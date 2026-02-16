Goal.com
Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoAtalanta Bergamo
Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Atalanta Bergamo live im TV und im Live Stream?

Der BVB muss in der Champions League gegen Atalanta Bergamo ran. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Champions League geht es mit den Hinspielen der Playoffs weiter. Auch Borussia Dortmund ist am Dienstag, dem 17. Februar, im Einsatz und trifft im heimischen Signal Iduna Park in Dortmund auf Atalanta Bergamo. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

Amazon Prime Video logo

DAZN hält in Deutschland zwar den Großteil der Übertragungsrechte an der Champions League, doch pro Spieltag wird ein Spiel exklusiv bei Amazon Prime übertragen. Heute ist dies das Duell BVB gegen Atalanta. Wie bei DAZN fallen auch bei Amazon Prime Kosten für das Abonnement an: 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro pro Jahr.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo

crest
Champions League - Endrunde
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Atalanta Bergamo Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestATA
1
G. Kobel
3
W. Anton
39
Filippo Mané
4
N. Schlotterbeck
21
F. Silva
5
R. Bensebaini
8
F. Nmecha
14
M. Beier
7
J. Bellingham
26
J. Ryerson
9
S. Guirassy
57
M. Sportiello
4
I. Hien
3
O. Kossounou
69
H. Ahanor
6
Y. Musah
59
N. Zalewski
13
Éderson
77
D. Zappacosta
10
L. Samardzic
47
L. Bernasconi
90
N. Krstovic

3-4-2-1

ATAAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Palladino

Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Dortmund

Am Wochenende setzte der BVB baute seine Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga durch einen souveränen 4:0-Sieg gegen Mainz 05 auf 15 Spiele aus. Mit sechs Siegen in Folge bleibt er dem Tabellenführer FC Bayern München auf den Fersen.

News über Atalanta Bergamo

Auch Atalanta ist gut in Form und hält derzeit eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in der Serie A. Zuletzt setzte man sich mit 2:1 gegen Cremonese durch.

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ATA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 3 Spiele

ATA

1

Sieg

1

Unentschieden

1

Sieg

4

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
1/3
Beide Teams haben getroffen
2/3

Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

