Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich? Das Frauen-Länderspiel heute live im TV und STREAM

Heute findet das Frauen-Länderspiel Deutschland vs. Frankreich statt. Wer überträgt die Partie im TV und im STREAM? GOAL kennt die Antwort.

Am Freitag um 20.30 Uhr geht in Dresden das Frauen-Länderspiel Deutschland vs. Frankreich über die Bühne. Hierbei messen sich die Nummer zwei und die Nummer fünf im FIFA-Ranking. Zudem handelt es sich um das zweite Aufeinandertreffen binnen weniger Monate.

Denn: Deutschland setzte sich im Halbfinale der Frauen-EM am 27. Juli mit 2:1 gegen Frankreich durch. Nach der Endspielniederlage gegen England absolvierte die Elf von Martina Voss-Tecklenburg Anfang September in der WM-Qualifikation zwei Auswärtsspiele.

Hierbei erzielte sie gegen die Türkei und gegen Bulgarien insgesamt elf Tore und ließ keines zu. Die Bleus netzten im ersten Auftritt nach dem Halbfinal-Aus gegen die DFB-Auswahl in Estland neunmal ein. Anschließend gelang dem Team von Corinne Diacre ein Heimerfolg gegen Griechenland.

Heute um 20.30 Uhr treffen in einem Länderspiel-Aufeinander Deutschland und Frankreich aufeinander. Doch wer zeigt / überträgt das Kräftemessen im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich? Das Spiel bei der Frauen-Länderspiel auf einen Blick

Spiel: Deutschland vs. Frankreich Datum: Freitag, 7. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich? Das Frauen-Länderspiel heute live im TV.

Die Ausstrahlungsrechte an der Frauen-EM erlaubten es der ARD und dem ZDF, alle Begegnungen ins Haus zu liefern. Zudem erwarb DAZN die Senderechte an der gesamten Europameisterschaft. Anschließend strahlten die öffentlich-rechtlichen Sender die WM-Qualifikationsspiele aus. Doch wer zeigt / überträgt das Frauen-Länderspiel Deutschland vs. Frankreich?

Deutschland vs. Frankreich heute live bei der ARD

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: Ihr könnt das Frauen-Länderspiel zwischen dem deutschen Nationalteam und der französischen Nationalmannschaft bei der ARD mitverfolgen. Obendrein könnt Ihr Euch für die Ausstrahlung in HD entscheiden.

Die Vorberichte der Sportschau beginnen eine Viertelstunde vor dem Anstoß und somit um 17.15 Uhr. Überdies zeigt Euch das Erste im Anschluss an die Partie die Dokumentation "Alexandra Popp: Die große Fußballbühne".

Hier die Eckdaten der Übertragung des Frauen-Länderspiels Deutschland vs. Frankreich:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderation: Claus Lufen

Claus Lufen Kommentator: Christina Graf

Christina Graf Expertin: Nia Künzer

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich? Das Frauen-Länderspiel heute live im STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt und hingegen auf eine adäquate Internetverbindung zurückgreifen könnt, ist Euch mit dem STREAM geholfen. Denn: Ihr könnt Euch das Frauen-Länderspiel Deutschland vs. Frankreich mithilfe des kostenlosen Live-Streams der ARD anschauen. Hierfür eignen sich nicht ausschließlich PCs und Notebooks, sondern ebenso Smartphones und Tablets.

Zu Deutschland vs. Frankreich via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Zudem bietet Euch GOAL seinen LIVE-TICKER zum Frauen-Länderspiel Deutschland vs. Frankreich an. Damit informieren wir Euch zu sämtlichen nennenswerten Geschehnissen im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Im Zuge dessen senden wir Euch Push-Nachrichten.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich? Das so wird das Frauen-Länderspiel heute live im TV und STREAM übertragen

Im Free-TV: ARD Im LIVE-STREAM: ARD / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Deutschland vs. Frankreich: Die Aufstellungen beim Frauen-Länderspiel

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.