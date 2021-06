Wer zeigt / überträgt England gegen Deutschland? Das Achtelfinale der EM 2021 im TV und LIVE-STREAM

Achtelfinal-Zeit: England empfängt die deutsche Nationalmannschaft. Goal erklärt, wie das Deutschland-Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Zittern in der Gruppenphase, nun muss man zu Titelkandidat England: Die deutsche Nationalmannschaft steht vor der nächsten Hürde. Anpfiff im Wembley Stadion in London ist am Dienstag um 18 Uhr.

EM 2021 - das Turnier hält, was es verspricht: Spannende Duelle, wunderschöne Tore, dramatische Erlebnisse und Tränen oder auch große Enttäuschungen: Nach dem Ausfall der Europameisterschaft im Jahr 2020 findet das Kontinentalturnier nun also verspätet statt und hat einiges zu bieten!

Aus deutscher Sicht kann man sportlich nicht mit der Leistung zufrieden sein, bis in das Achtelfinale hat man es trotzdem geschafft. Dort wartet nur England, wobei allerdings auch beim Team von Raheem Sterling, Jadon Sancho und Co. nicht alles glatt läuft.

Sieben Punkte aus drei Spielen - gerade die englische Verteidigung (null Gegentore) kann sich sehen lassen. Goal erklärt in diesem Artikel, wer die Begegnung zwischen Deutschland und England im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen England LIVE im TV? Die Fußball-EM im Fernsehen

Keine Sportart ist in Deutschland beliebter als Fußball - die Jagd nach dem runden Geschoss begeistert Menschen aller Altersgruppen. Gerade während einer EM fällt das auf, schließlich befindet sich das gesamte Land wieder im Fußballfieber.

Dass die 82 Millionen Bundestrainer:innen mit der Leistung von Toni Kroos und Co. noch nicht zufrieden sein können, ist klar. Eine Steigerung muss es nach dem Ungarn-Spiel geben, sonst wird es sehr schwierig gegen England.

Wer zeigt die Fußball-EM? So wird Deutschland gegen England gezeigt

Aber wie wird das Spiel gegen die Three Lions überhaupt übertragen? Es ist zwar noch ein wenig hin, trotzdem lohnt es sich bereits, sich die Übertragung zum Spiel anzuschauen - und siehe da: Es gibt gute Neuigkeiten!

Gleich zwei Fernsehsender übertragen am Dienstag nämlich die Partie zwischen dem Mutterland des Fußballs und dem vierfachen Weltmeister! Sorgen um die Übertragung der Europameisterschaft muss man sich in Deutschland also nicht machen.

Fußball-EM im Fernsehen: Darum ist England gegen Deutschland kostenlos zu sehen

Dabei ist das noch nicht alles, die tollen Nachrichten gehen weiter: Einer der beiden Fernsehsender überträgt die Begegnung nämlich kostenlos! Das Erste ist für die Übertragung der EM zuständig und ohne Kosten zu sehen!

Warum dem so ist? Das Erste gehört zur ARD, also der "Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland" - kurz gesagt: Das Erste gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wird daher staatlich unterstützt.

Wer zeigt / überträgt England vs. Deutschland? Die LIVE-Übertragung der ARD

Das ist also der Grund, wieso ihr England vs. Deutschland kostenlos sehen könnt. Wie ihr Das Erste auf eurem TV-Gerät einrichtet, findet ihr hier. So wird die Übertragung ablaufen:

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr (zuvor: tagesschau )

: 20.15 Uhr (zuvor: ) Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Sendung : Sportschau

: Sportschau Begegnung : Deutschland vs. England

: Deutschland vs. England Moderation : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Expertise : Almuth Schult Kevin Prince-Boateng Stefan Kuntz

: Kommentar: Tom Bartels

Fußball-EM LIVE im Pay-TV: Das ist MagentaTV

Nicht nur Das Erste überträgt die Fußball-EM: Wir haben es bereits angedeutet, gleich zwei Fernsehsender strahlen das Duell der beiden Titelkandidaten aus. Auch MagentaTV darf am Dienstag das Spiel zeigen.

Der rosarote Fernsehsender aus dem Hause Telekom hat sich als einziger deutscher Sender die Übertragungsrechte an allen 51 EM-Partien gesichert! Der Nachteil: Ihr müsst ein kostenpflichtiges Abonnement buchen, alle Informationen dazu findet ihr hier.

Wer überträgt / zeigt am Dienstag England vs. Deutschland im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Fußball-EM im Internet

Das Erste und MagentaTV: So heißen also die Sender, die die EM im Fernsehen übertragen. Allerdings gibt es in vielen Haushalten kein TV-Gerät mehr, wie verfolgen Anhänger:innen die Begegnung im Internet?

Good News: Das Erste überträgt England vs. Deutschland kostenlos im LIVE-STREAM!

Dieser Artikel ist eine sprudelnde Quelle an tollen Neuigkeiten, denn: Auch im Internet ist das kostenlose Verfolgen der Fußball-EM ohne Probleme möglich! Das Erste ist als Sender des ÖRR dazu verpflichtet, die Inhalte auch via LIVE-STREAM kostenlos anzubieten.

Alles, was ihr tun müsst, ist also, daserste.de aufzurufen oder die passende App herunterzuladen. Achtung: Fans außerhalb von Deutschland müssen einen VPN aktivieren, um das Geoblocking des Streams zu umgehen.

Wer überträgt / zeigt England vs. Deutschland im LIVE-STREAM? Das Erste und MagentaTV zeigen EM im Internet

Nicht nur die ARD überträgt bekanntlich die Fußball-EM, auch MagentaTV wird das Kontinentalturnier zeigen. Der Sender der Telekom ist wie der Konkurrent im Internet zu finden, hier kommt ihr zur Website.

Ein Problem gibt es dennoch: Wie auch im TV ist es nicht möglich, MagentaTV ohne weiteres zu verfolgen. Ihr müsst den passenden Tarif dafür gebucht haben, sonst bekommt ihr keinen Zugang zum LIVE-STREAM. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Fußball-EM 2021 im Internet: Alle Informationen rund um die Übertragung der Europameisterschaft

Aufstellungen von England und Deutschland: So laufen die Nationen im Achtelfinale der EM auf

Wie schicken Gareth Southgate und Joachim Löw ihre Mannschaft aufs Feld? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

