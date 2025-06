Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich im Live Stream und live im Free TV?

Im Duell um Platz drei steht die deutsche Nationalmannschaft Frankreich gegenüber. Wo Ihr das Spiel live sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Das Spiel um Platz drei bei der Nations League findet am Sonntag, den 8. Juni, zwischen Deutschland und Frankreich statt. Nach der 1:2-Niederlage gegen Portugal trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die Équipe Tricolore. Die Franzosen scheiterten im Halbfinale am amtierenden Europameister Spanien. Das kleine Finale wird in der MHP-Arena in Stuttgart ausgetragen. Anstoß ist um 15:00 Uhr.