normalerweise zu den Anwärtern auf den Wiederaufstieg. Stattdessen steckt die Mannschaft derzeit im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und belegt aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Mit Neu-Trainer Uwe Rösler soll nun die Wende eingeleitet werden. Unter seiner Leitung feierte der VfL den ersten Saisonsieg (3:2 gegen Hertha BSC) und holte ein 1:1-Unentschieden gegen Holstein Kiel.

Form

FCA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BOC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCA

Letzte 5 Spiele

BOC

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Augsburg vs. VfL Bochum: Die Tabellen

