Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Eintracht Frankfurt trifft in der Champions League auf Tottenham Hotspur. Wer zeigt / überträgt in TV und LIVE-STREAM?

In der ersten Champions-League-Saison von Eintracht Frankfurt geht es für die SGE am 3. Spieltag der Gruppenphase gegen Tottenham Hotspur. Anstoß der Partie ist am Dienstag, 4. Oktober 2022, um 21.00 Uhr im Deutsche Bank Park. Natürlich könnt Ihr im TV und LIVE-STREAM dabei sein. Doch wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel? GOAL hat nachfolgend die wichtigsten Infos für Euch niedergeschrieben.

Der Start in die Champions League lief für Eintracht Frankfurt durchwachsen, der amtierende Europa-League-Sieger musste sich Sporting Lissabon mit 0:3 auf heimischem Platz geschlagen geben. Besser machte es die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner dann in Marseille, durch den 1:0-Erfolg gegen Olympique sammelte die SGE ihre ersten Punkte in der Königsklasse. In der ausgeglichenen Gruppe D geht es nun gegen Tottenham Hotspur, ein weiterer Dreier würde die Tür zum Achtelfinale weiter aufstoßen.

Aber auch die Londoner wollen noch ein Wörtchen im Kampf um das Achtelfinal-Ticket mitreden. Wie zuvor auch Frankfurt unterlag die Mannschaft von Trainer Antonio Conte ebenfalls gegen Lissabon (0:2), setzte sich zuvor aber im Duell mit Marseille (2:0) durch. Besonders im Fokus dürfte Angreifer Harry Kane stehen, der in der Premier League in acht Spielen bereits sieben Treffer erzielte und auch gegen die SGE vermutlich wieder in vorderster Front auflaufen wird.

Setzt sich Eintracht Frankfurt oder Tottenham Hotspur im Champions-League-Match durch? Und wer zeigt / überträgt das Spiel live im TV und STREAM? GOAL klärt auf.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur? Die Übersicht zum Champions-League-Duell

Paarung: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur

Wettbewerb: Champions League, Gruppenphase (3. Spieltag)

Anstoß: 4. Oktober 2022, 21.00 Uhr

Austragungsort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur? Champions League live im Free-TV?

Wenig überraschend wird das Duell der SGE mit den Spurs nicht im Free-TV zu sehen sein.

Lediglich das Endspiel wird im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF gezeigt, unabhängig von der Beteiligung einer deutschen Mannschaft.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur? Sky, DAZN oder Amazon Prime?

Via Sky werdet Ihr keine CL-Spiele empfangen, das Münchner Unternehmen ist nicht in die Übertragung eingebunden.

Bis auf eine Partie pro Spieltag, die von Amazon Prime gezeigt wird, laufen alle anderen Spiele bei DAZN. Allerdings nicht Frankfurt gegen Tottenham, dieses Match wird vom Streamingdienst des Versandriesen übertragen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM bei Amazon Prime

Verfügt Ihr beispielsweise über einen Smart-TV, könnt Ihr das Spiel bequem über Euren Fernseher schauen. Auch ein Fire-TV-Stick bietet Euch diese Option. Wie beim Abruf des LIVE-STREAMS über die Prime-Video-App oder den Webbrowser ist aber definitiv ein Abonnement bei Amazon Prime notwendig.

Wählt dafür einfach zwischen dem Monatsabo für 8,99 Euro und dem Jahresabo für 89,99 Euro aus. Nach der Registrierung könnt Ihr Euch einloggen, den LIVE-STREAM auswählen und jeden Dienstag ein Champions-League-Spiel live genießen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur? Der Zwischenstand in Gruppe D nach dem 2. Spieltag

Die Frankfurter Gruppe gehört wohl zu den ausgeglichensten in der laufenden Runde. Nachfolgend findet Ihr einen kurzen Zwischenstand vor den Partien des 3. Spieltags.

Sporting Lissabon 6 Punkte 5:0 Tore Tottenham Hotspur 3 Punkte 2:2 Tore Eintracht Frankfurt 3 Punkte 1:3 Tore Olympique Marseille 0 Punkte 0:3 Tore

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur? Highlights und LIVE-TICKER zur Champions League

Highlights findet Ihr nach der Begegnung ebenfalls bei Amazon Prime Video, darüber hinaus zeigt auch das ZDF-Sportstudio am Mittwoch ab 23.00 Uhr kurze Zusammenfassungen der Spiele.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut zudem in unserem LIVE-TICKER von GOAL vorbei.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur? Die Übersicht zur Übertragung der Champions League