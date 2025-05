Borussia Dortmund empfängt in der Bundesliga Holstein Kiel. Wo Ihr das Duell live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In der Bundesliga treffen am heutigen Samstag, den 17. Mai, Borussia Dortmund und Holstein Kiel im Rahmen des 34. Spieltags aufeinander. Wie alle anderen Spiele heute wird auch BVB gegen Kiel um 15.30 Uhr angestoßen. Gespielt wird im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel heute im Live Stream und live im TV?

Sky kümmert sich heute um die Übertragung aller Bundesligaspiele, darunter auch um BVB gegen Kiel. Bei Sky Sport Bundesliga 4 HD geht um 15.15 Uhr die Vorberichterstattung los. Parallel dazu wird bei Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga HD eine Konferenz angeboten, die alle neun Spiele abdeckt.

Für den Livestream von Sky wird ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement benötigt oder Zugriff auf den Livestream WOW.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Holstein Kiel: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Was für Wochen noch unmöglich aussah, könnte tatsächlich eintreten. Der BVB, aktuell Fünfter, kann sich am finalen Spieltag noch für die Champions League qualifizieren. Benötigt wird jedoch wahrscheinlich ein Sieg heute. Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt (drei Punkte vor Dortmund) und der Tabellenvierte SC Freiburg (einen Punkt vor Dortmund) treffen parallel dazu aufeinander.

News über Holstein Kiel

Für Kiel steht heute nicht mehr viel auf dem Spiel. Die Störche stehen gemeinsam mit dem VfL Bochum bereits als fixer Absteiger fest.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs Holstein Kiel: Die Tabellen

Nützliche Links