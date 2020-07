DFB-Pokal, Auslosung live: Die Ziehung der 1. Runde im LIVE-TICKER

Die Spannung steigt, die Auslosung zur 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2020/2021 steht bevor. Hier erfahrt Ihr im LIVE-TICKER, wer gegen wen antreten muss.

Am heutigen Sonntag, 26.07., steht der im Mittelpunkt. Die Auslosung zur 1. Hauptrunde der Saison 2020/21 steht an. Die Ziehung steigt aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer und findet in Köln - und nicht wie gewohnt im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund statt. Beginnen wird die Auslosung des DFB-Pokal um 18.30 Uhr.

Wenn Ihr erfahren wollt, welche Duelle in der 1. Runde des DFB-Pokal stattfinden werden, seid Ihr hier genau richtig. Hier bekommt Ihr die Ziehung im LIVE-TICKER serviert. Wer das Event lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, findet alle Informationen zur Übertragung in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

18.47 Uhr | Der Sieger des Badischen Fußballverbandes gegen den .

18.46 Uhr | Der Sieger des Pokals aus dem Rheinland gegen den .

18.46 Uhr | empfängt den HSV.

18.46 Uhr | muss zum Sieger des WFV-Pokals.

18.45 Uhr | Der Sieger des Pokals des Hessischen Fußballverbandes trifft auf den .

18.44 Uhr | Der trifft auf den BVB ( ).

18.43 Uhr | Der Pokalsieger aus Mecklenburg-Vorpommern empfängt den .

18.43 Uhr | Eintracht Braunschweig gegen .

18.42 Uhr | Der Pokalsieger des Südbadischen FC trifft auf .

18.41 Uhr | Der Pokalsieger der Amateure aus Niedersachsen kämpft gegen den ums Weiterkommen in die 2. Runde.

18.41 Uhr | Der Sieger des Pokals des Fußballverbandes Mittelrhein empfängt den .

18.41 Uhr | Wehen Wiesbaden spielt gegen den .

18.40 Uhr | Der Sieger des Thüringen Pokals tritt gegen an.

18.40 Uhr | Der Sieger des Bayrischen Landespokals spielt gegen .

18.39 Uhr | Der Sieger des Landespokals in Sachens empfängt in der 1. Runde die TSG .

18.38 Uhr | Der Sieger des Landespokal Niedersachsen / Regionalliga spielt gegen .

18.37 Uhr | Der Pokalsieger des schleswig-holsteinischen Fußball-Verbandes (SV Todesfelde aus der Oberliga oder der VfB Lübeck) gegen den .

18.36 Uhr | Die erste Kugel ist gezogen, es ist: der . Der Club trifft auf .

Auslosung zum DFB-Pokal live im TICKER: Los geht's

18.35 Uhr | Alles bereit bei der ARD im Studio Köln, gleich wissen wir die erste Paarung.

18.33 Uhr | Wie werden eigentlich die Spielorte der ersten Runde festgelegt? Alle Amateurvereine, die potenziell als Teilnehmer der ersten Hauptrunde in Frage kommen, müssen bis Mitte August eine Heimspielstätte benennen. Bestandteil dieser Meldung sind unter anderem die Verfügbarkeit der Spielstätte für den vollständigen Zeitraum (11. bis 14. September 2020) der ersten Runde, sowie die Vorlage eines mit den zuständigen Behörden abgestimmten Hygienekonzepts.

18.30 Uhr | Die Spannung steigt weiter. Die Sendung hat begonnen. Es wird eine ungewöhnliche Ziehung werden, keine Zuschauer, nicht im Deutsches Fußball-Museum - und noch nichtmal Teilnehmer stehen fest.

Vor Beginn | Auch das ist sicherlich Corona-bedingt, auf einen Stargast, der die Lose zieht, wird verzichtet. Man regelt das hausintern, DFB-Präsident Fritz Keller und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich nehmen die Ziehung vor.

Vor Beginn | Zumindest das ist wie gewohnt: Es gibt zwei Töpfe, im Auswärtstopf sind die Bundesligisten sowie die 14 bestplatzierten Zweitligateams aus der vergangenen Saison. Beispielsweise der KSC und der Club gehören nicht dazu, das sind die der Papierform nach unangehmsten Lose, aber auch über Reisen nach Dresden, Braunschweig oder Würzburg freut sich keiner der vermeintlich stärkeren Vereine.

Vor Beginn | Die drei Landesverbände mit den meisten Herrenmannschaften im Spielbetrieb, also Bayern, Niedersachsen und Westfalen, dürfen zwei Teams melden. Niedersachsen hat zwei Pokalwettbewerbe, Bayern die Lösung gefunden, Türkgücü München für die 3. Liga und den 1. FC Schweinfurt 05 für den DFB-Pokal zu melden. Und in Westfalen sind die Regel so kompliziert, dass ich die keinesfalls als in Stein gemeißelt ansehe. Hier gilt es auch einfach mal den Finaltag der Amateure, der für den 22. August angesetzt ist, an dem aber auch noch nicht alle Entscheidungen fallen werden, abzuwarten.

Vor Beginn | Denn nahezu alle Landespokalsieger stehen noch nicht fest, teilweise sind wie in Hamburg noch nicht einmal die Viertelfinals absolviert. In Sachsen-Anhalt hingegen wurde unsportlicherweise nach den Viertelfinalpartien einfach abgebrochen und der FC Magdeburg dem DFB als Teilnehmer gemeldet. Ansonsten werden Sie gleich bei den Partien des öfteren einen Verband anstelle eines Vereins lesen. Kenntlich gemacht durch ein PS vorneweg für Pokalsieger.

Vor Beginn | Eben ging die alte Saison zumindest national dann doch noch zu Ende, schon wechselt der Fokus auf die neue. Selbige soll mit der 1. DFB-Pokal-Runde vom 11. bis 14. September beginnen. Also rund einen Monat später als geplant, Zeit somit, um die 32 Paarungen auszulosen. Allerdings ist auch hier diesmal alles ein wenig anders.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2020/2021.

Auslosung zur 1. Hauptrunde des DFB-Pokal heute live - die Übersicht

DFB-POKAL AUSLOSUNG DER 1. HAUPTRUNDE Datum Sonntag, 26. Juli 2020 Zeit 18.30 Uhr Ort Köln TV ARD LIVE-STREAM ard.de / ARD Mediathek

DFB-Pokal, Auslosung live im TICKER: Alle Termine bis zum Finale

Die zweite Runde findet am 22./23. Dezember 2020 statt

Das Achtelfinale findet am 2./3. Februar 2021 statt

Das Viertelfinale findet am 2./3. März 2021 statt

Das Halbfinale findet am 1./2. Mai 2021 statt

Das Finale steigt am 13. Mai 2021 im Olympiastadion in Berlin

DFB-Pokal, Auslosung live im TICKER: Diese Teams sind im Lostopf

Doch wie nimmt man überhaupt am DFB-Pokal teil? Die Teams der 1. und 2. sind automatisch qualifiziert, genauso wie die besten vier Vereine aus der 3. Liga. Dieses Jahr gibt es jedoch den besonderen Fall, dass der Meister der 3. Liga, der FC Bayern München II, nicht am Wettbewerb teilnehmen darf. Grund hierfür ist, dass die DFL keine zweiten Mannschaften im deutschen Profibereich erlaubt. Somit rückt der Fünfte der abgelaufenen Drittligasaison, der MSV Duisburg, nach. Nun kommen noch die Amateurvereine hinzu. Es gibt 21 Fußballverbände in , die jedes Jahr den Verbandspokal ausspielen. Der Sieger dieses Wettbewerbes darf am DFB-Pokal teilnehmen. Dazu kommen noch drei Vereine aus den mitgliederstärksten Verbänden in Deutschland, aus Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

1. Bundesliga:

Bayern Müchen

Borussia Dortmund

RB Leipzig





TSG 1899 Hoffenheim

VfL Wolsburg

SC Freiburg

Eintracht Frankfurt

Hertha BSC



1. FSV Mainz 05



FC Augsburg

SV Werder Bremen

Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart

:





FC Heidenheim



SV Darmstadt



FC Erzgebirge Aue

VfL Bochum

SpVgg

SV Sandhausen

Holstein Kiel



VfL Osnabrück

St. Pauli



1. FC Nürnberg

Würzburger Kickers

Eintracht Braunschweig

3. Liga:

Wehen Wiesbaden

Dynamo Dresden



MSV Duisburg

Vertreter der Landesverbände (die bisher bekannten):

1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt)

DFB-Pokal: Der Vorbericht zur Auslosung heute - Gejubelt wird diesmal mit Verspätung

Die Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals am Sonntag steht in Zeiten der Coronavirus-Pandemie unter ganz besonderen Vorzeichen. Viele Teilnehmer aus dem Amateurbereich stehen noch gar nicht fest

Wenn DFB-Präsident Fritz Keller am Sonntag (18.30 Uhr) in Köln höchstselbst in den Lostopf greift, werden Jubelbilder aus Vereinskneipen eine Seltenheit sein. Denn längst hat die Corona-Pandemie auch den DFB-Vereinspokal voll erwischt. Der Ziehung der ersten Hauptrunde mit den Spielen zwischen den Davids und den Goliaths wird es an Spannung fehlen - noch.

Denn die meisten Landespokalsieger werden erst beim auf den 22. August verschobenen "Tag der Amateure" ermittelt. Dort kann es dann zu Endspielen um eine Pokalpartie gegen Rekordmeister Bayern München oder Borussia Dortmund kommen. Für viele Regional- oder Oberligakicker eine einmalige zusätzliche Motivation. Immerhin sind 23 der 64 Startplätze nicht fest vergeben.

Mit der Auslosung sieben Wochen vor der ersten Hauptrunde vom 11. bis 14. September will der DFB den Vereinen mit Heimrecht mehr Zeit einräumen, um auch in Coronazeiten ein kleines Fußballfest mit einem großen Gegner zu feiern - möglichst auch mit Zuschauern. Denn ohne Fans, so viel scheint klar, werden Pokalüberraschungen oder gar Sensationen äußerst unwahrscheinlich.

Die Terminnot hat zu höchst unterschiedlichen Wegen Richtung Hauptrunde geführt. In Sachsen-Anhalt wurde der 1. FC Magdeburg nach dem Abbruch des Landespokals zum Sieger erklärt. In manchen Landesverbänden müssen noch Viertel- und Halbfinals gespielt werden. Bayern meldete laut aktuellem Tabellenstand den FC Schweinfurt, die Regionalliga soll indes im September noch zu Ende gespielt werden.

Nur noch ältere Fußball-Begeisterte werden sich an eine ähnlich rudimentäre Auslosung erinnern können. Zwischen 1975 und 1986 überwachte Walter Baresel als DFB-Spielausschussvorsitzender die ordnungsgemäße Ziehung. In Zeiten mit kalten Wintern und ohne Rasenheizung waren Spielausfälle auch im Pokal regelmäßig an der Tagesordnung.

"Siiieeeger auuuuus" - die hanseatisch gedehnten Vokale des norddeutschen Funktionärs beim Verlesen der noch unvollständigen Paarungen erlangten seinerzeit Kultstatus beim TV-Publikum. Diesmal jedoch werden den Losen Zettelchen mit profanen Zuordnungen wie beispielsweise "Landespokalsieger Bremen" entnommen.

Weniger Funktionärs-Heiterkeit löste der Verzicht des Zweitliga-Aufsteigers Eintracht Braunschweig auf weitere Spiele im niedersächsischen Landespokal aus. Der deutsche Ex-Meister ist durch den Aufstieg automatisch für Runde eins qualifiziert.

Was beim Niedersächsischen Fußball-Verband nicht etwa Erleichterung auslöste, eine Partie vom dicht gedrängten Nachholtermin streichen zu können, sondern eine Sanktion nach sich ziehen wird. NFV-Präsident Günter Distelrath: "Natürlich wird das auch sportrechtliche Konsequenzen haben." Im Raum steht eine Geldstrafe von 1000 Euro.

