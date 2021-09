BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der UEFA Champions League treffen der BVB und Sporting Lissabon aufeinander. Goal ist im kostenfreien LIVE-TICKER mit von der Partie.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der UEFA Champions League spielt der BVB (Borussia Dortmund) heute erstmals daheim: Um 21 Uhr ist Sporting Lissabon zu Gast im Signal Iduna Park - und Ihr könnt live dabei sein.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon Spielstand - 0:0

Aufstellung BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud (8. Brandt) - Hazard, Reus (K.) - Malen

Aufstellung Sporting: Adan - Matheus Reis, Luis Neto, Coates (K.), Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Tiago Tomas - Sarabia - Paulinho

15. | Pfostentreffer per Kopf aus fünf Metern von Donyell Malen. Aber ärgern muss sich niemand beim BVB darüber. Die Situation wird nach der Rechtsflanke von Hazard wegen einer Abseitsstellung korrekterweise abgepfiffen.

14. | Beide Mannschaften verzetteln sich oft in den direkten Duellen im Mittelfeld. Es fehlt noch das nötige Tempo, um die Abwehrreihen in Verlegenheit bringen zu können.

12. | Viel Ballbesitz für Dortmund bisher (65 Prozent). Aber so richtig viel sagt das noch nicht aus.

10. | Für die Borussen beginnt das Spiel nach der Hereinnahme von Brandt noch mal ganz neu. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose muss sich sortieren und in einen ordentlichen Rhythmus kommen.

9. | Beim Standard, der halbhoch reinfliegt und dann geblockt wird, kommen die Gäste nicht zum Abschluss.

8. | Jetzt kommt Julian Brandt für Dahoud in die Partie. Der Einwechselspieler war selbst zuletzt angeschlagen - und er hatted nun kaum Zeit such warmzumachen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im LIVE-TICKER: Spielerwechsel beim BVB (Borussia Dortmund)!

8. | Hummels klärt hinten links zur ersten Ecke für Sporting.

7. | Porro bringt bei einem Angriff der Gäste über rechts den Ball flach in den Strafraum. Aber am Fünfer ist kein Sporting-Akteur in Position zum Abschluss. Die BVB-Defensive klärt die Situation - wenn auch ziemlich spät.

5. | Die Kollegen von Dahoud zeigen sich äußerlich unbeeindruckt von diesem frühen Ausfall. Der BVB baut aus der Abwehr heraus schnell auf.

4. | Das Spiel geht ohne Dahoud weiter, der bereits in die Kabine humpelt. Noch hat Dortmund keinen neuen Mann für ihn in die Partie gebracht.

3. | Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Mo Dahoud sitzt angeschlagen auf dem Rasen. Er hat sich bei einem Pressschlag gegen Tiago Tomas verletzt.

2. | Hartes Einsteigen in der Hälfte der Portugiesen gegen Bellingham. Aber der Dortmunder kann weiterspielen. Schiri Jovanovic hatte in der Szene den Vorteil für die Borussen laufen lassen, ohne dass der Bundesligist etwas daraus machen konnte.

1. | Ein langer Ball aus dem Mittelfeld soll den durchstartenden Marco Reus erreichen. Das allerdings klappt nicht.

1. | Das Spiel beginnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im LIVE-TICKER: Anpfiff!

vor Beginn | Beide Mannschaften sind auf dem Rasen. Kapitän beim BVB ist Marco Reus, Verteidiger Sebastian Coates trägt die Spielführer-Binde bei den Gästen.

vor Beginn | Das andere Spiel in Gruppe C ist bereits beendet: Ajax Amsterdam schlug Besiktas mit 2:0. Also geht es für die Dortmunder gleich darum, wieder zu den Niederländern aufzuschließen.

vor Beginn | Was noch nicht erwähnt wurde: Anders als Lissabon hat Dortmund am 1. Spieltag der Champions League einen Sieg eigefahren. Es gab ein umkämpftes 2:1 bei Besiktas Istanbul. Bellingham und Haaland trafen für den BVB vor der Pause, erst in der Nachspielzeit gelang den Türken der Anschlusstreffer.

vor Beginn | Als Schiedsrichter hat die UEFA für diese Partie Srdjan Jovanovic aus Serbien angesetzt. Als Videoassistent unterstützt ihn vor den Monitoren der Niederländer Pol van Boekel.

vor Beginn | Das werden wohl vor allem die Fans der Borussen gerne lesen: Der einzige Sieg in der Champions League gegen eine deutsche Mannschaft (in 14 Anläufen) gelang Sporting vor knapp sieben Jahren gegen den FC Schalke 04. Elf Partien gingen verloren, zwei endeten unentschieden.

vor Beginn | Eine Bestmarke wird übrigens ein Dortmunder schon gleich um 21:00 Uhr beim Anpfiff aufstellen: Jude Bellingham ist mit 18 Jahren und 91 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der Champions League, der zum zehnten Mal in der Startelf steht. Gratulieren lässt er sich dafür aber wohl später nur, wenn es was wird mit dem anvisierten Sieg.

vor Beginn | Vor fünf Jahren trafen Dortmund und Sporting schon einmal in der Gruppenphase der Champions League aufeinander - damals tratt der BVB zunächst auswärts an und gewann in Lissabon 2:1. Das Heimspiel entschieden die Borussen mit 1:0 für sich. Das Aus für den Bundesligisten kam in dieser Saison im Viertelfinale gegen Monaco, für Sporting war schon nach der Gruppenphase Schluss.

vor Beginn | Dortmund ist bei der Königsklassen-Heimpremiere gegen den amtierenden Meister aus Portugal Favorit auf den Sieg. Und ein "Dreier" sollte es auch sein, um keine große Unruhe im BVB-Lager und -Umfeld aufkommen zu lassen nach dem Dämpfer in der Liga gegen die Gladbacher.

vor Beginn | Auch die Portugiesen tauschen nach dem Ligaspiel am vergangenen Wochenende (1:0 gegen Maritimo) zweimal Personal: Im Mittelfeld beginnt Matheus Reis anstelle von Ruben Vinagre, im Angriff ist Tomas für Nuno Santos dabei. Im ersten CL-Spiel gegen Amsterdam (1:5) fehlte Verteidiger Sebastian Coates gesperrt, mit ihm sollte mehr Stabilität in der Defensive sein. Nicht im Aufgebot sind die beiden angeschlagenen Sporting-Spieler Goncalo Inacio und Pote.

vor Beginn | Die Gäste aus Lissabon bringen dieses Personal auf den Platz (3-4-3): Adan - Neto, Coates, Feddal - Porro, Matheus, Joao Palhinha, Matheus Reis - Sarabia, Paulinho, Tomas. Trainer: Marques Amorim.

vor Beginn | Der Star fehlt auch heute bei den Borussen: Erling Haaland ist nicht im Aufgebot. Bei Marco Reus dagegen klappt es mit einem Einsatz. Nach dem 0:1 in Gladbach in der Liga ist neben Reus auch Thorgan Hazard neu in der Startelf. Moukoko und Pongracic sitzen zunächst auf der Bank. Julian Brandt ist immerhin wieder eine Option als Joker.

vor Beginn | So spelt Borussia Dortmund zu Beginn (4-2-3-1): Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Raphael Guerreiro - Dahoud, Witsel - Bellingham, Reus, Hazard - Malen. Trainer: Rose.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung des 2. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon: Die Aufstellung

Aufstellung - Borussia Dortmund:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Dahoud - Hazard, Reus - Malen

Sporting - Aufstellung:

Adan - Matheus Reis, Luis Neto, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Tiago Tomas - Sarabia - Paulinho

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Dortmund und Sporting Lissabon treffen zum dritten Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander, nachdem sie bereits in der Saison 2016/17 in dieselbe UEFA Champions League-Gruppe gelost wurden (zwei Siege für Dortmund).

Sporting Lissabon trifft zum 15. Mal, im Meisterpokal/der UEFA Champions League auf eine deutsche Mannschaft (1S 2U 11N). Der einzige Sieg in einem solchen Spiel gelang Sporting im November 2014 gegen den FC Schalke (4-2).

Borussia Dortmund hat eine 100-prozentige Siegquote bei Heimspielen gegen portugiesische Teams im Europapokal und gewann alle sechs bisherigen Spiele mit einem Gesamtscore von 17-2.

Borussia Dortmund remisierte in keinem der bisherigen 12 Europapokalspiele gegen portugiesische Mannschaften (8S 4N).

Borussia Dortmund ist in der Gruppenphase der UEFA Champions League seit neun Heimspielen ungeschlagen (6S 3U) – erstmals so lange. Dortmund blieb in sechs dieser neun Heimspiele ohne Gegentor.

Sporting Lissabon verlor am ersten Spieltag gegen Ajax Amsterdam (1-5). Die Portugiesen verloren noch die die ersten beiden Spiele einer Champions-League-Gruppenphase.

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland erzielte in den Heimspielen der UEFA Champions League im Schnitt alle 63 Minuten ein Tor. Seine sieben Tore im Signal Iduna Park sind die meisten eines Spielers in einem einzigen Stadion in diesem Wettbewerb, seit er in Dortmund spielt.

Paulinho traf bei seinem Debüt in der UEFA Champions League für Sporting Lissabon (gegen Ajax) und könnte der erste Spieler werden, der in seinen ersten beiden Spielen für Sporting in diesem Wettbewerb ein Tor erzielt, seit André Cruz und Sá Pinto die im September 2000 in denselben beiden Partien trafen.

Erling Haaland war seit Beginn der Vorsaison an 13 Sequenzen aus dem laufenden Spiel heraus beteiligt, die in einem Torerfolg endeten, so viele wie kein anderer Spieler in diesem Zeitraum in der UEFA Champions League. Kylian Mbappé und Phil Foden sind die einzigen beiden anderen Spieler, die in diesem Zeitraum an 10 oder mehr solcher Sequenzen beteiligt waren.

Bei Borussia Dortmunds Stürmer Donyell Malen waren am ersten Spieltag der UEFA Champions League 2021/22 gegen Besiktas alle seine sieben Driibblings erfolgreich – kein Spieler ging am ersten Spieltag in mehr Dribblings und hatte dabei eine 100%-Erfolgsquote (7/7).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Spielt er oder spielt er nicht? Erling Haaland wird Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon voraussichtlich noch fehlen.

Dortmund (SID) Der Zauberstürmer braucht eine Wunderheilung. "Ich traue Erling Haaland viel zu", sagte Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose am Montag und lächelte dabei recht gequält: "Aber bei ihm tut's noch richtig weh. Vielleicht hat er ja gut gegessen und gut geschlafen, dann geht es vielleicht doch noch schneller."

An menschlichen Maßstäben gemessen wird der unersetzliche norwegische Ein-Mann-Tornado jedoch auch in der Champions League gegen Sporting Lissabon am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) ausfallen. Die maladen Muskeln bremsen den wichtigsten Spieler aus, das Abschlusstraining verpasste er. Auch bei Marco Reus (Kapselreizung im Knie) "wird es eng", so Rose. Der Kapitän trainierte aber am Montagabend mit einem Tape über dem Knie.

Hans-Joachim Watzke hatte bereits für den Fall der Fälle vorgebaut. "Wir haben ja auch schon ohne Erling gewonnen, auch wenn er outstanding ist", sagte der BVB-Geschäftsführer am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Outstanding, also: herausragend, etwas ganz Besonderes. Irgendwie nicht von dieser Welt.

Der BVB ist ohne Haaland nur die Hälfte wert. Das war erst wieder am Wochenende zu erleben, als auch noch der kongeniale Einleiter Reus fehlte und die Dortmunder bei Borussia Mönchengladbach (0:1) ihre erste Torchance in der Nachspielzeit bekamen. Mit Haaland ist das undenkbar.

Voraussichtlich müssen die Offensiven der zweiten Garde nun den hohen Erwartungen gerecht werden. Der vermeintliche Königstransfer Donyell Malen jedoch wartet nach neun Einsätzen und fast 500 Minuten Spielzeit auf seinen ersten Scorerpunkt. Youssoufa Moukoko, erst 16, kann die Last selbstverständlich nicht alleine schultern. Er ist ebenfalls in dieser Saison torlos. "Er hat sich die Chance, von Beginn an zu spielen, absolut verdient. Wir brauchen alle Jungs im Kader", sagte Kehl.

Unabhängig von der Besetzung wünscht sich Mats Hummels "ein bisschen mehr Härte und Willen". Nach dem 2:1 bei Besiktas Istanbul würde ein Sieg gegen den portugiesischen Spitzenklub in einer machbaren Gruppe (mit dem dritten Gegner Ajax Amsterdam) schließlich den perfekten Sechs-Punkte-Start bedeuten. Auf dem Weg Richtung K.o.-Runde wäre dies mehr als die halbe Strecke.

Dafür muss vorne der "Wumms" zurückkehren. "Natürlich hat uns gegen Mönchengladbach die nötige Torgefahr und Durchschlagskraft gefehlt", sagte Kehl dem kicker. Mit seinem dynamischen Duo sieht sich der BVB in der Lage, jede Mannschaft zu triezen. Ohne es ist er eher ein zahnloser Tiger.

Sporting ist allerdings auch keineswegs ein Gegner zum Fürchten. Die Grün-Weißen gingen im ersten Spiel bei Ajax mit 1:5 unter, Trainer Ruben Amorim hat den Meistertitel zum Ziel und zur Grundlage aller weiteren Träume erklärt. Dennoch, fordert er, sollten seine Spieler "selbstbewusst auftreten".

In Dortmund ist Haaland auch abseits des Platzes das heißeste Thema. Watzke wollte partout nicht entlocken lassen, ob es eine Ausstiegsklausel für die kommende Saison gibt - und wie diese gegebenenfalls formuliert ist. Ist keine Ablöse festgeschrieben, was unwahrscheinlich erscheint, wäre der 21-Jährige für Interessenten kaum noch zu bezahlen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Hazard (Reus), Dahoud - Haaland (Moukoko), Malen. - Trainer: Rose

Lissabon: Adan - Luis Neto, Coates, Feddal - Joao Palhinha, Matheus Nunes - Pedro Porro, Ruben Vinagre - Sarabia, Paulinho, Nuno Santos. - Trainer: Amorim

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Sporting Lissabon im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick