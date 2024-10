Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Rigas FS im LIVE STREAM und live im TV?

Eintracht Frankfurt empfängt am Donnerstag in der Europa League Rigas FS. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League stehen die Partien des dritten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Donnerstag (24. Oktober) mit Rigas FS zu tun. Der Anstoß erfolgt um 18.45 Uhr.

Überdies dient der Deutsche Bank Park als Schauplatz des Duells zwischen den Adlerträgern und RFS. Eintracht Frankfurt und Rigas FS halten bei vier Punkten und einem Zähler.

OAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. Rigas FS im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Rigas FS, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Eintracht Frankfurt – Rigas FS Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 3. Spieltag Datum Donnerstag, 24. Oktober 2024 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Rigas FS heute im LIVE STREAM und live im TV?

Eintracht Frankfurt vs. Rigas FS im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Eintracht-Frankfurt-News

Eintracht Frankfurt hält nach den ersten beiden Spieltagen bei vier Zählern.

Das Team von Dino Toppmöller hatte Ende September ein 3:3 gegen Viktoria Pilsen verzeichnet.

Am 3. Oktober gewannen die Adlerträger bei Besiktas mit 3:1.

Omar Marmoush (19.), Junior Dina Ebimbe (22.) und Ansgar Knauff (82.) trafen in Istanbul.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt:

Rigas-FS-News

Rigas FS sorgte vor drei Wochen mit einem 2:2 gegen Galatasaray für eine faustdicke Sensation.

Hierbei glichen Janis Ikaunieks (40.) und Lasha Odisharia (54.) einen 0:2-Rückstand aus.

Die Mannschaft von Viktors Morozs war mit einer 1:4-Auswärtsniederlage gegen FCSB Bukarest in die Ligaphase gestartet.

Die Aufstellung von Rigas FS

