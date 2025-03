Borussia Dortmund empfängt heute in der Champions League OSC Lille. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im Live Stream und live im Free TV übertragen wird.

In dieser Woche gehen in der Champions League die Hinspiele des Achtelfinales über die Bühne. Im Zuge dessen trifft Borussia Dortmund am Dienstag (4. März) zuhause auf OSC Lille. Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert der Signal Iduna Park als Kulisse des Duells zwischen dem BVB und den Nordfranzosen. Borussia Dortmund und OSC Lille schlossen die Ligaphase mit 15 und 16 Zählern ab.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. OSC Lille im Live Stream und live im Free TV sehen könnt.

Artikel wird unten fortgesetzt

BVB (Borussia Dortmund) vs. OSC Lille, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel BVB (Borussia Dortmund) – OSC Lille Wettbewerb Champions League - Achtelfinale, Hinspiel Datum Dienstag, 4. März 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. OSC Lille heute im Live Stream und live im Free TV?

BVB (Borussia Dortmund) vs. OSC Lille im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Borussia Dortmund hatte die Ligaphase mit 15 Punkten als Zehnter abgeschlossen.

Drei dieser Zähler hatte das Team von Niko Kovac am 29. Januar mit einem 3:1 gegen Shakhtar Donezk geholt.

Anschließend holte der BVB Im Playoff zur K.-o.-Phase gegen Sporting Lissabon ein 3:0 und zuhause ein 0:0.

Die Aufstellung vom BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

OSC Lille-News

OSC Lille nahm in der Ligaphase 16 Punkte mit und zog als Siebter direkt ins Achtelfinale ein.

Deshalb absolvierte die Elf von Bruno Genesio ihren jüngsten Auftritt in der Champions League Ende Januar.

Hierbei feierten die Doggen mit einem 6:1 gegen Feyenoord den dritten Sieg binnen vier Partien in der Königsklasse.

Die Aufstellung von OSC Lille

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen OSC Lille live im Live Stream und Free TV sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege Borussia Dortmund 0 Siege OSC Lille 0 Unentschieden 2 Letztes Duell OSC Lille vs. Borussia Dortmund 0:0 (Champions League, 28. Februar 2002)

BVB (Borussia Dortmund) vs. OSC Lille live sehen: Nützliche Links