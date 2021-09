Zweiter Spieltag der Champions League: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt Sporting Lissabon. Goal erklärt, wer die Partie zeigt / überträgt.

Nächster Termin für den BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League: Am zweiten Spieltag geht es für Jude Bellingham und Co. gegen Sporting Lissabon. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 21 Uhr.

Der amtierende Meister Portugals ist zu Gast bei den Borussen - allerdings stehen die Lissaboner schon etwas unter Zugzwang. Das erste Spiel ging beeindruckend verloren, Sebastian Haller erzielte vier Tore bei der 1:5-Niederlage gegen Ajax Amsterdam.

Beim BVB (Borussia Dortmund) lief bis zuletzt alles super - eine Siegesserie von vier Spielen wurde aber am Samstag im Borussen-Derby gestoppt: 0:1 verlor man gegen Borussia Mönchengladbach bei der Rückkehr von Marco Rose im Borussia-Park.

Der BVB startet in die neue Spielzeit der Champions League, zu Beginn geht es für Marco Rose und Co. nach Istanbul. Goal erklärt in diesem Artikel, wer das Spiel überträgt / zeigt. Außerdem gibt es hier den kostenlosen LIVE-TICKER.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon LIVE? Die Champions League im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon Datum Dienstag | 28. September 2021 Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 2. Spieltag Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund | Deutschland Schiedsrichter Srdjan Jovanovic | Serbien

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon LIVE im TV? Die Champions League im Fernsehen sehen

Die Champions League ist zurück - und schon der erste Spieltag vor zwei Wochen enttäuschte nicht: Zittern für den BVB, Torspektakel bei Manchester City vs. RB Leipzig, ein dominanter FC Bayern und genannte Galashow Sebastian Hallers.

Solch großartige Abende wünscht sich jede/r Fußballanhänger:in, am Dienstag ist es wieder soweit! Viele Fans in ganz Deutschland fragen sich jetzt, wie die Champions League LIVE übertragen wird - wir haben darauf die Antwort!

Champions League im TV und LIVE-STREAM: Prime Video strahlt am Dienstag BVB gegen Sporting aus

Zu Beginn gibt es schlechte Nachrichten für alle Interessierten: Kein Fernsehsender zeigt am Dienstag die Königsklasse! Egal ob ARD, ZDF, Sport1, Eurosport oder Sky: Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV ist die Begegnung nicht zu sehen.

Ganz ohne Fußball muss man am Dienstag und Mittwoch aber nicht auskommen, auch der BVB wird zu sehen sein, wenn auch nicht im Fernsehen: Streamingdienst Prime Video hat sich teilweise Rechte an der Champions League gesichert und überträgt BVB vs. Sporting.

Prime Video überträgt diese Saison FC Bayern München & BVB: So seht ihr die Champions League im TV und LIVE-STREAM!

Die Aufteilung der Champions League läuft in dieser Saison folgendermaßen ab: Prime Video überträgt an jedem Spieltag der Gruppenphase ein Spiel - Konkurrent DAZN zeigt die weiteren fünfzehn Begegnungen.

Das eine Spiel, welches also in dieser Woche beim Streamingdienst des umstrittenen Unternehmens Amazon zu sehen ist, ist also BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon - alle anderen Begegnungen, also auch Bayern München vs. Kiew sind auf DAZN zu sehen.

Prime Video auf dem TV: So seht ihr am Dienstag BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon

Ihr möchtet das Spiel auf dem Fernseher sehen, glaubt aber, dass das nicht funktioniert, weil Prime Video ein Streamingdienst ist? Keine Sorge, man kann Prime Video problemlos auf einem Smart-TV zum Laufen bringen!

Falls kein internetfähiger Fernseher zur Verfügung steht, kann man alternativ auch den LIVE-STREAM auf dem Laptop einrichten und diesen dann via HDMI-Kabel an den Flachbildschirm anschließen. Kosten und weitere Details rund um Prime Video werden wir noch in diesem Artikel genauer erläutern.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon am Dienstag auf Prime Video: Die CL-Übertragung mit Mario Gomez und Matthias Sammer

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentar : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Matthias Sammer Mario Gomez

: Sender : Prime Video

:

Wer überträgt / zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon am Dienstag im LIVE-STREAM? So wird die Champions League im Internet übertragen

Ein Sieg am Dienstag würde alle BVB-Anhänger:innen natürlich freuen - Prime Video wird das mit Spannung erwartete Spiel zwischen dem BVB und Sporting ausstrahlen. In den nächsten Abschnitten schauen wir uns nähere Details zum neuen Anbieter an.

Königsklasse am Dienstag LIVE: Amazon Prime zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im LIVE-STREAM

Prime Video ist noch nicht lange auf dem Fußballmarkt aktiv, weshalb wenige Fans den Anbieter kennen dürften. Wir schauen uns als erstes an, was es braucht, um am Dienstag das Spiel der Champions League verfolgen zu können.

Der Trick ist einfach: Jede/r Kund:in einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft hat automatisch Zugang zu Prime Video! Prim ermöglicht es euch eigentlich, Vorteile bei der Bestellung von Amazon-Produkten zu bekommen - seit ein paar Jahren kann man damit aber noch mehr. Sei es Prime Video oder kostenlose Twitch-Prime-Subs - aller Kritik zum Trotz hat Amazon ein umfangreiches Abomodell aufgebaut.

Champions League kostenlos im LIVE-STREAM? So abonniert ihr Amazon Prime ohne Kosten

Der ganze Spaß ist natürlich nicht kostenlos zu haben. 7,99 Euro pro Monat kostet Amazon Prime, wobei man auch ein Jahresabonnement eingehen kann. Dieses kostet 69 Euro im Jahr.

Wie wir eben bereits beschrieben haben, hat man mit Amazon Prime Zugriff auf Prime Video, die Plattform, die am Dienstag BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon überträgt.

Das war's aber noch lange nicht: Zahlreiche Filme und bekannte Serien (Two and a half men, Four Blocks, Lucifer, Scrubs, Big Bang Theory, Grey's Anatomy) kann man bei Prime Video finden, wobei das alles in Amazon Prime enthalten ist - ihr müsst also nicht noch mehr bezahlen! Und noch bessere Nachrichten: Es gibt auch einen kostenlosen Probemonat!

DAZN überträgt große Mehrheit der Champions League: So seht ihr den BVB, Wolfsburg und RBL in Aktion

Apropos kostenloser Probemonat: Auch beim Konkurrenten DAZN gibt es diesen! Zwar wird hier nicht BVB vs. Sporting gezeigt, über den beliebten Streamingdienst müssen wir aber trotzdem sprechen. Hier gibt es nämlich alle Begegnungen zu sehen, die nicht auf Prime Video zu sehen sind - und das sind eine Menge!

In dieser Woche sind unter anderem RB Leipzig vs. Club Brügge, VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla und FC Bayern München vs. Dynamo Kiew sowie die Konferenzen am Dienstag und Mittwoch auf DAZN zu sehen. Den Probemonat kann man nur noch im September abschließen, also solltet ihr euch jetzt damit sputen! Zum kostenlosen Probemonat geht es hier entlang!

Champions League LIVE auf DAZN und Prime Video - die wichtigen Links

Die Aufstellungen vom BVB (Borussia Dortmund) und von Sporting Lissabon: Wer zeigt / überträgt die Champions League live?

Eine Stunde vor Anpfiff wird sowohl die Aufstellung der Borussia als auch die von Sporting veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der Champions League am Dienstag