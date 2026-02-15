Goal.com
Deutschland 3 Liga
team-logoEnergie Cottbus
team-logoWaldhof Mannheim
Janek Subke

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. Waldhof Mannheim (3. Liga) heute live im Free TV und Live Stream?

Energie Cottbus trifft am heutigen Sonntag (15. Februar) in der 3. Liga auf Waldhof Mannheim. Doch wer zeigt / überträgt die Begegnung heute live im Free TV und Livestream? GOAL weiß Bescheid.

Das LEAG Energie Stadion (Cottbus) bildet den Rahmen für Energie Cottbus vs. Waldhof Mannheim am heutigen Sonntag (15. Februar). Die Begegnung der 3. Liga steigt ab 13.30 Uhr. Lesen Sie hier die Spielvorschau Energie Cottbus gegen Waldhof Mannheim.

GOALverrät Euch alles, was Ihr zu Energie Cottbus vs. Waldhof Mannheim wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

MagentaSportHier ansehen

MagentaSport überträgt die 3. Liga live und exklusiv, somit wird auch Energie Cottbus vs. Waldhof Mannheim dort im Pay-TV und kostenpflichtigen Livestream zu sehen sein. Ab 13.15 Uhr beginnt die Übertragung mit Miriam Sinno (Moderation) und Andreas Mann (Kommentator).

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, den Livestream als Pay-per-View auf OneFootball freizuschalten.

Alemannia Aachen v Waldhof Mannheim - 3. LigaGetty Images

Deutschland 3 Liga
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT
Waldhof Mannheim crest
Waldhof Mannheim
WMA

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Waldhof Mannheim

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Energie Cottbus vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Energie Cottbus vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Holtz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Energie Cottbus

Das Team von Pele Wollitz thront mit 44 Punkten an der Spitze der Drittligatabelle. Dass die direkten Konkurrenten MSV Duisburg und VfL Osnabrück Punkte liegen gelassen haben, dürfte für Extra-Motivation sorgen. Außerdem ist das Team seit fünf Spielen ungeschlagen.

Energie Cottbus muss auf Guwara (Oberschenkelverletzung) und Awortwie-Grant (Grippaler Infekt) verzichten. Neuzugang Mladen Cvjetinovic brennt auf sein Debüt.

News über Waldhof Mannheim

Luc Holtz' Team konnte zwar zuletzt zwei Mal gewinnen - 3:1 bei Viktoria Köln und 2:1 gegen den SSV Ulm - befindet sich aber im Niemandsland der Tabelle. Bis zur Spitze sind es neun Punkte und zur Abstiegszone hat man immerhin elf Punkte Abstand.

Mannheim fehlen voraussichtlich Benatelli (Rückenverletzung), Brandt (Kreuzbandriss), Rieckmann (Rippenprellung) und Voelcke (Schambeinentzündung).

Form

COT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

WMA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

COT

Letzte 5 Spiele

WMA

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

10

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Energie Cottbus vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

