Wer zeigt / überträgt die Auslosung der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Ziehung übertragen

Am Sonntag wird die 1. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Wer zeigt / überträgt die Ziehung live im TV und LIVE-STREAM? Goal hat hier alle Infos!

Die 1. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag schon ausgelost, obwohl der Wettbewerb erst am 11. September startet und sich noch einige Teams qualifizieren müssen. Grund hierfür ist die Tatsache, dass sich die Amateurteams genauestens auf das Hygienekonzept der DFL vorbereiten müssen. Die Auslosung beginnt am Sonntag um 18.30 Uhr und wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt die Auslosung im live im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Datum : 26. Juli 2020

: 26. Juli 2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und LIVE-STREAM?

Der DFB-Pokal ist sowohl bei Vereinen als auch bei Fans ein sehr beliebter Wettbewerb. Hier haben Amateurvereine die Möglichkeit, gegen die weltbesten Fußballer auf einer großen Bühne zu spielen, zudem gibt es eine ordentliche Stange an Preisgeld. Die Fans fiebern oftmals mit dem Underdog mit, der es dieses Jahr vermutlich schwerer haben wird als sonst. Ob Zuschauer in die Stadien strömen dürfen, ist noch unklar, und somit fällt der größte Boost für die Amateurkicker weg. Dennoch gucken natürlich alle gespannt zu, wenn die Ziehung beginnt.

Mehr Teams

In den nächsten Absätzen erfahrt Ihr, ob die Auslosung im Fernsehen und im LIVE-STREAM übertragen wird.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung live im TV?

Das öffentliche Interesse am DFB-Pokal ist enorm, weshalb sich die Frage stellt, welcher Sender die Auslosung im TV überträgt und ob es auch eine kostenlose Übertragung gibt.

ARD zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung live im TV: So funktioniert‘s

Wie auch in den letzten Jahren wird die Auslosung im Free-TV übertragen! Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt am Sonntag ab 18.30 Uhr live. Die Sendung wird von Jessy Welmer moderiert, die Kugeln werden von DFB-Präsident Fritz Keller und der stellvertretenden DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich gezogen. Wie genau die Auslosung funktioniert, erklären wir Euch weiter unten im Artikel.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung im LIVE-STREAM?

Der DFB-Pokal und seine Auslosung werden jedes Mal auch im LIVE-STREAM übertragen, so auch dieses Jahr.

ARD zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung im LIVE-STREAM: So geht‘s

Neben der TV-Übertragung streamt die ARD die Ziehung kostenlos im Internet! Ihr könnt entweder auf den Link hier klicken, um direkt zur Übertragung weitergeleitet zu werden, oder Ihr nutzt die Sportschau-App, die es als kostenlosen Download im App-Store gibt. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung und beginnt auch um 18.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung im LIVE-STREAM: Stream über Smart-TV schauen

Eine weitere Möglichkeit, die Übertragung im LIVE-STREAM zu sehen, ist über Euren Smart-TV, falls Ihr einen besitzt. Dort gibt es die kostenlose ARD-App (oftmals schon automatisch heruntergeladen), mit der Ihr das Programm der ARD über den großen Bildschirm streamen könnt.

Der #DFB arbeitet an Konzepten für die schrittweise Rückkehr von Fans in die Stadien & auf die Sportplätze. Fritz Keller erklärt im Interview, warum dabei vom Fußball eine Signalwirkung für weitere Bereiche der Gesellschaft ausgehen kann.



Zum Interview: https://t.co/J5DyVafgMc pic.twitter.com/C4l5PH2DYp — DFB (Verband) (@DFB) July 21, 2020

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung live im TV und LIVE-STREAM? Der LIVE-TICKER von Goal

Eine Alternative zur TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM der ARD ist der LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über den neusten Stand der Auslosung, zudem findet Ihr auf Goal interessante News und Statistiken zum Thema DFB-Pokal, schaut mal rein! Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos!

Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und LIVE-STREAM?

Insgesamt 64 Mannschaften nehmen am DFB-Pokal teil, am Ende wird der Gewinner jedes Mal in Berlin ermittelt. In der letzten Saison gewann der in einem großartigen Finale gegen Bayer 04 Leverkusen mit 4:2. Wer gewinnt im Jahr 2021? Goal erklärt Euch, wie die Ziehung abläuft.

Die Auslosung der 2. Runde der Saison 19/20 - Quelle: Imago Images / MaBo Sports

Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und LIVE-STREAM? Die wichtigsten Infos zur Ziehung

Die 64 Mannschaften werden in zwei Lostöpfe eingeteilt, in den Topf der Profimannschaften und den Topf der Amateurmannschaften. Es wird zuerst immer ein Amateurverein gezogen und als Heimmannschaft gesetzt. Die unterklassigen Vereine, sprich alle von der abwärts, haben im DFB-Pokal automatisch Heimrecht. Dem Amateurverein wird danach ein Los aus dem Profitopf zugewiesen. Das geht dann so lange, bis alle Vereine gezogen wurden. Ein Spiel zwischen und Bayern München wäre also in der 1. Runde nicht möglich.

DFB-Pokal - die Auslosung heute live sehen: Welche Teams sind dabei?

Doch wie nimmt man überhaupt am DFB-Pokal teil? Die Teams der 1. und 2. sind automatisch qualifiziert, genauso wie die besten vier Vereine aus der 3. Liga. Dieses Jahr gibt es jedoch den besonderen Fall, dass der Meister der 3. Liga, der FC Bayern München II, nicht am Wettbewerb teilnehmen darf. Grund hierfür ist, dass die DFL keine zweiten Mannschaften im deutschen Profibereich erlaubt. Somit rückt der Fünfte der abgelaufenen Drittligasaison, der , nach. Nun kommen noch die Amateurvereine hinzu. Es gibt 21 Fußballverbände in , die jedes Jahr den Verbandspokal ausspielen. Der Sieger dieses Wettbewerbes darf am DFB-Pokal teilnehmen. Dazu kommen noch drei Vereine aus den mitgliederstärksten Verbänden in Deutschland, aus Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und LIVE-STREAM?

Bis jetzt steht noch kein Sieger eines Verbandspokales fest, da alle Wettbewerbe aufgrund von Corona pausiert werden mussten. Das einzige Bundesland, das den Spielbetrieb komplett eingestellt hat, ist Sachsen-Anhalt. Hier wird der 1. FC Magdeburg stellvertretend als Teilnehmer des DFB-Pokals gestellt. Am 22. August steigt der Tag der Amateure, an welchem die Finals in den jeweiligen Verbänden zur Qualifikation zum DFB-Pokal ausgespielt werden.

Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal-Auslosung live im TV und LIVE-STREAM? Die Termine

Runde Termin 1. Runde 11. bis 14. September 2. Runde 22. / 23. Dezember Achtelfinale 2. / 3. Februar Viertelfinale 2. / 3. März Halbfinale 1. / 2. Mai Finale 13. Mai

Wer zeigt / überträgt die DFB-Pokal Auslosung live im TV und LIVE-STREAM? Die Teilnehmer

1. Bundesliga:

Bayern Müchen

Borussia Dortmund







TSG

VfL Wolsburg









1. FSV





SV

Arminia Bielefeld



:





FC Heidenheim



SV Darmstadt



FC



SpVgg









St. Pauli





Würzburger Kickers

Eintracht Braunschweig

3. Liga:

Wehen Wiesbaden





MSV Duisburg

Vertreter der Landesverbände (die bisher bekannten):