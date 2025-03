Der FC Arsenal empfängt am Mittwoch in der Champions League PSV Eindhoven. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League finden die weiteren Rückspiele des Achtelfinales statt. Dabei bekommt es der FC Arsenal am Mittwoch (12. März) mit der PSV Eindhoven zu tun. Der Anpfiff in London erfolgt um 21.00 Uhr.

Zudem fungiert das Emirates Stadium als Kulisse der Partie zwischen den Gunners und den Boeren. Vor acht Tagen gewann der FC Arsenal das Hinspiel bei der PSV Eindhoven mit 7:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Arsenal vs. PSV Eindhoven im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

FC Arsenal vs. PSV Eindhoven heute live, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Arsenal – PSV Eindhoven Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Rückspiele Datum Mittwoch, 12. März 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Emirates Stadium (London)

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. PSV Eindhoven heute im Live Stream und live im TV?

FC Arsenal vs. PSV Eindhoven im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

FC Arsenal News

Der FC Arsenal stieß mit dem 7:1 bereits vor dem Heimspiel gegen die PSV Eindhoven das Tor zum Viertelfinale weit auf.

Die Mannschaft von Mikel Arteta hatte in der Ligaphase sechs Siege, eine Nullnummer bei Atalanta und Anfang November ein 0:1 bei Inter Mailand verzeichnet.

Danach hatten die Gunners zuerst ein 5:1 bei Sporting Lissabon und zwei 3:0 gegen die AS Monaco sowie gegen Dinamo Zagreb eingefädelt.

Zum Abschluss der Ligaphase hatten sie sich am 29. Januar in Girona mit 2:1 durchgesetzt.

Die Aufstellung vom FC Arsenal:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

PSV Eindhoven News

Die PSV Eindhoven hatte in der Ligaphase vier Dreier und zwei Unentschieden sowie zwei Niederlagen erlebt.

Nach dem letzten Punktverlust, einem 0:1 bei Stade Brest, hatten die Boeren bei Roter Stern Belgrad sowie gegen den FC Liverpool mit 3:2 gewonnen.

Im Playoff zur K.-o.-Phase hatte das Team von Peter Bosz gegen Juventus eine 1:2-Auswärtsniederlage und ein 3:1 verzeichnet.

Die Aufstellung der PSV Eindhoven

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Arsenal gegen PSV Eindhoven live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 11 Siege FC Arsenal 5 Siege PSV Eindhoven 2 Unentschieden 4 Letztes Duell PSV Eindhoven vs. FC Arsenal 1:7 (Champions League, 4. März 2025)

