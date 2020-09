Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia Mönchengladbach im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Der Samstag in der Bundesliga hat gleich einen Knaller im Gepäck: Der BVB empfängt Gladbach. Aber wo ist das Duell im TV und LIVE-STREAM zu sehen?

Gleich am ersten Spieltag der neuen -Saison kommt es zu einem fußballerischen Leckerbissen: Am Samstag empfängt mit eine der Überraschungsmannschaften der abgelaufenen Spielzeit. Anstoß ist um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park.

Beide Vereine sind mit einer souveränen Leistung in die Saison gestartet. Während sich Gladbach in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 8:0 gegen den Regionalligisten FC Oberneuland durchsetzte, feierte der BVB am Montag einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen den Drittligisten .

Ihr möchtet wissen, bei welchem Sender das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund (BVB) und Borussia Mönchengladbach am Samstag live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga.

Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach: Die Begegnung in der Übersicht

Duell Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach Datum Samstag, 19. September 2020 | 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

Bundesliga live sehen: So wird Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach gezeigt / übertragen

Die Bundesliga - und damit auch die Samstagsbegegnung um 18.30 Uhr - ist bereits seit einigen Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Daran hat sich auch in der neuen Saison nichts geändert. Somit wird das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Borussia M'Gladbach nicht live im Free-TV gezeigt.

Doch mit Sky und dem Streamingdienst DAZN sind zwei weitere Anbieter im Rennen, die beide gewisse Übertragungsrechte an der Bundesliga besitzen. Die Frage, die sich viele Menschen deshalb stellen, lautet, bei wem Borussia Dortmund gegen Borussia M'Gladbach am Samstagabend zu sehen sein wird.

Bundesliga live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Um besagte Begegnung live sehen zu können, seid Ihr auf den Pay-TV-Anbieter Sky angewiesen. Schon um 17.30 Uhr und damit gleich im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz beginnt der Sender mit der Übertragung aus dem Dortmunder Signal Iduna Park.

Einschalten könnt Ihr auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD . Als Moderator ist am Samstag Sebastian Hellmann im Einsatz, der von Experte Lothar Matthäus unterstützt wird. Sobald die beiden Teams den Rasen betreten, übernimmt Kommentator Wolff Fuss.

Um Borussia Dortmund gegen Borussia M'Gladbach in voller Länge erleben zu können, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Auf der Sky-Webseite findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr erwerben könnt. Zudem findet Ihr dort auch die angebotenen Zahlungsmethoden.

Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Zusätzlich überträgt Sky die Bundesliga aber auch im LIVE-STREAM. Um die Spiele auf Eurem mobilen Endgerät zu streamen, stellt Euch der Pay-TV-Sender zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die sich nur in der Vertragslaufzeit unterscheiden.

Mit Sky Go hat Sky einen eigenen Streamingdienst ins Leben gerufen, über den Ihr alle TV-Übertragungen auch im Internet anschauen könnt. Wenn Ihr schon Sky-Abonnent seid, ist Sky Go für Euch die beste Variante, denn dann könnt Ihr den Online-Dienst sogar kostenlos nutzen.

Mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, und Eurer 10-stelligen Kundennummer könnt Ihr Euch beim Streamingdienst anmelden. Zuvor müsst Ihr nur die Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren.

Wenn Ihr bislang kein Sky-Abo abgeschlossen habt, solltet Ihr das Sky Ticket in Betracht ziehen. Der Vorteil gegenüber Sky Go besteht nämlich darin, dass Ihr kein langfristiges Abonnement abschließen müsst, um die Bundesliga live sehen zu können.

In der günstigsten Variante, mit der Ihr alle Spiele, die von Sky übertragen werden, sehen könnt, zahlt Ihr aktuell 29,99 Euro monatlich. Auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket findet Ihr alle Angebote, die Euch derzeit zur Verfügung stehen.

Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach: Die Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal erleben

Auch zur Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia M'Gladbach wird Goal einen umfassenden LIVE-TICKER anbieten. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit den wichtigsten Informationen zur Bundesliga zu versorgen.

Sobald die beiden Vereine um die ersten drei Punkte der Saison kämpfen, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen aller entscheidenden Szenen auf dem Laufenden. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Borussia M'Gladbach nicht live im TV oder im LIVE-STREAM sehen, möchtet aber trotzdem die besten Szenen im Video sehen? Dann solltet Ihr Euch beim Streamingdienst DAZN anmelden und dort die Highlights aller Bundesliga-Spiele erleben.

Auf der Plattform findet Ihr bereits 40 Minuten nach dem Ende eine Zusammenfassung der Begegnung, die Ihr mit dem kostenlosen Probemonat des Streaminganbieters sogar kostenlos schauen könnt. Ihr habt Fragen zu DAZN? Hier findet Ihr die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach: Die Bundesliga-Übertragung in der Übersicht

Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach heute ... im TV ... bei Sky im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach: Die Opta-Fakten vor der Begegnung

Dortmund gewann die letzten 10 Bundesliga-Duelle mit Mönchengladbach. Für Gladbach ist das die längste Niederlagenserie gegen einen Bundesligisten, der BVB hatte im Oberhaus nur gegen Freiburg (12, 2010-17) und Uerdingen (11, 1989-96) eine längere Siegesserie.

Dortmund gewann zu Hause 14 der letzten 15 Pflichtspiele gegen Gladbach, einzige Ausnahme war das 1-2 im März 2014. In der Vorsaison gelangen gleich 2 Heimsiege gegen die Fohlen, 1-0 am 8. Spieltag und 2-1 in der 2. Pokalrunde.

Die letzten 49 Pflichtspiel-Begegnungen zwischen beiden Teams endeten nie torlos (46 davon in der Bundesliga). Im April 1994 gab es zuletzt ein 0-0 in Mönchengladbach.

Dortmund verlor 3 der letzten 4 BL-Heimspiele (1 Sieg), darunter die letzten beiden der Saison 2019/20. Mehr Heimniederlagen in Folge waren es zuletzt zum Ende des Jahres 2013 (3).

Dortmund wurde Vize-Meister mit deutlichem Rückstand (13 Punkte) auf den FC Bayern. Zum 5. Mal in den vergangenen 8 Spielzeiten wurde der BVB Zweiter.

Dortmund gewann in den vergangenen 5 Spielzeiten stets am 1. Spieltag, und das bei 18-3 Toren.

Gladbach blieb in den vergangenen 4 Saisons am 1. Spieltag unbesiegt (3 Siege, 1 Remis), die letzte Niederlage setzte es vor 5 Jahren in Dortmund (0-4).

Gladbach gewann 2019/20 die letzten 3 Bundesligaspiele. Insgesamt standen 20 Saisonsiege zu buche, so viel wie zuvor letztmals vor 36 Jahren (1983/84).

Nur Bayerns Robert Lewandowski erzielte im Jahr 2020 mehr Bundesligatore (15) als Dortmunds Erling Haaland (13).

Jadon Sancho war in der Vorsaison mit 17 Toren und 16 Assists der beste Torschütze und Vorbereiter bei Borussia Dortmund. Als erster BL-Spieler seit detaillierter Datenerfassung (2004/05) verbuchte er in einer Saison mindestens 15 Tore und mindestens 15 Assists.

Lucien Favre gewann als Trainer 7 seiner 8 Pflichtspiele gegen seinen ehemaligen Verein Gladbach (dazu ein 1-2 mit in Mönchengladbach im August 2009). 6 der 7 Siege fielen mit einem Tor Differenz aus.

Borussia Dortmund (BVB) gegen Borussia M'Gladbach: Der SID-Vorbericht zum Spiel

Der Zehn-Meter-Turm im Freibad nebenan ist am Samstag gesperrt - dennoch springt Borussia Dortmund mit Vergnügen ins kalte Wasser. "Endlich geht es los. Die ganze Vorbereitung fühlte sich eher an wie Trockenschwimmen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Herausforderer-Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Flutlicht und die "Rekordkulisse" von 10.000 Fans geben dem West-Schlager sogar einen halbwegs angemessenen Rahmen.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das erste Topspiel der Saison. Zumal ein echter Härtetest ansteht: "Gladbach hat sich nicht zufällig für die qualifiziert", sagte Zorc. Ein Sieg wäre zweifellos ein erstes Zeichen, auch in Richtung Bayern München. Auf das Wort "Meisterschaft" reagierte Zorc allerdings genervt. "Wir alle haben doch schon ausführlich dazu gesprochen", sagte er nur. Heißt: Ein (kommuniziertes) Saisonziel wird es, anders als vor einem Jahr, nicht geben.

Etwas forschere Töne kamen immerhin aus Gladbach. "Wenn alle gesund sind, sehe ich uns in der Lage, gegen jeden Gegner in der Liga zu punkten. Dann sind wir richtig, richtig gut", sagte Trainer Marco Rose.

Das einzige Problem: Im Moment sind eben nicht alle gesund. Denis Zakaria und Neuzugang Valentino Lazaro fallen aus, zwei wichtige Säulen, auch die Torjäger Alassane Plea und Marcus Thuram sind noch nicht bei 100 Prozent.

Die Aufgabe in Dortmund werde daher zur "großen Herausforderung", sagte Rose. Wie groß genau, zeigen die letzten elf Pflichtspiel-Duelle beider Teams - alle elf gewann Dortmund, drei davon in der vergangenen Saison. "Wir waren immer auf Augenhöhe, die Spiele waren relativ eng. Aber wenn man sich belohnen will, darf man sich über 90 Minuten wenig Fehler erlauben", sagte Rose.

Die hitzige Atmosphäre bleibt Gladbach immerhin erspart, die Kulisse von 10.000 wird dennoch die größte des ersten Spieltages. Gerade auf der Südtribüne wird das Bild aber ein ungewohntes, vorgesehen sind nur Einzel-Sitzplätze mit reichlich Abstand zum Nachbarn. "Körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen", heißt es in den strengen Vorgaben, oder auch: "Beim Verlassen des Platzes ist den anderen Zuschauern in der Reihe der Rücken zuzuwenden."

Die Gruppen und Fanclubs der "Südtribüne Dortmund" verzichten daher auf einen Besuch. Die aktiven Fans wollen einer Stellungnahme zufolge erst wieder Vollgas geben, "wenn wir in gewohnter Art und Weise mit allen gemeinsam singen, jubeln und den Gegner bepöbeln können".

Dabei gibt es auf dem Rasen eine höchst attraktive, junge BVB-Elf zu sehen - mit dem erst 17 Jahre alten Jude Bellingham etwa. Sogar Rose ist von dem Neuzugang des Gegners begeistert. "Der Junge will marschieren und Bälle gewinnen. Er ist ein richtig starker Spieler", sagte der Gladbach-Coach. Wohl noch nicht von Beginn an spielen wird Marco Reus, der gegen seinen Ex-Klub vom Niederrhein besonders gerne trifft.

Die Bühne ist also bereitet, auch wenn noch keine 80.000 kommen dürfen. "Aber 10.000 hört sich auch schon mal gut an", sagte Rose und ist sich sicher: "Es wird schallen."