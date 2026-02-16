Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Atalanta Bergamo live im TV und im Live Stream?

In der Champions League geht es mit den Hinspielen der Playoffs weiter. Auch Borussia Dortmund ist am Dienstag, dem 17. Februar, im Einsatz und trifft im heimischen Signal Iduna Park in Dortmund auf Atalanta Bergamo. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, wie Ihr die Begegnung live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

DAZN hält in Deutschland zwar den Großteil der Übertragungsrechte an der Champions League, doch pro Spieltag wird ein Spiel exklusiv bei Amazon Prime übertragen. Heute ist dies das Duell BVB gegen Atalanta. Wie bei DAZN fallen auch bei Amazon Prime Kosten für das Abonnement an: 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro pro Jahr.

Am Wochenende setzte der BVB baute seine Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga durch einen souveränen 4:0-Sieg gegen Mainz 05 auf 15 Spiele aus. Mit sechs Siegen in Folge bleibt er dem Tabellenführer FC Bayern München auf den Fersen.

Auch Atalanta ist gut in Form und hält derzeit eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in der Serie A. Zuletzt setzte man sich mit 2:1 gegen Cremonese durch.

