Bei der Europameisterschaft der Frauen spielt am Sonntag England gegen Spanien. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 27. Juli, ist es so weit: Das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen steht an. Um 18 Uhr trifft Spanien Endspiel auf England. Austragungsort ist der St. Jakob Park in Basel.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt England vs. Spanien heute live im Free-TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans der EM der Frauen: Das Finale wird live im Free-TV gezeigt. Das ZDF wird am Sonntagabend die Übertragung übernehmen. Zusätzlich zur Ausstrahlung im linearen Fernsehen stellt der öffentlich-rechtliche Sender einen Livestream in der hauseigenen Mediathek zur Verfügung. Außerdem wird Joyn einen kostenlosen Livestream anbieten. Des Weiteren ist die Partie kostenfrei bei DAZN abrufbar.

Anstoßzeit England gegen Spanien

Europameisterschaft der Frauen - EM Frauen St. Jakob Park

England vs Spanien: Aufstellungen

News über England

Die "Lionesses" bewiesen innerhalb des Turniers enorme Comeback-Qualitäten und kamen häufig spät zurück ins Spiel. Vor allem das Halbfinale gegen Italien drehten die englischen Frauen ganz spät, indem Michelle Agyemang ihre Mannschaft zunächst durch einen Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit in die Verlängerung rettete, damit anschließend Chloe Kelly in der 119. Minute des Spiels den Sieg eintüten konnte.

News über Spanien

Die Spanierinnen sind bis dato als stärkste Mannschaft des Turniers zu betiteln. Fünf Siege aus fünf Spielen bei einem Torverhältnis von 17:3 sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn der Halbfinalsieg gegen die deutsche Mannschaft einen ordentlicher Kraftakt darstellte.

Form

Bilanz direkte Duelle

England vs Spanien: Die Tabellen

