Heute um 18.30 Uhr steigt die Partie Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach. Aber wer zeigt / überträgt das Spiel im LIVE-STREAM?

In diesen Tagen finden in der Bundesliga die Partien des 28. Spieltags statt. Hierbei kommt es um 18.30 Uhr zum Aufeinandertreffen Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach. Die Adler und die Fohlen halten bei 41 und 35 Zählern.

Eintracht Frankfurt unterlag vor einer Woche bei Bayer Leverkusen. Damit erlebte die Mannschaft von Oliver Glasner die dritte Niederlage binnen sechs sieglosen Meisterschaftsspielen.

Borussia Mönchengladbach verlor hingegen zuletzt Mitte März in Leipzig. Anschließend erreichte das Team von Daniel Farke zwei Unentschieden und am Sonntag einen Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg.

Heute gehen in der Bundesliga Partien des 28. Spieltags über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM? GOAL bietet Euch alle Einzelheiten dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Eckdaten

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 15. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Sky verfügt über die Exklusivrechte an sämtlichen Samstagspartien der Bundesliga. Diese könnt Ihr ebenso wie alle weiteren Programmpunkte im LIVE-STREAM sehen. Deshalb könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach mit einem geeigneten Internetzugang von jedem Ort aus anschauen. Doch nachfolgend erklärt Euch GOAL die beiden Optionen, Sky Go und WOW.

So könnt Ihr Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach bei Sky Go mitverfolgen

Sky Go stellt die einfachste Option dar. Aber wenn Ihr das hauseigene Streaming-Portal verwenden wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Ihr könnt es als Einzelabo für 27 Euro oder gemeinsam mit dem Sportpaket für 32,50 Euro erwerben. Allerdings müsst Ihr danach auf die Freischaltung warten. Deshalb müsst Ihr bei einer heutigen Buchung wahrscheinlich WOW oder eine Wiederholung nutzen.

So könnt Ihr Euch Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach bei WOW anschauen

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, erfolgt die Freischaltung automatisch. Zudem müsst Ihr Euch nicht binden. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro erhaltet Ihr einen Zugang auf das gesamte Sportangebot. Davon könnt Ihr mit zwei Endgeräten Gebrauch machen. Das Angebot umfasst zusätzlich exemplarisch die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA Tour.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TICKER

Überdies hält Euch GOAL mit seinem TICKER zur Partie Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach immer im Bilde. Denn: Damit informieren wir Euch umfassend zu den Geschehnissen im Deutsche Bank Park. Hierfür senden wir Euch Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

Ergänzend dazu könnt Ihr die Höhepunkte des Kräftemessens zwischen den Adlern und den Fohlen im Stream sehen. DAZN zeigt sie Euch ab 20.30 Uhr in der Highlight Show. Danach werdet Ihr ab 23.00 Uhr im aktuellen Sportstudio des ZDF fündig.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM?

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Jakic - Buta, Rode, Sow, Lenz, Borré, Kamada - Kolo Muani

Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné, Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram