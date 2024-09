Der BVB empfängt am Dienstag in der Champions League Celtic Glasgow. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League stehen die Partien des zweiten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es der BVB am Dienstag (1. Oktober) mit Celtic Glasgow zu tun. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

Überdies fungiert der Signal Iduna Park als Kulisse des Heimspiels von Borussia Dortmund gegen die Bhoys. Der BVB und Celtic traten zuletzt im UEFA Cup 1992/93 gegeneinander an.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Celtic Glasgow im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Celtic Glasgow, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel BVB (Borussia Dortmund) – Celtic Glasgow Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag Datum Dienstag, 1. Oktober 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Celtic Glasgow heute im LIVE STREAM und live im TV?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Celtic Glasgow im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

BVB-News

Borussia Dortmund startete am 18. September mit einem 3:0 in Brügge in die Ligaphase.

Allerdings erzielte die Mannschaft von Nuri Sahin alle Treffer in der Schlussphase.

Nach einem Doppelpack von Jamie Gittens (76., 86.) verwertete Serhou Guirassy in der 95. Minute einen Elfmeter.

Die Aufstellung vom BVB:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Celtic Glasgow-News

Celtic Glasgow zog als schottischer Meister in die Champions League ein.

Zum Auftakt am 18. September feierte die Elf von Brendan Rodgers einen 5:1-Heimerfolg gegen Slovan Bratislava.

Liam Scales (17.), Kyogo Furuhashi (47.), Arne Engels (56., via Elfmeter), Daizen Maeda (70.) und Adam Idah (86.) netzten gegen Slowaken ein.

Die Aufstellung von Celtic Glasgow

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Celtic Glasgow live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 4 Siege BVB (Borussia Dortmund) 3 Siege Celtic Glasgow 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Celtic Glasgow vs. Borussia Dortmund 1:2 (UEFA Cup, 3. November 1992)

